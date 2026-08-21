Tusentals "spökjobb" som inte finns – politiker vill sätta stopp

Utreder Linkedin

Även i Pennsylvania har ett lagförslag lagts fram för att komma åt fenomenet. rågan har också hamnat i centrum för en utredning i Texas.

Delstatens justitieminister Ken Paxton inledde i juli en utredning av LinkedIn med anledning av anklagelser om falska eller vilseledande jobbannonser på plattformen.

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Paxton hävdar att jobbsökare kan ha betalat för plattformens premiumtjänster i tron att de får tillgång till verkliga jobbmöjligheter.

”Jag kommer att använda alla resurser som står till mitt förfogande för att hjälpa arbetssökande i Texas att hitta riktiga jobb”, sade Paxton när utredningen inleddes enligt WSJ.

Spökjobben finns även i Sverige

Men problemet finns inte bara i USA. Även Arbetsförmedlingen varnar för så kallade spökjobb på den svenska arbetsmarknaden.

”Det är svårt att avgöra vad som är ett spökjobb eller inte men det kan vara frustrerande att söka ett sådant jobb och inte få något svar”, sa Jenny Söderholm, produktansvarig för Platsbanken på Arbetsförmedlingen, i en artikel från 2024.

Även Dagens PS har uppmärksammat problemet tidigare.

Någon tydlig statistik över hur många spökjobb som finns i Sverige finns inte. Arbetsförmedlingen uppger att de kontinuerligt granskar annonser i Platsbanken och kan kontakta arbetsgivare, ta bort annonser och i vissa fall varna eller spärra annonsörer.

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