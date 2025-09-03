Swedbank, Handelsbanken och SEB, men även Danske Bank räknar med att Riksbanken sänker styrräntan mer i år.
Tre storbanker tror på räntesänkning i höst
Mest läst i kategorin
Tjänstesektorn fortsätter halka efter industrin
Även om den svenska privata tjänstesektorn har hostat upp sig har flera företag i branschen det fortsatt tufft. ”Tjänstesektorn har haft svårt att etablera sig i tillväxtzonen och visar att tjänstekonjunkturen är bräcklig trots lägre räntor och ljusning i industrisektorn”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Den privata tjänstesektorns inköpschefsindex, i …
Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA
Han är känd för att använda sina diagram för att illustrera sina prognoser, ofta av skrämmande karaktär, och nu ser han ett berg av inflation resa sig över USA. Torsten Slok, chefsekonom på Apollo Globala Management, har återkommande varnat för en hägrande AI-bubbla och pekat på likheterna med värderingarna innan IT-bubblan sprack. Läs även: AI-kraschen …
Miljardären: Skuldorsakad hjärtattack nära i USA
Hedgefondmiljardären Ray Dalio hävdar att USA:s ”skuldinducerade hjärtattack” är nära och kommer drabba USA under Trumps andra mandatperiod. Inom max tre år är detta scenario ett faktum, enligt hedgefondtoppen, filantropen och investeraren Ray Dalio, som intervjuas i Financial Times. Ingen har heller modet att stoppa den skrämmande utvecklingen menar Dalio som anklagar president Donald Trumps …
Nya inflationen stoppar troligen ECB-räntesänkning
Euroområdets inflation var i augusti högre än ECB:s mål – det släcker av allt att döma hoppet helt om en räntesänkning. Bloomberg rapporterar att inflationen skuttade upp till 2,1 procent under månaden, jämfört med augusti för ett år sedan, och därmed antas förväntningarna om att Europeiska centralbanken lämnar räntorna oförändrade cementeras. ECB sammanträder nästa vecka …
Ikea tar avstånd från Trump: "Inte godkänt det"
I en 38 sidor lång plan för Gaza nämner Trump-regimen Ikea som en del i projektet. Nu tar Ikea avstånd; ”Vi har inte godkänt det”. Få har glömt det sanslösa utspel Donald Trump gjorde i februari, där han lade ut en AI-video med sig själv och Benjamin Netanyahu i badbyxor, i ett konstruerat semesterparadis han …
Nordea sticker ut och spår i sin senaste konjunkturprognos att räntan höjs till 2,50 procent i slutet av 2027 med hänvisning till den höga matinflationen.
”Det är centralt att inflationen faller tillbaka. Riksbanken har halverat styrräntan och realräntan är negativ samtidigt som hushållens skuldtillväxt har normaliserats. I nuläget är det inte penningpolitiken som bör bli mer expansiv”, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth till TT.
Ser flera risker med att sänka räntan nu
Dubbelhöjningen i bankens prognos dröjer och främst på grund av att den svenska matinflationen på 5 procent.
Enligt Winsth skulle en räntesänkning från Riksbanken i nuläget hota Sveriges växelkurs, som då riskerar att försvagas med effekten att inflationens tillbakagång drar ut på tiden, samtidigt som hushållens köpkraft tar ytterligare stryk.
I dag ligger styrräntan i Sverige på 2 procent men Swedbank bedömer att räntan kommer att sänkas både i september och november för att stimulera konjunkturen.
Fler banker som tror på räntesänkning i år
Danske Bank tror att styrräntan sänks i november, uppger TT.
SEB utgår från att Riksbanken sänker räntan en gång till i år för att ge bränsle till ett konsumtionslyft.
Handelsbanken har fått revidera sin tidigare prognos om en förestående räntesänkning i augusti. Det tror inte banken längre på, däremot att det kommer ytterligare en sänkning till från Riksbanken innan årets slut, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt på EFN.
Läs mer: Varningen: Dyra reformer stoppar räntesänkningar DagensPS
Läs också: Riksbankens nya mardrömssiffra delar ekonomerna Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
De ger upp i Teslastrejken: "Har nått vägs ände"
Den långvariga strejken mot Tesla i Sverige kommer inte att upphöra. Men Medlingsinstitutet kastar nu in handduken och kommer inte längre att delta i förhandlingarna. Konflikten mellan If Metall och Tesla har pågått i snart två års tid. Konflikten som gått ut på att fackförbundet velat få elbilsbolaget att skriva på kollektivavtal har utvecklats. Den …
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”
Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör. ”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”, berättar Handelsbankens ekonomikanal EFN. Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls …
Landet där politisk kris är olagligt
På måndag går Norge till val. Utgången är oviss men en sak säker. Det blir inget politiskt kaos efter valet. Det är förbjudet i lag. Riksdagsval, eller rättare sagt stortingsval, i Norge på måndag och ett utfall som är osäkert dagarna innan. De flesta gissningar hamnar ändå i att Arbeiderpartiet fortsätter styra landet ensamt efter …
Nu hämnas anställda på chefen: “Befriande”
Musikmarsch, TikTok-videos och syrliga massmejl. En växande skara arbetstagare väljer att säga upp sig på ett sätt som inte går obemärkt förbi. Redan vid årsskiftet spådde USA:s prognosmakare att en ny trend skulle nå sin kulmen under 2025.? Nu, åtta månader senare, verkar de ha fått rätt. Det handlar om revenge quitting.? En protest? Att …
Tre storbanker tror på räntesänkning i höst
Swedbank, Handelsbanken och SEB, men även Danske Bank räknar med att Riksbanken sänker styrräntan mer i år. Nordea sticker ut och spår i sin senaste konjunkturprognos att räntan höjs till 2,50 procent i slutet av 2027 med hänvisning till den höga matinflationen. ”Det är centralt att inflationen faller tillbaka. Riksbanken har halverat styrräntan och realräntan …