Tidig pension lockar många. Men vad kostar det egentligen? Och hur mycket måste man spara?
Så mycket pengar måste du spara – om du vill gå i tidig pension
I en undersökning från Folksam från i fjol uppgav drygt 4 av 10 att de hoppas kunna gå i pension före 65. Det är en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Samtidigt vill unga vuxna i Sverige gå i pension vid 63.
Det strider mot regeringens förhoppning om att fler ska jobba längre. Dessutom sjunker pensionen ju tidigare man väljer att ta ut den.
Nu har Aftonbladet räknat på hur mycket ett års extra frihet kostar.
6-7 procent mindre – livet ut
För varje år du tar ut pension före riktåldern sjunker pensionen med omkring 6-7 procent, enligt Pensionsmyndigheten. För en medelinkomsttagare innebär det 1 200-1 400 kronor mindre i månaden efter skatt – livet ut.
Det kan låta överkomligt, men sett över tid blir det stora pengar.
Just den frågan väcktes nyligen av en läsare född 1965, som hörde av sig till Aftonbladet. Han vill sluta arbeta ett år innan riktåldern och undrar om det är bättre att använda ett privat pensionssparande (IPS) för att täcka upp året – eller leva på sparpengar ett år för att kunna skjuta upp pensionsuttaget.
Så mycket krävs för ett års frihet
För att en medelinkomsttagare ska täcka bortfallet med en privat pension krävs ungefär 250 000 kronor i ett sparande med 3 procents avkastning. Den som redan har omkring 300 000 kronor på ett individuellt pensionssparande (IPS) ligger alltså bra till.
Om man istället vill leva på sitt vanliga sparkapital ett år för att på så sätt skjuta upp pensionsuttaget, krävs snäppet mer.
Ett sparkapital på 310 000
För en medelinkomsttagare med en lön på runt 40 000 kronor i månaden motsvarar den totala pensionen ungefär 26 000 kronor efter skatt, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Det inkluderar både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.
För att kunna leva på motsvarande nivå i ett år innan pensionen krävs ett sparkapital på drygt 310 000 kronor. Den som har omkring tio år kvar till pension behöver därför spara 1 600-1 800 kronor i månaden för att nå dit, menar Aftonbladet.
Den som drömmer om att gå tio år tidigare
Den som vill pensionera sig tio år före 65 behöver istället omkring 1,3 miljoner kronor för att täcka levnadskostnaderna under de åren, enligt beräkningar från Movestic. Summan bygger på en månadskostnad på cirka 11 100 kronor, vilket inkluderar mat, hushåll, övriga utgifter och en antagen boendekostnad på 5 000 kronor i månaden.
För att nå dit krävs ett långsiktigt sparande: 5 000 kronor i månaden i över 20 år eller 10 000 kronor i drygt ett decennium.
Den som är villig att ta viss risk i sitt sparande kan förvisso komma billigare undan. Med en årlig avkastning på runt 4 procent räcker det med 3 250 kronor i månaden för att nå miljonen på 20 år.
Pension vid 40?
För den som drömmer om att lämna arbetslivet redan i 40-årsåldern blir kalkylen ännu tuffare. Enligt Mathias Böös, analytiker på SEB, bygger den så kallade FIRE-rörelsen (Financial Independence, Retire Early) på att man sparar ihop minst 25 gånger sina årliga utgifter för att kunna leva utan lön i omkring 30 år.
Med utgifter på 20 000 kronor i månaden motsvarar det ett kapital på ungefär sex miljoner kronor. Men den summan bygger på flera antaganden: att pengarna är investerade, att de ger en real avkastning på cirka 5 procent per år och att man lever sparsamt med låg konsumtion.
Vill du veta hur mycket du måste spara för att bli miljonär innan 25? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med Avanzas sparekonom.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
