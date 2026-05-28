Paris, London och Amsterdam har länge varit självklara namn när Europas bostadsmarknad kommer på tal. Men för den som jagar hyresintäkter är det inte längre där de mest intressanta möjligheterna finns.
Hyr ut bostad i Europa – här får du mest för pengarna
Den som tänker på Europas bostadsmarknad ser kanske framför sig Paris takåsar, Londons radhus eller Amsterdams kanaler. Dyra adresser, säkra marknader och bostäder som länge lockat kapital från hela världen.
Men när frågan gäller hyresintäkter är kartan en annan. Då är det inte alltid de mest berömda städerna som ger bäst utdelning.
En ny sammanställning från Global Property Guide visar att flera av eurozonens starkaste hyresmarknader finns i betydligt mer förbisedda städer.
Och allra bäst går det för en stad på Sicilien.
Billigare städer ger högre avkastning
Listan bygger på så kallad bruttoavkastning. Det betyder den årliga hyran i förhållande till bostadens inköpspris, före skatter, avgifter, underhåll och andra kostnader. Om en lägenhet är relativt billig att köpa men kan hyras ut dyrt, blir avkastningen hög.
I många av Europas dyraste städer pressas avkastningen ned av höga bostadspriser. I mindre eller mer förbisedda marknader kan kalkylen se helt annorlunda ut.
Rom hamnar exempelvis på tionde plats med en genomsnittlig hyresavkastning på 7,12 procent. Men skillnaden inom staden är stor. I den historiska stadskärnan är bostäderna dyra och avkastningen lägre.
Sicilien dominerar toppen
Högst upp på listan finns Catania på Sicilien. Där ligger den genomsnittliga hyresavkastningen på 9,17 procent.
En etta i staden kostar omkring 70 000 euro och hyrs ut för cirka 650 euro i månaden. Det motsvarar en bruttoavkastning på 11,14 procent.
En studio i Catania kostar omkring 51 000 euro och ger, enligt siffrorna, en avkastning på 12 procent.
På andra plats finns Palermo, också på Sicilien, med en genomsnittlig hyresavkastning på 8,25 procent.
”Delar av Sicilien erbjuder förvånansvärt prisvärda bostäder. Italien har också skatteincitament för nya invånare, vilket kan göra skillnad för utlänningar som flyttar in”, säger Mikk Kalmet, global fastighetsexpert på Global Property Guide, till Euronews
Inte bara semesterstäder
Topplistan domineras inte enbart av klassiska sol- och semesterorter. Cork på Irland hamnar trea med 8,20 procent i genomsnittlig avkastning.
Även finska Jyväskylä tar sig in högt på listan, med 8,02 procent. Där driver studentefterfrågan och relativt låga bostadspriser upp avkastningen.
Städerna där uthyrning ger högst avkastning:
- Catania: 9,17 procent
- Palermo: 8,25 procent
- Cork: 8,20 procent
- Jyväskylä: 8,02 procent
- Turin: 7,68 procent
- Riga: 7,47 procent
- Barcelona: 7,40 procent
- Dublin: 7,22 procent
- Neapel: 7,22 procent
- Rom: 7,12 procent
