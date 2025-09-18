Bo och arbeta utomlands? Då är det hit du ska flytta 

Att lämna hemlandet för att jobba, studera eller gå i pension är en dröm för många. Just nu letar drygt 800 miljoner personer arbete utomlands.

Men vilket land ger egentligen bäst förutsättningar för ett gott liv? När InterNations nu presenterar sin stora rapport Expat Insider 2025 framträder en tydlig trend: det är utanför Europa och Nordamerika som expats upplever den högsta livskvaliteten.

ANNONS

Panama i topp

För andra året i rad rankas Panama som det bästa landet för expats. Hela 94 procent av alla utlandsboende där uppger att de är nöjda med livet till den grad att många väljer att stanna för gott.

Panama lockar särskilt pensionärer.

Enligt undersökningen är 35 procent av de tillfrågade redan pensionerade medan 18 procent säger att pensionen var deras främsta anledning att flytta dit. Landet erbjuder dessutom flera attraktiva visumprogram, som Pensionado för pensionärer och Friendly Nations Visa för inflyttare.

Enligt InterNations marknadschef Kathrin Chudoba handlar framgången om en kombination av rimliga priser, bra infrastruktur och en välkomnande kultur.