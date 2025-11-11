Dagens PS
Inkomstpensionen för 2026 – lägsta höjningen på 10 år

Inkomstpensionen för nästa år är den lägsta på ett decennium.
Inkomstpensionen för nästa år är den lägsta på ett decennium. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

För ett par år sedan låg höjningen av inkomstpensionen på 4 procent. För nästa år ligger den på hälften av det, vilket är en av de lägsta höjningarna på ett decennium, samtidigt som pengarna äts upp av inflationen.

Inkomstpensionen höjs med i genomsnitt 1,9 procent i januari. Samtidigt kommer garantipensionen att höjas med 0,7 procent nästa år.

Pensionsmyndigheten vill klargöra att det är för tidigt att svara på enskilda pensioner för 2026 redan nu.

“För många består pensionen av flera olika delar och därför kan vi inte säga något om de exakta pensionsbeloppen förrän en bit in på 2026. Det är alltså ingen idé att ringa oss om detta ännu. Men vi kan berätta att inkomstpensionen, som följer inkomstutvecklingen i samhället, ökar med 1,9 procent efter årsskiftet”, säger Kristian Seth, analyschef på Pensionsmyndigheten, enligt myndighetens sajt.

Det blir alltså en ökning av inkomstpensionen på nästan 2 procent, vilket ger mer pengar för runt 2 miljoner svenska pensionärer, berättar News55.

Låg ökning av inkomstpensionen

Samtidigt står det dock klart att det är en av de lägsta höjningarna på ett decennium.

För ett par år sedan, 2023 och 2024 låg höjningen av inkomstpensionen på 4 procent.

Det kan därmed bli fortsatt magert för många svenska pensionärer även under 2026, menar Anna Eriksson, sakkunnig i ekonomi- och pensionsfrågor hos SPF Seniorerna.

“Pensionärerna kan inte vänta sig några stora förbättringar i pensionerna nästa år”, säger hon till tidningen Senioren, medlemstidningen för SPF Seniorerna.

Höjningen av inkomstpensionerna på 1,9 procent är en genomsnittlig höjning de senaste 10-15 åren, omräknat genom inflationen, menar Anna Eriksson.

“Generellt kan man säga att pensionärerna kan räkna med ungefär samma köpkraft nästa år som i år – eller något lägre.”

Pension
Det finns mycket man kan tänka på inför pensionen (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Priserna stiger – svårt att klara sig ekonomiskt

Samtidigt stiger just nu priserna med 3,1 procent i årstakt, enligt SCB:s KPIF-index.

Det innebär i klartext att det blir svårare att klara sig på samma pensioner när vardagen blir dyrare.

“Det kan ju vara så att man skjutit på större och långsiktiga investeringar, vilket förstås kan vara svårt för många att genomföra även nästa år med den här nivån på höjningen”, säger Anna Eriksson.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

