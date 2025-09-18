Dagens PS
Kapar 800 miljoner – var tionde får gå

Bo och arbeta utomlands? Då är det hit du ska flytta 

Bo utomlands
I Colombia kan man leva billigt (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Vill du bo och arbeta utomlands? Då är det inte västvärlden du ska sikta på. En ny internationell undersökning visar att Latinamerika och Asien är expatfavoriterna 2025. 

Att lämna hemlandet för att jobba, studera eller gå i pension är en dröm för många. Just nu letar drygt 800 miljoner personer arbete utomlands

Men vilket land ger egentligen bäst förutsättningar för ett gott liv? När InterNations nu presenterar sin stora rapport Expat Insider 2025 framträder en tydlig trend: det är utanför Europa och Nordamerika som expats upplever den högsta livskvaliteten.

Panama i topp

För andra året i rad rankas Panama som det bästa landet för expats. Hela 94 procent av alla utlandsboende där uppger att de är nöjda med livet till den grad att många väljer att stanna för gott.

Panama lockar särskilt pensionärer

Enligt undersökningen är 35 procent av de tillfrågade redan pensionerade medan 18 procent säger att pensionen var deras främsta anledning att flytta dit. Landet erbjuder dessutom flera attraktiva visumprogram, som Pensionado för pensionärer och Friendly Nations Visa för inflyttare.

Enligt InterNations marknadschef Kathrin Chudoba handlar framgången om en kombination av rimliga priser, bra infrastruktur och en välkomnande kultur.

Världens bästa länder
Panama är världens bästa land för expats (Foto: Unsplash)
Colombia klättrar

Colombia tar i år andraplatsen, efter att ha legat femma i fjol. Låg levnadskostnad är en av de största faktorerna: kostnaderna är mer än 60 procent lägre än i USA och hyrorna nästan 80 procent billigare.

Dessutom är integrationen enkel. 92 procent av alla expats i Colombia anser att hushållens inkomster räcker till för att leva bekvämt. Här uppger 36 procent att de vill stanna permanent.

”Colombia utmärker sig i kategorin enkelhet att slå sig ner, vilket betyder att expats uppskattar befolkningens vänlighet”, säger Chudoba.

Spanien enda europeiska landet

Av de tio högst rankade länderna finns bara ett i Europa: Spanien – svenskarnas favoritland för semesterboende.

Landet placerar sig på nionde plats och uppskattas för sin livskvalitet och kultur. Spanien har dock svårt att mäta sig med Latinamerika och Asien när det gäller kostnader och personlig ekonomi.

Totalt deltog över 10 000 expats i undersökningen, som omfattade 46 länder och mätte faktorer som arbete, boende, ekonomi och social integration.

USA tappar mark

Medan Panama och Colombia firar framgångar hamnar USA på plats 36, en nedgång från plats 35 i fjol.

Enligt InterNations kritiseras USA för bristande prisvärdhet, ojämn tillgång till vård och svagare politisk stabilitet. Endast 58 procent av de utlandsboende uppger att de känner sig fria att uttrycka sina åsikter, jämfört med det globala snittet på 63 procent.

”I våra deltagares ögon lider USA av bristande prisvärdhet, tillgång och lika möjligheter, och dessutom uppfattades vårdkvaliteten som något undermålig”, säger Chudoba.

Topp tio länder för dig som vill bo utomlands 2025

  1. Panama
  2. Colombia
  3. Mexiko
  4. Thailand
  5. Vietnam
  6. Kina
  7. Förenade Arabemiraten
  8. Indonesien
  9. Spanien
  10. Malaysia

Vill du veta vilket land som är det bästa för pensionärer? Då kan vi slå ett slag för den här topplistan.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

