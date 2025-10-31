Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Han kan gå i pension vid 35: “Det handlar inte om vad du tjänar” 

Tjänar pengar
Genrefoto. Flera, ibland något riskfyllda, beslut har lönat sig. Inom några år kan Sebastian lägga karriären på hyllan (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

När andra tonåringar sparade till sin första bil köpte han ett ruckel. Tolv år senare har Sebastian Marquez byggt en förmögenhet. Snart kan han lägga karriären på hyllan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När Sebastian var 16 år ville han köpa sin första bil. Men efter ett samtal med sin mamma ändrades planerna.

Hon föreslog att han istället skulle köpa ett förfallet hus och försöka sälja det med vinst.

”Jag hade runt 8 000 dollar sparade från olika jobb med minimilön”, berättar Sebastian för CNBC Make It.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Tillsammans köpte de ett litet, nedgånget hus i Hanover, Ontario – det näst minsta i hela staden. Huset kostade 48 800 dollar, drygt 460 000 kronor. Sebastian lade in sina sparpengar som handpenning. 

Han lärde sig renovera via YouTube och sex månader senare sålde de huset för 82 200 dollar, cirka 776 000 kronor. 

”Jag fångades av det direkt”, säger han.

Nio hus och en förmögenhet senare

Mellan 2013 och 2022 hann Sebastian köpa, renovera och sälja nio fastigheter. Totalt gjorde han ett överskott på omkring 343 700 dollar, cirka 3,2 miljoner kronor. Samtidigt jobbade han deltid på Walmart och gick på college.

ANNONS

I dag äger Sebastian och hans fru två bostäder: ett eget hem och ett hyreshus med två lägenheter.

Han slutade “flippa” hus 2022, när han fick ett erbjudande om att leda en större butik inom Walmart och flyttade söderut till Strathroy, Ontario.

Läs även: Så gick hon i pension vid 37 – lever drömliv i Schweiz. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Satsade på kryptovaluta – och vann

Paret Marquez har aldrig tjänat mycket pengar. I år väntas Sebastian tjäna cirka 57 500 dollar och Julia, som arbetar som sjuksköterska, omkring 64 500 dollar. Tillsammans med intäkterna från hyreslägenheterna landar deras årsinkomst på runt 136 500 dollar, cirka 1,28 miljoner kronor. 

Men deras framgång bygger inte på lönen, utan på investeringarna, menar Sebastian. 

2019 valde han att placera ungefär 25 000 dollar – cirka 10 procent av deras dåvarande nettoförmögenhet – i bitcoin och ethereum, efter ännu ett råd från sin mamma.

”Det var en chansning vi tog då, och den har verkligen lönat sig”, säger han.

Pengar
Det är riskabelt att investera i krypto. Men för paret Marquez har det gått vägen (Foto: Pexels)
ANNONS

Kryptovalutor är kända för sina tvära kast, men för paret Marquez har det hittills gått åt rätt håll.

I dag utgör kryptotillgångarna nästan hälften av parets förmögenhet, värderade till omkring 400 000 dollar, drygt 3,8 miljoner kronor. 

Lever enkelt och älskar kalkylblad

Trots miljonförmögenheten lever paret sparsamt. De har inga konsumtionslån och lägger omkring 15 procent av inkomsten på investeringar varje månad.

Sebastian beskriver sig själv som något av en Excel-nörd.

”Det är bara roligt för mig”, säger han. ”Oftast hittar min fru mig i soffan, framför datorn, pillande med kalkylblad”. 

Sedan 2018 har han följt varenda detalj av familjens ekonomi – från bränsleförbrukning till kostnader för hunden. Han har till och med ett dokument som visar hur mycket paret spenderade på dejter innan de gifte sig.

Varje månad går de igenom budgeten tillsammans. 

”I slutändan arbetar vi mot samma mål,” säger Sebastian. ”Vi tänker väldigt lika när det gäller pengar”. 

ANNONS

Kan gå i pension vid 35 

Idag ligger parets fokus på att skapa trygghet för familjen. De får omkring 180 dollar i månaden i barnbidrag från den kanadensiska staten, som de direkt placerar i ett sparkonto för sin dotters framtid.

Med sina investeringar och sitt noggranna sparande menar Sebastian att han kan gå i pension vid 35.

Det handlar dock inte om att sluta jobba. Det handlar om att bli fri. 

”Jag tänker inte riktigt på det som pension, utan mer som ekonomiskt oberoende”, säger han.

Och trots att han gärna skulle tjäna mer pengar, håller han fast vid sin filosofi:

”Det handlar inte om hur mycket du tjänar, utan om vad du gör med pengarna du har”. 

Läs också: Här går allt fler i pension innan 40 års ålder. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
InvesteringKryptovalutorPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS