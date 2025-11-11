Inkomstpensionen för 2026 – lägsta höjningen på 10 år

Inkomstpensionen höjs med i genomsnitt 1,9 procent i januari. Samtidigt kommer garantipensionen att höjas med 0,7 procent nästa år.

Pensionsmyndigheten vill klargöra att det är för tidigt att svara på enskilda pensioner för 2026 redan nu.

“För många består pensionen av flera olika delar och därför kan vi inte säga något om de exakta pensionsbeloppen förrän en bit in på 2026. Det är alltså ingen idé att ringa oss om detta ännu. Men vi kan berätta att inkomstpensionen, som följer inkomstutvecklingen i samhället, ökar med 1,9 procent efter årsskiftet”, säger Kristian Seth, analyschef på Pensionsmyndigheten, enligt myndighetens sajt.

Det blir alltså en ökning av inkomstpensionen på nästan 2 procent, vilket ger mer pengar för runt 2 miljoner svenska pensionärer, berättar News55.

Låg ökning av inkomstpensionen

Samtidigt står det dock klart att det är en av de lägsta höjningarna på ett decennium.

För ett par år sedan, 2023 och 2024 låg höjningen av inkomstpensionen på 4 procent.

Det kan därmed bli fortsatt magert för många svenska pensionärer även under 2026, menar Anna Eriksson, sakkunnig i ekonomi- och pensionsfrågor hos SPF Seniorerna.

“Pensionärerna kan inte vänta sig några stora förbättringar i pensionerna nästa år”, säger hon till tidningen Senioren, medlemstidningen för SPF Seniorerna.

Höjningen av inkomstpensionerna på 1,9 procent är en genomsnittlig höjning de senaste 10-15 åren, omräknat genom inflationen, menar Anna Eriksson.

“Generellt kan man säga att pensionärerna kan räkna med ungefär samma köpkraft nästa år som i år – eller något lägre.”