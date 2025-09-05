Paradisön har länge varit Greklands mest fotograferade vykort – vitkalkade hus, blå kupoler och solnedgångar som får Instagram att brinna. Men nu sviker turisterna ön. Bakom kulisserna finns en mix av skyhöga priser, trängsel och en ny kryssningsskatt som gör att allt fler istället styr resväskorna mot Corfu, Zakynthos och Kreta.
Därför sviker turisterna den grekiska paradisön
Mest läst i kategorin
Kilometer av hemliga gångar under medeltidsstaden – och ingen vet varför
Att resa till Paris är alltid trevligt. Men bara en timme bort ligger medeltidsstaden Provins, en liten stad som känns som en korsning mellan ett museum och en Dan Brown-roman. Här finns kilometerlånga gångar under gatorna – men ingen vet egentligen varför de grävdes. En svalkande resa ner i mörkret När temperaturen ovan jord kryper …
Nördiga hobbyprojektet blev en global succé och en miljardaffär
”Vi ville bara se var planen flög.” Så beskriver grundarna Mikael Robertsson och Olov Lindberg starten på sitt hobbyprojektet till Dagens Industri. Sen gick tjänsten från vardagsrummets antenner till att bli flygvärldens Google Maps. Nu har deras baby värderats till över fyra miljarder kronor och lockat riskkapitalet från London. Perfect Weekend har följt resan från …
Gröna strålar i Skåne – så fångar du fenomenet med mobilen
Plötsligt händer det: Skåne och södra Sverige förvandlas till ett nordligt ljusmecka. När norrskenet sveper in över Öresund gäller det att vara redo – inte bara med mö”Gröna strålar i Skåne – så fångar du fenomenet med mobilen. När norrskenet dansar in över Lappland är det lika självklart som renstek på menyn. Men när samma …
Den hemliga regeln alla glömmer när de flyttar sig på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans Inte …
Här är världens billigaste – och dyraste – länder för utlandsboende
Att flytta utomlands kan vara synonymt med både äventyr och ett billigare liv. Men allt handlar förstås om var man hamnar. Runt om i världen pressar stigande levnadskostnader många hårt. Därför är det inte helt märkligt att många söker sig utanför landsgränsen för en chans till ett billigare liv. Enligt den årliga undersökningen Expat Insider …
Santorini, sockerbitarnas och solnedgångarnas drottning, blöder pengar.” Enligt färska siffror från Greklands statistikmyndighet ELSTAT backade öns logiintäkter med 22,1 procent under andra kvartalet 2025, samtidigt som restauranger och barer tappade 21 procent.
På andra sidan Egeiska havet har Corfu dragit på sig guldhatt med en tillväxt på 10,7 procent, medan Chania på Kreta håller näsan över vattenytan med 2,7 procent upp. Nationellt ökade logiintäkterna försiktigt till 2,97 miljarder euro, plus 2,6 procent. “Santoriniblues” är årets oväntade sommarhit.
Varför sviker turisterna bara Santorini
“Overtourismens” räkning verkar ha kommit in tillsammans med högsäsongens värme. Santorini har blivit dyrt, trångt och ibland lite trött – och när notan för en bruschetta närmar sig hyresnivåer i Stockholm börjar även kärleken svalna.
Samtidigt fördelas strömmen av resenärer om. Zakynthos, känd för vykortsvita Navagio Beach, sticker ut med plus sju komma tre procent i restaurangledet, en fingervisning om att nya solstolar får fler handdukar.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Kryssningsskatt som väcker känslor och fyller hål
Från den första juli 2025 betalar kryssningspassagerare en ny avgift i Grekland. “Tjugo euro per person” i Santorini och Mykonos under högsäsong, fem euro i övriga hamnar, med lägre nivåer vår och höst. Intäkterna ska gå till infrastruktur, miljö och kulturarv – allt det där som gör öarna värda resan. Bra idé på papperet, men i Santorini är marginalerna just nu lika tunna som skivorna i en grekisk sallad utan feta.
Vinnare, förlorare och vad som händer nu
Det grekiska turismmaskineriet tuffar alltså vidare, men allt fler väljer andra öar än den mest Instagrammade. Corfu rider på en renässans med bättre flyg, modernare hotell och något som liknar normal prissättning. Santorini har samtidigt ett läge där det krävs mer än ännu en cave pool för att få upp pulsen. “Färre gummibåtar, fler smarta upplevelser” är budskapet från ekonomerna. I praktiken betyder det fler lokala samarbeten, bättre logistik för dagsbesökare och prissättning som inte ger plånboksgrin.
Perfect Weekend tycker om paradisön
Vi älskar Santorini, men kärlek kräver underhåll. Begränsa dagliga toppar av kryssningsgäster, investera i gångstråk, sophantering och kollektivtrafik, och låt restauranger lägga mer kärlek på råvaror än på utsiktspåslag. Samtidigt: upptäck vinnarna. Corfu levererar lummiga stränder och seriösa tavernor, Zakynthos bjuder på klarblått vatten och rimliga notiser. “Kärlekens ekonomi” mår bäst när utbudet vågar vara både vackert och vettigt.
Perfect Weekend Guide: Så funkar Greklands nya kryssningsavgift
• Santorini och Mykonos: högsäsong juni–september, tjugo euro per passagerare och hamnstopp.
• Övriga grekiska hamnar: fem euro i högsäsong, tre euro vår och oktober, en euro under vintern.
• Pengarna ska öronmärkas för infrastruktur, miljö och kulturarv enligt planerna.
“Vart ska du boka i stället för Santorini i år”
• Corfu: starkast tillväxt, bra mix av bad, byar och seriösa hotell.
• Zakynthos: plus i restaurangledet, enklare att få bord och bättre prisnivå.
• Chania, Kreta: stabil utveckling, gott om flyg och brett hotellutbud.
Källor: Greek Reporter, ELSTAT/grekiska turismdata via GTP News och Tovima, Greek Reporter. Kryssningsavgifter via Cruise Industry News och rederiinformation.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Här finns de mest attraktiva männen
Mandom, mod och morske män? Nja. Däremot de mest attraktiva männen i Europa. Här är listan där Sverige är i topp. Albanska Politiko klagar på en ny undersökning på sociala medier där de europeiska ländernas män rankats efter hur attraktiva de är. Att albanerna klagar är möjligen begripligt. De ligger nämligen sist på listan där …
Därför sviker turisterna den grekiska paradisön
Paradisön har länge varit Greklands mest fotograferade vykort – vitkalkade hus, blå kupoler och solnedgångar som får Instagram att brinna. Men nu sviker turisterna ön. Bakom kulisserna finns en mix av skyhöga priser, trängsel och en ny kryssningsskatt som gör att allt fler istället styr resväskorna mot Corfu, Zakynthos och Kreta. Santorini, sockerbitarnas och solnedgångarnas …
Kilometer av hemliga gångar under medeltidsstaden – och ingen vet varför
Att resa till Paris är alltid trevligt. Men bara en timme bort ligger medeltidsstaden Provins, en liten stad som känns som en korsning mellan ett museum och en Dan Brown-roman. Här finns kilometerlånga gångar under gatorna – men ingen vet egentligen varför de grävdes. En svalkande resa ner i mörkret När temperaturen ovan jord kryper …
Maten som skyddar både hjärta och hjärna
Stopp pressen. Så reagerade en neurolog i CNN när han fick se den senaste forskningen om maten som skyddar både hjärta och hjärna. Dieten som länge varit känd för att hålla hjärtat i trim verkar också kunna skydda hjärnan mot demens. Mer olivolja, mindre snabbmat Medelhavskosten är egentligen inget nytt. Redan i årtionden har forskare …
Denna dryck gjorde oss tio procent friskare
På 1980-talet dök en ny dryck upp i de svenska kylskåpen. Den såg oskyldig ut, men visade sig bli en riktig folkhälsorevolution. Forskare kan nu visa att den som bytte till den nya varianten blev omkring tio procent friskare – och fick ett längre liv på köpet. En gång i tiden var Sverige ett land …