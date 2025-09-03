Tre storbanker tror på räntesänkning i höst

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Nordea sticker ut och spår i sin senaste konjunkturprognos att räntan höjs till 2,50 procent i slutet av 2027 med hänvisning till den höga matinflationen.

”Det är centralt att inflationen faller tillbaka. Riksbanken har halverat styrräntan och realräntan är negativ samtidigt som hushållens skuldtillväxt har normaliserats. I nuläget är det inte penningpolitiken som bör bli mer expansiv”, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth till TT.

Ser flera risker med att sänka räntan nu

Dubbelhöjningen i bankens prognos dröjer och främst på grund av att den svenska matinflationen på 5 procent.

Enligt Winsth skulle en räntesänkning från Riksbanken i nuläget hota Sveriges växelkurs, som då riskerar att försvagas med effekten att inflationens tillbakagång drar ut på tiden, samtidigt som hushållens köpkraft tar ytterligare stryk.

I dag ligger styrräntan i Sverige på 2 procent men Swedbank bedömer att räntan kommer att sänkas både i september och november för att stimulera konjunkturen.

Fler banker som tror på räntesänkning i år

Danske Bank tror att styrräntan sänks i november, uppger TT.

SEB utgår från att Riksbanken sänker räntan en gång till i år för att ge bränsle till ett konsumtionslyft.

Handelsbanken har fått revidera sin tidigare prognos om en förestående räntesänkning i augusti. Det tror inte banken längre på, däremot att det kommer ytterligare en sänkning till från Riksbanken innan årets slut, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt på EFN.

