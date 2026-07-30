AI-jättefond i kris – tvingas sälja efter miljardförluster

Namnet på fonden, situationsmedvetenhet, är för tillfället ganska ironiskt. Enligt den amerikanska ekonomisajtens källor håller fonden på att avveckla många av sina positioner i snabb takt med hjälp av storbankerna Bank of America, Goldman Sachs och JPMorgan Chase.

Detta för att kunna klara sina margin calls, marginalkravsvarningar från en mäklare.

Enligt CNBC:s rapporteringen handlar det om att sälja samtliga börsnoterade innehav fonderna har.

Försöker sälja Anthropic-innehav

Situational Awareness försöker enligt uppgifterna även sälja innehav i onoterade bolag med hjälp av bankerna för att stärka likviditeten. Bland annat marknadsförs fondens investering i AI-bolaget Anthropic, där det uppges finnas intresserade köpare.

Hur stora förlusterna är har ännu inte offentliggjorts.

Enligt Financial Times är fonden också ute efter att ta in nytt kapital från investerare.