Fondavgifterna har, förvisso, sjunkit under de senaste tre åren. Ändå kan valet mellan två till synes liknande fonder skilja med hundratusentals kronor. Nu uppmanar Finansinspektionen spararna att syna vad de faktiskt betalar.
Kolla din fond – den kan kosta dig 250 000 kronor
En procent hit eller dit, inte är väl det något att ligga sömnlös över? Nja. Men i ett långsiktigt fondsparande kan den där lilla skillnaden kosta dig hundratusentals kronor.
Enligt en ny sammanställning från Finansinspektionen kan en enda procentenhets skillnad innebära nästan 250 000 kronor mer i avgifter.
Räkneexemplet bygger på ett månadssparande på 2 000 kronor under 30 år och en årlig avkastning på sju procent. Skatter och inflation är inte inräknade.
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Fonderna har blivit billigare
Den goda nyheten är att avgifterna faktiskt är på väg ned.
Finansinspektionen har jämfört några av de mest populära fondkategorierna. Sedan myndigheten började publicera sina jämförelser 2023 har medianavgiften sjunkit för såväl svenska och globala indexfonder som aktivt förvaltade fonder inom samma kategorier.
”Det är positivt att avgifterna pressas nedåt då det möjliggör att en större del av avkastningen stannar hos spararen. Men prisskillnaderna är fortfarande stora. Därför är det viktigt att kontrollera avgiften så att du inte betalar för mycket i förhållande till vad du får”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.
Under andra kvartalet 2026 låg medianavgiften för en global indexfond på 0,28 procent. För en aktivt förvaltad globalfond var motsvarande siffra 1,25 procent.
Bland Sverigefonderna var skillnaden ännu tydligare: 0,20 procent för indexfonder och 1,30 procent för aktivt förvaltade fonder.
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Stor skillnad mellan dyrast och billigast
Medianen berättar dock bara en del av historien.
Mellan den billigaste och dyraste aktivt förvaltade Sverigefonden skiljer det 1,45 procentenheter. För aktivt förvaltade globalfonder är skillnaden 1,3 procentenheter.
Även bland indexfonderna varierar priserna. Skillnaden uppgår till 0,65 procentenheter för Sverigeindexfonder och 0,52 procentenheter för globalindexfonder.
Det betyder inte att den billigaste fonden alltid är bäst – eller att en dyr fond automatiskt är dålig. Men den dyrare fonden måste prestera bättre före avgifter för att väga upp den högre kostnaden.
”Den som väljer en dyrare fond bör förstå vad den betalar extra för. En skillnad på 1 procentenhet i ett långsiktigt sparande innebär nästan 250 000 kronor mer i avgifter. Det viktiga är inte bara om fonden har gått bra ett enskilt år, utan om den över tid har gett ett tillräckligt bra resultat efter avgifter”, säger Moa Langemark.
Fondavgifterna må alltså vara på väg ned. Det är knappast ett skäl att sluta titta på dem.
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