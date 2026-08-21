Du lägger timmar på ansökan, skriver om cv:t och väntar på svar. Men jobbet kanske inte finns. Fenomenet med så kallade spökjobb har vuxit sig så stort att amerikanska politiker nu vill lagstifta mot det.
Tusentals "spökjobb" som inte finns – politiker vill sätta stopp
Fenomenet kallas ”ghost jobs”, eller spökjobb. Det handlar om jobbannonser för tjänster som inte existerar, redan har tillsatts eller som företaget inte har några konkreta planer på att rekrytera till.
Enligt rekryteringsplattformen Greenhouse saknade 19 procent av jobbannonserna på nätet under årets andra kvartal någon efterföljande rekryteringsaktivitet, skriver Wall Street Journal. Nära var femte jobb i USA finns alltså inte.
Bakom annonserna kan finnas flera olika motiv. Företag kan vilja bygga upp en kandidatbank inför framtida behov, samla in information om arbetsmarknaden eller ge intrycket av att verksamheten växer.
Politiker vill skärpa reglerna
Nu börjar amerikanska politiker reagera.
I delstaten New York har ett lagförslag om större transparens i jobbannonser gått igenom både senaten och delstatsförsamlingen. Förslaget innebär bland annat att arbetsgivare ska uppge om och när de faktiskt har för avsikt att tillsätta tjänsten.
Enligt lagförslaget ska jobbannonser dessutom tas bort senast två veckor efter att tjänsten har tillsatts. Överträdelse kan leda till böter på 2 500 dollar per annons och plattform, med högre böter om annonsen ligger kvar.
Utreder Linkedin
Även i Pennsylvania har ett lagförslag lagts fram för att komma åt fenomenet. rågan har också hamnat i centrum för en utredning i Texas.
Delstatens justitieminister Ken Paxton inledde i juli en utredning av LinkedIn med anledning av anklagelser om falska eller vilseledande jobbannonser på plattformen.
Paxton hävdar att jobbsökare kan ha betalat för plattformens premiumtjänster i tron att de får tillgång till verkliga jobbmöjligheter.
”Jag kommer att använda alla resurser som står till mitt förfogande för att hjälpa arbetssökande i Texas att hitta riktiga jobb”, sade Paxton när utredningen inleddes enligt WSJ.
Spökjobben finns även i Sverige
Men problemet finns inte bara i USA. Även Arbetsförmedlingen varnar för så kallade spökjobb på den svenska arbetsmarknaden.
”Det är svårt att avgöra vad som är ett spökjobb eller inte men det kan vara frustrerande att söka ett sådant jobb och inte få något svar”, sa Jenny Söderholm, produktansvarig för Platsbanken på Arbetsförmedlingen, i en artikel från 2024.
Även Dagens PS har uppmärksammat problemet tidigare.
Någon tydlig statistik över hur många spökjobb som finns i Sverige finns inte. Arbetsförmedlingen uppger att de kontinuerligt granskar annonser i Platsbanken och kan kontakta arbetsgivare, ta bort annonser och i vissa fall varna eller spärra annonsörer.
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