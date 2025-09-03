Dagens PS
Här är världens billigaste – och dyraste – länder för utlandsboende 

Prisvärda länder
I Vietnamn vill expats stanna för evigt (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Att flytta utomlands kan vara synonymt med både äventyr och ett billigare liv. Men allt handlar förstås om var man hamnar.

Runt om i världen pressar stigande levnadskostnader många hårt. Därför är det inte helt märkligt att många söker sig utanför landsgränsen för en chans till ett billigare liv. 

Enligt den årliga undersökningen Expat Insider 2025, från nätverket InterNations, kan en flytt över landsgränserna göra plånboken betydligt lättare. Eller tyngre.

Här vill expats stanna för evigt 

För utlandsboende är Vietnam just nu världens mest prisvärda land. Här uppgav hela 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt hemland – att de var nöjda med levnadskostnaderna. 

Dessutom sa 87 procent att hushållsinkomsten räcker till för ett bekvämt liv, långt över det globala snittet på 69 procent.

Det kanske inte är så konstigt att många blir kvar länge. Enligt rapporten har 54 procent av de tillfrågade bott i Vietnam i minst fem år. Nästan en tredjedel – 30 procent – säger att de vill stanna för alltid.

Sydamerika lockar också

Efter Vietnam kommer Colombia och Panama. I Colombia uppger 92 procent av alla tillfrågade expats att de har tillräckligt med disponibel inkomst för att leva bekvämt, återigen klart högre än det globala snittet.

Panama sticker ut på ett annat sätt. Landet lockar särskilt pensionärer: 35 procent av de utlandsboende är redan pensionerade, jämfört med bara 11 procent globalt.

Länder
I Colombia har man tillräckligt med disponibel inkomst för att leva bekvämt (Foto: Unsplash)

Länder i Asien dominerar topplistan

Fem av de tio mest prisvärda länderna finns i Sydostasien: Vietnam, Thailand, Indonesien, Filippinerna och Malaysia. Den sistnämnda tog sig in på topp tio i år efter att ha legat på elfte plats 2024.

Därtill kvalar inga europeiska länder in på listan över de mest ekonomiskt fördelaktiga destinationerna.

Topp 10 mest prisvärda länder 2025:

  • Vietnam
  • Colombia
  • Panama
  • Kina
  • Thailand
  • Indonesien
  • Filippinerna
  • Mexiko
  • Malaysia
  • Brasilien

Källa: CNBC

Världens dyraste länder – Norge i botten

I andra änden av skalan hittar vi några av världens mest välbärgade länder men där vardagen för expats är allt annat än billig. Kanada hamnar allra längst ner i undersökningen.

62 procent av alla expats i Kanada säger att de är missnöjda med levnadskostnaderna. I Storbritannien, som också placerar sig i botten, är siffran 61 procent.

Grannlandet Norge återfinns på plats 37 av 46.  

Kanada
Kanada – vackert men dyrt (Foto: Unsplash)

Topp 10 minst prisvärda länder 2025:

  • Norge (37 av 46)
  • Australien
  • Irland
  • Sydkorea
  • Singapore
  • Qatar
  • Turkiet
  • Finland
  • Storbritannien
  • Kanada (minst prisvärt)

Även USA halkar neråt. Landet placerar sig på plats 35, alltså strax utanför botten. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

