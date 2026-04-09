Allt fler nordbor jobbar i flera nordiska länder under sitt liv. Men pensionssystemen har inte hängt med i den utvecklingen. Resultatet? En växande osäkerhet kring hur mycket pengar man faktiskt får som pensionär. Nu ska problemet utredas på nordisk nivå.
Fler jobbar utomlands – "riskerar lägre pension"
Redan 2011 gjorde rekordmånga svenskar utlandskarriär och enligt en kartläggning från Svenskar i Världen bor närmare 700 000 svenskar utomlands – majoriteten i Europa.
2023 visade en undersökning från frilansbolaget Cool Company att varannan svensk kan tänka sig att flytta utomlands för jobbet. Bland yngre mellan 18-29 år låg siffran på 63 procent.
Samtidigt är kunskapen om vad som händer med pensioner och socialförsäkringar vid utlandsarbete låg.
”Riskerar lägre pension än förväntat”
När arbete och inkomster sprids över flera länder får man också sina pensionsrättigheter spridda över flera länder. Problemet är att systemen i Norden fortfarande är nationella och samordningen bristfällig, konstaterar Nordiskt Samarbete.
Det gör det svårt för individen att få en tydlig bild av sin framtida pension. Regler skiljer sig åt och administrationen ser olika ut beroende på land. Dessutom kan oklara prognoser göra att många överskattar sin framtida pension.
”Det innebär att individer som arbetat i flera länder riskerar ekonomisk osäkerhet och lägre pension än förväntat”, skriver organisationen.
Individen får ta smällen
Problemen beror på strukturella skillnader mellan ländernas pensionssystem, regelverk och digitala lösningar. Men trots det hamnar ansvaret ofta hos individen.
Den som har arbetat i flera länder måste själv försöka navigera mellan systemen – något som är långt ifrån enkelt.
Ny nordisk utredning på gång
Frågan har nu seglat upp på den politiska agendan. Under 2025 har Nordiska ministerrådet, tillsammans med Nordiska rådet, dragit igång en utredning.
Målet är att kartlägga både offentliga pensioner och tjänstepensioner i Norden, identifiera hinder och analysera hur många som påverkas – både idag och framöver.
Resultatet väntas våren 2026 och ska ge underlag till fortsatt arbete med att minska gränshindren.
