Därför sviker turisterna den grekiska paradisön

Kryssningsskatt som väcker känslor och fyller hål

Från den första juli 2025 betalar kryssningspassagerare en ny avgift i Grekland. “Tjugo euro per person” i Santorini och Mykonos under högsäsong, fem euro i övriga hamnar, med lägre nivåer vår och höst. Intäkterna ska gå till infrastruktur, miljö och kulturarv – allt det där som gör öarna värda resan. Bra idé på papperet, men i Santorini är marginalerna just nu lika tunna som skivorna i en grekisk sallad utan feta.

Vinnare, förlorare och vad som händer nu

Det grekiska turismmaskineriet tuffar alltså vidare, men allt fler väljer andra öar än den mest Instagrammade. Corfu rider på en renässans med bättre flyg, modernare hotell och något som liknar normal prissättning. Santorini har samtidigt ett läge där det krävs mer än ännu en cave pool för att få upp pulsen. “Färre gummibåtar, fler smarta upplevelser” är budskapet från ekonomerna. I praktiken betyder det fler lokala samarbeten, bättre logistik för dagsbesökare och prissättning som inte ger plånboksgrin.

Perfect Weekend tycker om paradisön

Vi älskar Santorini, men kärlek kräver underhåll. Begränsa dagliga toppar av kryssningsgäster, investera i gångstråk, sophantering och kollektivtrafik, och låt restauranger lägga mer kärlek på råvaror än på utsiktspåslag. Samtidigt: upptäck vinnarna. Corfu levererar lummiga stränder och seriösa tavernor, Zakynthos bjuder på klarblått vatten och rimliga notiser. “Kärlekens ekonomi” mår bäst när utbudet vågar vara både vackert och vettigt.

Klart vatten i Grekland, som runt Zakynthos, lockar många besökare. (Foto: Unsplash)

Perfect Weekend Guide: Så funkar Greklands nya kryssningsavgift

• Santorini och Mykonos: högsäsong juni–september, tjugo euro per passagerare och hamnstopp.

• Övriga grekiska hamnar: fem euro i högsäsong, tre euro vår och oktober, en euro under vintern.

• Pengarna ska öronmärkas för infrastruktur, miljö och kulturarv enligt planerna.

“Vart ska du boka i stället för Santorini i år”

• Corfu: starkast tillväxt, bra mix av bad, byar och seriösa hotell.

• Zakynthos: plus i restaurangledet, enklare att få bord och bättre prisnivå.

• Chania, Kreta: stabil utveckling, gott om flyg och brett hotellutbud.

Källor: Greek Reporter, ELSTAT/grekiska turismdata via GTP News och Tovima, Greek Reporter. Kryssningsavgifter via Cruise Industry News och rederiinformation.