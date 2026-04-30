Hundratusentals svenskar kan nekas BankID: "En mardröm"

Kvinnan, som vill vara anonym, är inte ensam i sina problem.

Idag bor drygt 700 000 svenskar utomlands och många av dessa har både ekonomiska och praktiska kopplingar till Sverige.

Ändå har 7 av 10, 73,8 procent, haft problem med en svensk bank under tiden de bott utomlands. Det visar en ny rapport från Svenskar i Världen.

Nekas BankID

I Sverige i dag mer än en banktjänst. Det är vägen in till både myndigheter och betalningar.

Problemet är att 41,5 procent av de svarande uppger att de har blivit nekad BankID av sin svenska bank.

Störst har problemen varit hos Swedbank (41,5 procent) följt av Nordea (30,2 procent), SEB (25,2 procent) och Handelsbanken (21,5 procent).

”Det är fruktansvärt besvärligt att inte ha tillgång till BankID. Det är krångligt att ta hand om betalningar, pensioner, man har inte tillgång till Swish, det är en mardröm”, uppger en svarande i rapporten.

”Jag måste resa till Sverige för att få nytt BankID. Det gamla försvann vid byte av mobiltelefon”, säger en annan.

Ytterligare en person beskriver hur avsaknaden av BankID påverkar även den som fortfarande har praktiska band till Sverige:

”Jag har fritidshus i Sverige, men har problem med betalningar utan tillgång till BankID”.

