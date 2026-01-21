Kött är en av de största livsmedelsbovarna när det gäller klimatavtryck. Nu föreslås en köttskatt. Så hur skulle den slå mot dig.
Köttskatten – så mycket skulle den kosta dig
Forskare har lagt fram ett första steg för att åtgärda köttrelaterade utsläpp utan att matpriserna skjuter i höjden, skriver Euronews.
Kraven på en köttskatt fortsätter att intensifieras i takt med hur bevisen på köttets klimatkostnader hopar sig som hamburgarna i ett storpack.
Livsmedel och jordbruk står för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Endast förbränningen av fossila bränslen bidrar mer.
När Nature publicerade en studie 2023 om utsläpp av växthusgaser, visade den att vår produktion och konsumtion av mat motsvarar nästan 1 grads uppvärmning av jordens atmosfär fram till år 2100.
Nya hälsotipset: “Sluta laga maten”. Dagens PS
En av de stora skurkarna
Kött – inte minst nötkött och larm – identifieras ofta av forskare som en av de stora bovarna när det gäller miljöskador.
Enligt CO2 Everything motsvarar en portion nötkött (100 gram) att man kör 78,7 kilometer och släpper ut 15,5 kilo koldioxidekvivalenter.
”Ur ett ekonomiskt perspektiv bör man lägga till de produktionsrelaterade miljökostnaderna som uppstår under produktionen till priset”, säger Charlotte Plinke, PIK-forskare och författare till en studie om ekologiskt avtryck från våra kostvanor.
”Detta skulle innebära att ju mer koldioxid som släpps ut, desto dyrare blir det.”
Momsen enklaste vägen
Forskarna landar i att det enklaste alternativet är att rikta in sig på momsen på köttprodukter.
I dag är mat som köps i stormarknader och matbutiker ofta har en lägre skattesats jämfört med mat inhandlad på restauranger och kaféer.
I Tyskland, som exempel, har mat köpt i butiker 7 procents moms i stället för 19, vilket håller nere priserna.
2023 tillkämpade 22 av de 27 EU-länderna en reducerad skattesats på köttinköp i butik.
Forskarna har räknat ut att om kött skulle beläggas med standardmomssats skulle det kunna minska matens miljöskador med 3,48 till 5,7 procent.
För Sverige är situationen lite annorlunda. Vi har en normal momssats på 25 procent, men 12 procent moms både på livsmedel och på mat på restaurang.
1 april sänker dock regeringen, drygt 5 månader innan valet, tillfälligt momsen på livsmedel till 6 procent. Den lägre skattesatsen gäller till och med 31 december 2027.
Matvanor påverkar risken för demens. Dagens PS
Minus en portion i veckan
En studie från University of College London förra året kom fram till att full momssats på kött och mejeriprodukter, skulle minska intaget med i snitt en portion per vecka i EU:s medlemsländer.
Av någon anledning kom man fram till att det skulle ge en minskning med 2 portioner per vecka.
För ett genomsnittlig EU-hushåll skulle förändringen öka de genomsnittliga utgifterna för livsmedel med 109 euro per år.
Samtidigt skulle de ökade skatteintäkterna motsvara 83 euro per hushåll, vilket man skulle kunna använda för en kompensation. I så fall skulle nettokostnad bli 26 euro per hushåll och år.
Nya kostrådet: Mer fett – mindre frukt och grönt. Dagens PS
