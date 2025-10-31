Han kan gå i pension vid 35: “Det handlar inte om vad du tjänar” 

När Sebastian var 16 år ville han köpa sin första bil. Men efter ett samtal med sin mamma ändrades planerna.

Hon föreslog att han istället skulle köpa ett förfallet hus och försöka sälja det med vinst.

”Jag hade runt 8 000 dollar sparade från olika jobb med minimilön”, berättar Sebastian för CNBC Make It.

Tillsammans köpte de ett litet, nedgånget hus i Hanover, Ontario – det näst minsta i hela staden. Huset kostade 48 800 dollar, drygt 460 000 kronor. Sebastian lade in sina sparpengar som handpenning.

Han lärde sig renovera via YouTube och sex månader senare sålde de huset för 82 200 dollar, cirka 776 000 kronor.

”Jag fångades av det direkt”, säger han.

Nio hus och en förmögenhet senare

Mellan 2013 och 2022 hann Sebastian köpa, renovera och sälja nio fastigheter. Totalt gjorde han ett överskott på omkring 343 700 dollar, cirka 3,2 miljoner kronor. Samtidigt jobbade han deltid på Walmart och gick på college.

I dag äger Sebastian och hans fru två bostäder: ett eget hem och ett hyreshus med två lägenheter.

Han slutade “flippa” hus 2022, när han fick ett erbjudande om att leda en större butik inom Walmart och flyttade söderut till Strathroy, Ontario.

