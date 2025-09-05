Dagensps.se
Därför sviker turisterna den grekiska paradisön

Grekland
Turismen på ön i Grekland har minskat med upp till 30 procent jämfört med rekordåret 2024.
Viggo Cavling
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Paradisön har länge varit Greklands mest fotograferade vykort – vitkalkade hus, blå kupoler och solnedgångar som får Instagram att brinna. Men nu sviker turisterna ön. Bakom kulisserna finns en mix av skyhöga priser, trängsel och en ny kryssningsskatt som gör att allt fler istället styr resväskorna mot Corfu, Zakynthos och Kreta.

Santorini, sockerbitarnas och solnedgångarnas drottning, blöder pengar.” Enligt färska siffror från Greklands statistikmyndighet ELSTAT backade öns logiintäkter med 22,1 procent under andra kvartalet 2025, samtidigt som restauranger och barer tappade 21 procent.

På andra sidan Egeiska havet har Corfu dragit på sig guldhatt med en tillväxt på 10,7 procent, medan Chania på Kreta håller näsan över vattenytan med 2,7 procent upp. Nationellt ökade logiintäkterna försiktigt till 2,97 miljarder euro, plus 2,6 procent. “Santoriniblues” är årets oväntade sommarhit.

Färgglada hus på en grekisk ö. (Foto: Canva)

Varför sviker turisterna bara Santorini

“Overtourismens” räkning verkar ha kommit in tillsammans med högsäsongens värme. Santorini har blivit dyrt, trångt och ibland lite trött – och när notan för en bruschetta närmar sig hyresnivåer i Stockholm börjar även kärleken svalna.

Samtidigt fördelas strömmen av resenärer om. Zakynthos, känd för vykortsvita Navagio Beach, sticker ut med plus sju komma tre procent i restaurangledet, en fingervisning om att nya solstolar får fler handdukar.

Kryssningsskatt som väcker känslor och fyller hål

Från den första juli 2025 betalar kryssningspassagerare en ny avgift i Grekland. “Tjugo euro per person” i Santorini och Mykonos under högsäsong, fem euro i övriga hamnar, med lägre nivåer vår och höst. Intäkterna ska gå till infrastruktur, miljö och kulturarv – allt det där som gör öarna värda resan. Bra idé på papperet, men i Santorini är marginalerna just nu lika tunna som skivorna i en grekisk sallad utan feta.

Vinnare, förlorare och vad som händer nu

Det grekiska turismmaskineriet tuffar alltså vidare, men allt fler väljer andra öar än den mest Instagrammade. Corfu rider på en renässans med bättre flyg, modernare hotell och något som liknar normal prissättning. Santorini har samtidigt ett läge där det krävs mer än ännu en cave pool för att få upp pulsen. “Färre gummibåtar, fler smarta upplevelser” är budskapet från ekonomerna. I praktiken betyder det fler lokala samarbeten, bättre logistik för dagsbesökare och prissättning som inte ger plånboksgrin.

Perfect Weekend tycker om paradisön

Vi älskar Santorini, men kärlek kräver underhåll. Begränsa dagliga toppar av kryssningsgäster, investera i gångstråk, sophantering och kollektivtrafik, och låt restauranger lägga mer kärlek på råvaror än på utsiktspåslag. Samtidigt: upptäck vinnarna. Corfu levererar lummiga stränder och seriösa tavernor, Zakynthos bjuder på klarblått vatten och rimliga notiser. “Kärlekens ekonomi” mår bäst när utbudet vågar vara både vackert och vettigt.

Klart vatten i Grekland, som i Zakynthos, lockar många besökare.
Klart vatten i Grekland, som runt Zakynthos, lockar många besökare. (Foto: Unsplash)

Perfect Weekend Guide: Så funkar Greklands nya kryssningsavgift

• Santorini och Mykonos: högsäsong juni–september, tjugo euro per passagerare och hamnstopp.
• Övriga grekiska hamnar: fem euro i högsäsong, tre euro vår och oktober, en euro under vintern.
• Pengarna ska öronmärkas för infrastruktur, miljö och kulturarv enligt planerna.

“Vart ska du boka i stället för Santorini i år”
• Corfu: starkast tillväxt, bra mix av bad, byar och seriösa hotell.
• Zakynthos: plus i restaurangledet, enklare att få bord och bättre prisnivå.
• Chania, Kreta: stabil utveckling, gott om flyg och brett hotellutbud.

Källor: Greek Reporter, ELSTAT/grekiska turismdata via GTP News och Tovima, Greek Reporter. Kryssningsavgifter via Cruise Industry News och rederiinformation.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

