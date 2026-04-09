Fler jobbar utomlands – "riskerar lägre pension"

2023 visade en undersökning från frilansbolaget Cool Company att varannan svensk kan tänka sig att flytta utomlands för jobbet. Bland yngre mellan 18-29 år låg siffran på 63 procent.

Samtidigt är kunskapen om vad som händer med pensioner och socialförsäkringar vid utlandsarbete låg.

”Riskerar lägre pension än förväntat”

När arbete och inkomster sprids över flera länder får man också sina pensionsrättigheter spridda över flera länder. Problemet är att systemen i Norden fortfarande är nationella och samordningen bristfällig, konstaterar Nordiskt Samarbete.

Det gör det svårt för individen att få en tydlig bild av sin framtida pension. Regler skiljer sig åt och administrationen ser olika ut beroende på land. Dessutom kan oklara prognoser göra att många överskattar sin framtida pension.

”Det innebär att individer som arbetat i flera länder riskerar ekonomisk osäkerhet och lägre pension än förväntat”, skriver organisationen.