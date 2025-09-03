Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Tre storbanker tror på räntesänkning i höst

räntesänkning
Den höga matinflationen är ett av flera problem som Riksbanken med riksbankschefen Erik Thedéen brottas med. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Swedbank, Handelsbanken och SEB, men även Danske Bank räknar med att Riksbanken sänker styrräntan mer i år.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nordea sticker ut och spår i sin senaste konjunkturprognos att räntan höjs till 2,50 procent i slutet av 2027 med hänvisning till den höga matinflationen.

”Det är centralt att inflationen faller tillbaka. Riksbanken har halverat styrräntan och realräntan är negativ samtidigt som hushållens skuldtillväxt har normaliserats. I nuläget är det inte penningpolitiken som bör bli mer expansiv”, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth till TT.

ANNONS

Ser flera risker med att sänka räntan nu

Dubbelhöjningen i bankens prognos dröjer och främst på grund av att den svenska matinflationen på 5 procent.

Enligt Winsth skulle en räntesänkning från Riksbanken i nuläget hota Sveriges växelkurs, som då riskerar att försvagas med effekten att inflationens tillbakagång drar ut på tiden, samtidigt som hushållens köpkraft tar ytterligare stryk.

I dag ligger styrräntan i Sverige på 2 procent men Swedbank bedömer att räntan kommer att sänkas både i september och november för att stimulera konjunkturen.

Fler banker som tror på räntesänkning i år

Danske Bank tror att styrräntan sänks i november, uppger TT.

SEB utgår från att Riksbanken sänker räntan en gång till i år för att ge bränsle till ett konsumtionslyft.

ANNONS

Handelsbanken har fått revidera sin tidigare prognos om en förestående räntesänkning i augusti. Det tror inte banken längre på, däremot att det kommer ytterligare en sänkning till från Riksbanken innan årets slut, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt på EFN.

Läs mer: Varningen: Dyra reformer stoppar räntesänkningar DagensPS

Läs också: Riksbankens nya mardrömssiffra delar ekonomerna Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankerinflationPrognosRäntorSverige
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS