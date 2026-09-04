Här får du mest bostad för lönen – Sverige sticker ut 

Stockholm bryter mönstret

Den svenska bostadskartan är dock inte odelat ljus.

Stockholm och andra mer tätbefolkade områden framstår som betydligt dyrare än stora delar av landet. Samma mönster återkommer i nästan hela Europa: huvudstäder och större städer är svårast att komma in på, trots att lönerna ofta är högre där.

De höga priserna stannar inte heller vid stadsgränsen. De sprider sig till omgivande kommuner och skapar större sammanhängande områden där lönen räcker till färre kvadratmeter.

44 procent når inte 50 kvadrat

För Europa som helhet är siffrorna dystrare.

Nästan 44 procent av befolkningen bor i områden där den regionala genomsnittsinkomsten inte räcker till att köpa 50 kvadratmeter enligt forskarnas kalkyl.

Ytterligare omkring 28 procent bor där inkomsten räcker till mellan 50 och 75 kvadratmeter. Sammantaget bor alltså över 70 procent av Europas befolkning i regioner där en genomsnittlig inkomst högst klarar en bostad på 75 kvadratmeter.

Mindre än fem procent bor i de mest överkomliga områdena.

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Portugal, Nederländerna, Schweiz, Polen och Ungern pekas ut som särskilt svåra marknader för den som ska köpa sin första bostad eller behöver flytta.

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En tredjedel av inkomsten

Beräkningen utgår från att köparen använder en tredjedel av den regionala genomsnittliga nettoinkomsten till ett standardiserat bolån med 30 års löptid.

Forskarna har även räknat in bland annat ränta, skatter och vissa avgifter. Däremot ingår inte kravet på kontantinsats.

Kartorna visar därför inte hur dagens bostadsägare faktiskt bor eller hur stora boendekostnader de har. De beskriver i stället läget för den som ska ta sig in på bostadsmarknaden till dagens priser.

Och där blir den europeiska kartan betydligt mörkare. Sverige tillhör de ljusare undantagen, åtminstone tills blicken landar på Stockholm.

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