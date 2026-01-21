Köttskatten – så mycket skulle den kosta dig

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Forskare har lagt fram ett första steg för att åtgärda köttrelaterade utsläpp utan att matpriserna skjuter i höjden, skriver Euronews.

Kraven på en köttskatt fortsätter att intensifieras i takt med hur bevisen på köttets klimatkostnader hopar sig som hamburgarna i ett storpack.

Livsmedel och jordbruk står för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Endast förbränningen av fossila bränslen bidrar mer.

När Nature publicerade en studie 2023 om utsläpp av växthusgaser, visade den att vår produktion och konsumtion av mat motsvarar nästan 1 grads uppvärmning av jordens atmosfär fram till år 2100.

En av de stora skurkarna

Kött – inte minst nötkött och larm – identifieras ofta av forskare som en av de stora bovarna när det gäller miljöskador.

Enligt CO2 Everything motsvarar en portion nötkött (100 gram) att man kör 78,7 kilometer och släpper ut 15,5 kilo koldioxidekvivalenter.

”Ur ett ekonomiskt perspektiv bör man lägga till de produktionsrelaterade miljökostnaderna som uppstår under produktionen till priset”, säger Charlotte Plinke, PIK-forskare och författare till en studie om ekologiskt avtryck från våra kostvanor.

”Detta skulle innebära att ju mer koldioxid som släpps ut, desto dyrare blir det.”

