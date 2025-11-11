Så mycket pengar måste du spara – om du vill gå i tidig pension

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Så mycket krävs för ett års frihet

ANNONS

För att en medelinkomsttagare ska täcka bortfallet med en privat pension krävs ungefär 250 000 kronor i ett sparande med 3 procents avkastning. Den som redan har omkring 300 000 kronor på ett individuellt pensionssparande (IPS) ligger alltså bra till.

Om man istället vill leva på sitt vanliga sparkapital ett år för att på så sätt skjuta upp pensionsuttaget, krävs snäppet mer.

Många drömmer om att lämna arbetslivet långt innan pensionsåldern. (Foto: unsplash)

Ett sparkapital på 310 000

För en medelinkomsttagare med en lön på runt 40 000 kronor i månaden motsvarar den totala pensionen ungefär 26 000 kronor efter skatt, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Det inkluderar både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

För att kunna leva på motsvarande nivå i ett år innan pensionen krävs ett sparkapital på drygt 310 000 kronor. Den som har omkring tio år kvar till pension behöver därför spara 1 600-1 800 kronor i månaden för att nå dit, menar Aftonbladet.

Den som drömmer om att gå tio år tidigare

Den som vill pensionera sig tio år före 65 behöver istället omkring 1,3 miljoner kronor för att täcka levnadskostnaderna under de åren, enligt beräkningar från Movestic. Summan bygger på en månadskostnad på cirka 11 100 kronor, vilket inkluderar mat, hushåll, övriga utgifter och en antagen boendekostnad på 5 000 kronor i månaden.

För att nå dit krävs ett långsiktigt sparande: 5 000 kronor i månaden i över 20 år eller 10 000 kronor i drygt ett decennium.

ANNONS

Den som är villig att ta viss risk i sitt sparande kan förvisso komma billigare undan. Med en årlig avkastning på runt 4 procent räcker det med 3 250 kronor i månaden för att nå miljonen på 20 år.

Pension vid 40?

För den som drömmer om att lämna arbetslivet redan i 40-årsåldern blir kalkylen ännu tuffare. Enligt Mathias Böös, analytiker på SEB, bygger den så kallade FIRE-rörelsen (Financial Independence, Retire Early) på att man sparar ihop minst 25 gånger sina årliga utgifter för att kunna leva utan lön i omkring 30 år.

Med utgifter på 20 000 kronor i månaden motsvarar det ett kapital på ungefär sex miljoner kronor. Men den summan bygger på flera antaganden: att pengarna är investerade, att de ger en real avkastning på cirka 5 procent per år och att man lever sparsamt med låg konsumtion.

Vill du veta hur mycket du måste spara för att bli miljonär innan 25? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med Avanzas sparekonom.