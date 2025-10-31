När andra tonåringar sparade till sin första bil köpte han ett ruckel. Tolv år senare har Sebastian Marquez byggt en förmögenhet. Snart kan han lägga karriären på hyllan.
Han kan gå i pension vid 35: “Det handlar inte om vad du tjänar”
Mest läst i kategorin
Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst
Det har pratats om det i åratal. Men nu är det inte längre bara en trend – det är ett faktum. Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle. Ja, åtminstone om man ska tro rapporten “Sverige Betalar” från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år. Rapporten visar att andelen svenskar som …
Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla
Det var ett av Sveriges största ekonomiska experiment. När Riksbanken införde minusränta 2015 var målet att få fart på ekonomin och få upp inflationen. Tio år senare lever hushållen med baksmällan. Efter en period av gratislån, rekorddyra bostäder och snabbt stigande skulder har svenskarna nu börjat dra åt svångremmen. Räntorna är tillbaka på mer normala …
Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”
Det är stora skillnader mellan landets kommuner när unga försöker ta sig in på bostadsmarknaden, visar en ny kartläggning. Att bostadsmarknaden är svår för unga är ingen nyhet. Bland annat bor 21 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år fortfarande kvar hos sina föräldrar. Något som inte nödvändigtvis hade behövt vara ett …
Att bli skuldfri är inte alltid bäst – här är varför
Den som jobbat ett helt liv borde väl vara skuldfri när pensionsdagen kommer? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år. Idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen. Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån uppgår de svenska hushållens totala lån till knappt 5 000 miljarder …
Så mycket pengar bör du spara varje månad – enligt storbanken
Svenskarna är fortsatt försiktiga med sina pengar, visar SBAB:s återkommande undersökning Spartempen. Men hur mycket bör man egentligen lägga undan varje månad för att stå stabilt när något oväntat händer? Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder …
När Sebastian var 16 år ville han köpa sin första bil. Men efter ett samtal med sin mamma ändrades planerna.
Hon föreslog att han istället skulle köpa ett förfallet hus och försöka sälja det med vinst.
”Jag hade runt 8 000 dollar sparade från olika jobb med minimilön”, berättar Sebastian för CNBC Make It.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Tillsammans köpte de ett litet, nedgånget hus i Hanover, Ontario – det näst minsta i hela staden. Huset kostade 48 800 dollar, drygt 460 000 kronor. Sebastian lade in sina sparpengar som handpenning.
Han lärde sig renovera via YouTube och sex månader senare sålde de huset för 82 200 dollar, cirka 776 000 kronor.
”Jag fångades av det direkt”, säger han.
Nio hus och en förmögenhet senare
Mellan 2013 och 2022 hann Sebastian köpa, renovera och sälja nio fastigheter. Totalt gjorde han ett överskott på omkring 343 700 dollar, cirka 3,2 miljoner kronor. Samtidigt jobbade han deltid på Walmart och gick på college.
I dag äger Sebastian och hans fru två bostäder: ett eget hem och ett hyreshus med två lägenheter.
Han slutade “flippa” hus 2022, när han fick ett erbjudande om att leda en större butik inom Walmart och flyttade söderut till Strathroy, Ontario.
Läs även: Så gick hon i pension vid 37 – lever drömliv i Schweiz. Dagens PS
Senaste nytt
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Satsade på kryptovaluta – och vann
Paret Marquez har aldrig tjänat mycket pengar. I år väntas Sebastian tjäna cirka 57 500 dollar och Julia, som arbetar som sjuksköterska, omkring 64 500 dollar. Tillsammans med intäkterna från hyreslägenheterna landar deras årsinkomst på runt 136 500 dollar, cirka 1,28 miljoner kronor.
Men deras framgång bygger inte på lönen, utan på investeringarna, menar Sebastian.
2019 valde han att placera ungefär 25 000 dollar – cirka 10 procent av deras dåvarande nettoförmögenhet – i bitcoin och ethereum, efter ännu ett råd från sin mamma.
”Det var en chansning vi tog då, och den har verkligen lönat sig”, säger han.
Kryptovalutor är kända för sina tvära kast, men för paret Marquez har det hittills gått åt rätt håll.
I dag utgör kryptotillgångarna nästan hälften av parets förmögenhet, värderade till omkring 400 000 dollar, drygt 3,8 miljoner kronor.
Lever enkelt och älskar kalkylblad
Trots miljonförmögenheten lever paret sparsamt. De har inga konsumtionslån och lägger omkring 15 procent av inkomsten på investeringar varje månad.
Sebastian beskriver sig själv som något av en Excel-nörd.
”Det är bara roligt för mig”, säger han. ”Oftast hittar min fru mig i soffan, framför datorn, pillande med kalkylblad”.
Sedan 2018 har han följt varenda detalj av familjens ekonomi – från bränsleförbrukning till kostnader för hunden. Han har till och med ett dokument som visar hur mycket paret spenderade på dejter innan de gifte sig.
Varje månad går de igenom budgeten tillsammans.
”I slutändan arbetar vi mot samma mål,” säger Sebastian. ”Vi tänker väldigt lika när det gäller pengar”.
Kan gå i pension vid 35
Idag ligger parets fokus på att skapa trygghet för familjen. De får omkring 180 dollar i månaden i barnbidrag från den kanadensiska staten, som de direkt placerar i ett sparkonto för sin dotters framtid.
Med sina investeringar och sitt noggranna sparande menar Sebastian att han kan gå i pension vid 35.
Det handlar dock inte om att sluta jobba. Det handlar om att bli fri.
”Jag tänker inte riktigt på det som pension, utan mer som ekonomiskt oberoende”, säger han.
Och trots att han gärna skulle tjäna mer pengar, håller han fast vid sin filosofi:
”Det handlar inte om hur mycket du tjänar, utan om vad du gör med pengarna du har”.
Läs också: Här går allt fler i pension innan 40 års ålder. E55
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nu ska det gå snabbare att prata med rymden
Det ställs högre krav på satelliter, inte minst i försvarssammanhang. Det har fått svenska bolaget Unibap och den italienska försvarsjätten Leonardo att ingå ett nytt samarbete. Uppsalabolaget Unibap har inte fler än ett 30-tal anställda, men ligger långt fram när det gäller analys av rymddata. Nu tar man nästa steg genom ett nytt samarbete med …
Så kan AI-fejkar manipulera svenska valet
Två val denna vecka. I både Nederländerna och Irland visade nu AI-generade fejkar vad vi riskerar att möta i nästa års svenska valrörelse. ”Det är med stort beklagande jag tillkännager att jag drar mig tillbaka från min kandidatur och avslutar min kampanj”. Beskedet kom från Catherine Connolly och följdes av en diskussion mellan två välkända …
De lurade Arbetsförmedlingen på miljoner
Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd.? Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021 och 2024. Målet har varit att tillskansa sig statliga pengar som man inte haft rätt till. “Stjäla skattemedel av …
Därför är världens dyraste kaffe skitdyrt
Om du tycker kaffet är dyrt har du inte kollat in kopi luwak. Det är världens dyraste, märkligt inte minst med tanke på hur det produceras. Palmcivet kallas även indisk palmmård, musang eller asiatisk palmgård. Djuret är en art i famljen palmmårdar och förekommer i södra och sydöstra Asien. Mest känd är djuren för sin …
Varnar för Rysslands engångsagenter: "Spelbrickor"
Ryska säkerhetstjänsten rekryterar medborgare i europeiska länder och låter dem utföra ett uppdrag. Det pekas nu ut som ett hot mot demokratin i Europa. Att Ryssland använder sig av hemliga agenter för att skaffa sig information om andra länder är ingen hemlighet. Men det handlar i allt större utsträckning om "engångsagenter" – personer som anlitas …