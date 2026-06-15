Företag försökte få anställda att använda AI – nu kommer notan

Behöver betala mer

Dessa system använder betydligt mer datorkraft och därmed fler så kallade tokens, den enhet som ofta ligger till grund för prissättningen hos AI-leverantörerna.

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Enligt betalplattformen Ramp har företagens AI-utgifter ökat trettonfalt under det senaste året. För de mest intensiva användarna är kostnaderna särskilt höga.

Ramp uppskattar att den procent av kunderna som spenderar mest på AI i genomsnitt lägger omkring 7 450 dollar per anställd och månad. Medianföretaget ligger däremot på endast 11 dollar.

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Brände budgeten på fyra månader

Flera företag har redan tvingats agera. Uber uppgav tidigare i år att bolaget förbrukat hela sin AI-budget för året på bara fyra månader.

Ett annat företag ska enligt uppgift ha spenderat motsvarande omkring 500 miljoner dollar på AI-tokens under en enda månad.

Som svar börjar företag nu välja billigare modeller för mindre avancerade uppgifter.

Många arbetsmoment kräver inte de senaste och mest kraftfulla AI-systemen, vilket gör att enklare alternativ kan ge betydande besparingar.

Har behövt sätta tak

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Andra inför direkta användningsbegränsningar. Uber har exempelvis satt ett tak på 1 500 dollar i månaden per utvecklare och AI-verktyg.

Även programvaruleverantörer försöker anpassa sig. Vissa experimenterar med nya prismodeller där kunderna endast betalar när AI-systemen faktiskt löser ett problem eller slutför en uppgift.

Samtidigt väntar en större utmaning längre fram. Många AI-bolag subventionerar fortfarande sina tjänster för att vinna marknadsandelar. När branschen börjar fokusera på lönsamhet kan priserna behöva höjas.

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