Kolla din fond – den kan kosta dig 250 000 kronor

Enligt en ny sammanställning från Finansinspektionen kan en enda procentenhets skillnad innebära nästan 250 000 kronor mer i avgifter.

Räkneexemplet bygger på ett månadssparande på 2 000 kronor under 30 år och en årlig avkastning på sju procent. Skatter och inflation är inte inräknade.

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Fonderna har blivit billigare

Den goda nyheten är att avgifterna faktiskt är på väg ned.

Finansinspektionen har jämfört några av de mest populära fondkategorierna. Sedan myndigheten började publicera sina jämförelser 2023 har medianavgiften sjunkit för såväl svenska och globala indexfonder som aktivt förvaltade fonder inom samma kategorier.

”Det är positivt att avgifterna pressas nedåt då det möjliggör att en större del av avkastningen stannar hos spararen. Men prisskillnaderna är fortfarande stora. Därför är det viktigt att kontrollera avgiften så att du inte betalar för mycket i förhållande till vad du får”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Under andra kvartalet 2026 låg medianavgiften för en global indexfond på 0,28 procent. För en aktivt förvaltad globalfond var motsvarande siffra 1,25 procent.

Bland Sverigefonderna var skillnaden ännu tydligare: 0,20 procent för indexfonder och 1,30 procent för aktivt förvaltade fonder.

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