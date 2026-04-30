För många svenskar utomlands är kopplingen till Sverige högst levande. Det handlar om pensioner, räkningar, skatter, fritidshus, arv och kanske en framtida flytt hem. De svenska bankerna kan dock sätta käppar i hjulen.
Hundratusentals svenskar kan nekas BankID: "En mardröm"
Senast i februari berättade PS om en svensk pensionär bosatt i Spanien som, utan förvarning, blev av med möjligheten att föra över pengar till utlandet. Hennes svenska bank stängde av utlandsbetalningarna och lämnade henne således utan möjlighet att betala sina räkningar.
Kvinnan, som vill vara anonym, är inte ensam i sina problem.
Idag bor drygt 700 000 svenskar utomlands och många av dessa har både ekonomiska och praktiska kopplingar till Sverige.
Ändå har 7 av 10, 73,8 procent, haft problem med en svensk bank under tiden de bott utomlands. Det visar en ny rapport från Svenskar i Världen.
Nekas BankID
I Sverige är BankID i dag mer än en banktjänst. Det är vägen in till både myndigheter och betalningar.
Problemet är att 41,5 procent av de svarande uppger att de har blivit nekad BankID av sin svenska bank.
Störst har problemen varit hos Swedbank (41,5 procent) följt av Nordea (30,2 procent), SEB (25,2 procent) och Handelsbanken (21,5 procent).
”Det är fruktansvärt besvärligt att inte ha tillgång till BankID. Det är krångligt att ta hand om betalningar, pensioner, man har inte tillgång till Swish, det är en mardröm”, uppger en svarande i rapporten.
”Jag måste resa till Sverige för att få nytt BankID. Det gamla försvann vid byte av mobiltelefon”, säger en annan.
Ytterligare en person beskriver hur avsaknaden av BankID påverkar även den som fortfarande har praktiska band till Sverige:
”Jag har fritidshus i Sverige, men har problem med betalningar utan tillgång till BankID”.
Särskilt svårt utanför EU
Utöver nekad tillgång till BankID uppger 27,3 procent att de har blivit av med sitt svenska bankkonto medan 27,1 procent har blivit nekade att bli kund i en svensk bank.
Problemen är störst bland svenskar som bor utanför EU/EES. Av dem som upplevt problem uppger omkring 80 procent att de bodde i ett land utanför EU/EES när problemen uppstod.
Barn hamnar utanför från början
En särskilt utsatt grupp är svenska barn som är födda och bosatta utomlands. Om de aldrig varit folkbokförda i Sverige har de ofta samordningsnummer i stället för personnummer.
Det gör att de inte kan få BankID. Och utan BankID blir även andra tjänster svåra att använda.
Känner sig misstänkliggjorda
”Alla svenska medborgare måste ha möjlighet att delta i det svenska samhället på likvärdiga villkor – även när de bor utanför landets gränser. I en global värld år 2026 kan inte ett bankkonto och BankID vara ett privilegium för svenska medborgare med en svensk adress”, skriver Cecilia Borglin, Generalsekreterare Svenskar i Världen och Magnus Brännström, Ordförande Svenskar i Världen, i en debattartikel.
Debattörerna berättar att många utlandssvenskar idag upplever att de betraktas som riskkunder bara för att de bor utanför Sverige.
”Tonen i mejl och samtal är ungefär som i ett förhör gällande ekonomisk brottslighet”, uppger en svarande.
Svenskar i Världen vill nu se åtgärder. Organisationen pekar särskilt på att bosättning i ett land utanför EU/EES inte i sig ska kunna leda till att ett grundläggande betalkonto sägs upp. De vill också att personer med styrkt samordningsnummer inte ska stängas ute från grundläggande bank- och betaltjänster.
”Regeringen behöver nu skyndsamt säkerställa att svenska medborgare bosatta utomlands inte hamnar i en finansiell och digital exkludering på grund av sin bosättning”, konstaterar debattörerna.
