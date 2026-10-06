Flygbränslet har mer än dubblats i pris på ett år. IAG, som äger British Airways, Iberia, Vueling och Aer Lingus, vill höja biljettpriserna, men bara där konkurrensen tillåter. Det gör höstlovets långresor mer utsatta än veckan i Spanien.
Höstlovsresan kan bli dyrare – flygbränslet upp 120 procent
Dagens PS har bevakat flygpriserna sedan i våras. I mars skrev vi att analytiker väntade sig 20 procent dyrare biljetter, och i april att biljetten inte blir billigare ens när oljepriset vänder.
Ett ton flygbränsle kostade omkring 740 dollar, motsvarande cirka 7 430 kronor, i september 2025. Ett år senare var priset över 1 600 dollar, cirka 16 064 kronor, enligt Merca2.
För IAG betydde det att bränsleutgifterna för 2026 beräknades till 9 miljarder euro, eller 101 miljarder kronor. Det var 2 miljarder euro, eller 22 miljarder kronor, mer än bolaget räknat med.
Därför höjs långresorna först
Koncernchefen Luis Gallego sa i maj att biljettpriserna måste höjas. Han var samtidigt tydlig med var det går att göra. Höjningarna tas på långdistans och i premiumklasserna, medan korta europeiska rutter är svårare på grund av konkurrensen, rapporterar Business Travel News.
Till det kommer prissäkringarna. Koncernen har säkrat 70 procent av bränsleförbrukningen för resten av året, och branschens säkringar löper ut först i april 2027. Höstens resenärer möter alltså bara en del av kostnaden.
De angivna 60 procenten räddade inte situationen
Att IAG täcker 60 procent har upprepats i flera sammanhang, men talet gäller något annat än biljettpriserna. I halvårsrapporten uppgav bolaget att det fått tillbaka omkring 60 procent av kostnadsökningen för bränsle. Det hade skett genom en kombination av högre intäkter och lägre kostnader.
Det räckte dessvärre inte. Vinsten föll 20,6 procent till 1 033 miljoner euro, motsvarande cirka 11,6 miljarder kronor, skriver El Español.
En tiondels höjning äter upp hela flygskatten
Flygskatten avskaffades den 1 juli 2025 och låg som mest på 504 kronor per biljett, enligt ch-aviation. På en långresa som kostar över 5 040 kronor räcker en höjning på 10 procent för att hela den skattesänkningen ska vara uppäten, enligt Dagens PS beräkning.
Att priserna skulle följa bränslet nedåt igen är ingen självklarhet. När flygbränslet rasade i pris följde biljettpriserna inte med, skrev Realtid.
Scott Kirby, vd för United Airlines, har tidigare kommenterat mekanismen för Dagens PS. Då sa han:
Ju längre konsumenterna betalar dessa priser och flygbolagen vänjer sig vid denna intäktsström, desto mer sannolikt är det att den håller i sig.
PS analys: Bolaget höjer där resenären har minst att välja på, alltså på långdistans och i premium. Höstlovet i Europa klarar sig lindrigt, eftersom prissäkringarna och konkurrensen håller emot. Smällen kommer på de långa resorna, och den kommer på allvar först när säkringarna löper ut i april.
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