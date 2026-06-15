Att få anställda att maximera AI-användningen var länge ett budord hos många företag. Men smakar det så kostar det, märker nu allt fler.
Företag försökte få anställda att använda AI – nu kommer notan
I flera år har företag kämpat hårt för att få anställda att använda artificiell intelligens.
Men nu kommer en utmaning som en följd av det: snabbt växande kostnader.
I takt med att AI-systemen blivit mer avancerade och allt fler så kallade AI-agenter tagit plats i verksamheterna har räkningarna skjutit i höjden.
Används på ett annat sätt
Företag som tidigare uppmuntrade anställda att använda tekniken så mycket som möjligt inför nu begränsningar, budgettak och striktare kontroll.
Utvecklingen speglar hur AI har gått från ett experimentellt verktyg till en betydande kostnadspost.
En viktig förklaring är att företagens användning förändrats, skriver The Economist.
Tidigare användes AI främst för enklare uppgifter, men nu blir resurskrävande resonemangsmodeller och autonoma AI-agenter allt vanligare.
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Behöver betala mer
Dessa system använder betydligt mer datorkraft och därmed fler så kallade tokens, den enhet som ofta ligger till grund för prissättningen hos AI-leverantörerna.
Enligt betalplattformen Ramp har företagens AI-utgifter ökat trettonfalt under det senaste året. För de mest intensiva användarna är kostnaderna särskilt höga.
Ramp uppskattar att den procent av kunderna som spenderar mest på AI i genomsnitt lägger omkring 7 450 dollar per anställd och månad. Medianföretaget ligger däremot på endast 11 dollar.
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Brände budgeten på fyra månader
Flera företag har redan tvingats agera. Uber uppgav tidigare i år att bolaget förbrukat hela sin AI-budget för året på bara fyra månader.
Ett annat företag ska enligt uppgift ha spenderat motsvarande omkring 500 miljoner dollar på AI-tokens under en enda månad.
Som svar börjar företag nu välja billigare modeller för mindre avancerade uppgifter.
Många arbetsmoment kräver inte de senaste och mest kraftfulla AI-systemen, vilket gör att enklare alternativ kan ge betydande besparingar.
Har behövt sätta tak
Andra inför direkta användningsbegränsningar. Uber har exempelvis satt ett tak på 1 500 dollar i månaden per utvecklare och AI-verktyg.
Även programvaruleverantörer försöker anpassa sig. Vissa experimenterar med nya prismodeller där kunderna endast betalar när AI-systemen faktiskt löser ett problem eller slutför en uppgift.
Samtidigt väntar en större utmaning längre fram. Många AI-bolag subventionerar fortfarande sina tjänster för att vinna marknadsandelar. När branschen börjar fokusera på lönsamhet kan priserna behöva höjas.
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