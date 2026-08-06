Vanliga missen ger dig mindre på kontot – kan kosta 250 000 kronor

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Men sparande handlar ju till stor del om tid. När samma misstag upprepas år efter år kan effekten bli betydligt större än man först tror.

Här är fyra vanliga sparmissar som kan vara värda att rätta till.

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1. Du betalar för hög fondavgift

Visst är det lätt att rycka på axlarna åt någon procent i fondavgift. Men när samma avgift dras, år efter år, blir skillnaden stor.

Ett exempel? Låt oss säga att du sparar 2 000 kronor i månaden under 30 år.

Skillnaden mellan en aktivt förvaltad Sverigefond med en avgift på 1,30 procent och en Sverigeindexfond med en avgift på 0,20 procent blir omkring 250 000 kronor.

”Det är lätt att underskatta avgiften, men den dras varje år och påverkar sparandet mer än vad många tror. På sikt kan en skillnad på någon procentenhet innebära att hundratusentals kronor försvinner in i avgifter”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.

Även bland indexfonder skiljer sig avgifterna. Medianavgiften är 0,20 procent för Sverigeindexfonder och 0,40 procent för globalindexfonder.

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Det viktiga är därför inte bara att välja en fond med låg avgift, utan att jämföra den med andra fonder i samma kategori.

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