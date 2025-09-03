Här är världens billigaste – och dyraste – länder för utlandsboende 

Runt om i världen pressar stigande levnadskostnader många hårt. Därför är det inte helt märkligt att många söker sig utanför landsgränsen för en chans till ett billigare liv.

Enligt den årliga undersökningen Expat Insider 2025, från nätverket InterNations, kan en flytt över landsgränserna göra plånboken betydligt lättare. Eller tyngre.

Här vill expats stanna för evigt

För utlandsboende är Vietnam just nu världens mest prisvärda land. Här uppgav hela 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt hemland – att de var nöjda med levnadskostnaderna.

Dessutom sa 87 procent att hushållsinkomsten räcker till för ett bekvämt liv, långt över det globala snittet på 69 procent.

Det kanske inte är så konstigt att många blir kvar länge. Enligt rapporten har 54 procent av de tillfrågade bott i Vietnam i minst fem år. Nästan en tredjedel – 30 procent – säger att de vill stanna för alltid.

