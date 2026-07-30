Hedgefonden Situational Awareness pressas av stora förluster på AI-aktier. Nu uppges fonden sälja innehav och försöka frigöra kapital för att klara sina betalningar.
AI-jättefond i kris – tvingas sälja efter miljardförluster
En av AI-världens mest omtalade hedgefonder heter Situational Awareness, och är grundad av den tidigare OpenAI-forskaren Leopold Aschenbrenner.
Fonden förvaltar motsvarande omkring 230 miljarder kronor (24 miljarder dollar), enligt CNBC.
Namnet på fonden, situationsmedvetenhet, är för tillfället ganska ironiskt. Enligt den amerikanska ekonomisajtens källor håller fonden på att avveckla många av sina positioner i snabb takt med hjälp av storbankerna Bank of America, Goldman Sachs och JPMorgan Chase.
Detta för att kunna klara sina margin calls, marginalkravsvarningar från en mäklare.
Enligt CNBC:s rapporteringen handlar det om att sälja samtliga börsnoterade innehav fonderna har.
Försöker sälja Anthropic-innehav
Situational Awareness försöker enligt uppgifterna även sälja innehav i onoterade bolag med hjälp av bankerna för att stärka likviditeten. Bland annat marknadsförs fondens investering i AI-bolaget Anthropic, där det uppges finnas intresserade köpare.
Hur stora förlusterna är har ännu inte offentliggjorts.
Enligt Financial Times är fonden också ute efter att ta in nytt kapital från investerare.
Risk för ökad press på AI-aktier
Situational Awareness byggdes kring tesen att den snabba AI-utvecklingen skulle driva en massiv efterfrågan på halvledare, minneskretsar, datacenter och elinfrastruktur.
Hedgefondens öde kan bli viktigt även för de större börstrenderna. Om fonden tvingas sälja större aktieposter riskerar det att sätta ytterligare press på bolag som varit stora vinnare under AI-rallyt.
Alla de största innehaven har rasat
Vid utgången av årets första kvartal var fondens största noterade innehav Nebius Group, Sandisk, Micron och CoreWeave. Samtliga aktier har fallit med mer än 35 procent under den senaste månaden.
Situational Awareness grundades av 25-årige Leopold Aschenbrenner, som tidigare arbetade i OpenAI:s Superalignment-team. New York Post kallade honom för ”AI:s Nostradamus” så sent som i juni.
Han blev ett välkänt namn efter att ha publicerat uppmärksammade analyser om att AI skulle kräva enorma investeringar i datorkraft, avancerade halvledare och energiinfrastruktur. Den tesen låg till grund för hedgefondens investeringsstrategi efter att han lämnat OpenAI efter konflikt med bolaget.
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