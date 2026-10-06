Höstlovsresan kan bli dyrare – flygbränslet upp 120 procent

De angivna 60 procenten räddade inte situationen

Att IAG täcker 60 procent har upprepats i flera sammanhang, men talet gäller något annat än biljettpriserna. I halvårsrapporten uppgav bolaget att det fått tillbaka omkring 60 procent av kostnadsökningen för bränsle. Det hade skett genom en kombination av högre intäkter och lägre kostnader.

Det räckte dessvärre inte. Vinsten föll 20,6 procent till 1 033 miljoner euro, motsvarande cirka 11,6 miljarder kronor, skriver El Español.

En tiondels höjning äter upp hela flygskatten

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Flygskatten avskaffades den 1 juli 2025 och låg som mest på 504 kronor per biljett, enligt ch-aviation. På en långresa som kostar över 5 040 kronor räcker en höjning på 10 procent för att hela den skattesänkningen ska vara uppäten, enligt Dagens PS beräkning.

Att priserna skulle följa bränslet nedåt igen är ingen självklarhet. När flygbränslet rasade i pris följde biljettpriserna inte med, skrev Realtid.

Scott Kirby, vd för United Airlines, har tidigare kommenterat mekanismen för Dagens PS. Då sa han:

Ju längre konsumenterna betalar dessa priser och flygbolagen vänjer sig vid denna intäktsström, desto mer sannolikt är det att den håller i sig.

PS analys: Bolaget höjer där resenären har minst att välja på, alltså på långdistans och i premium. Höstlovet i Europa klarar sig lindrigt, eftersom prissäkringarna och konkurrensen håller emot. Smällen kommer på de långa resorna, och den kommer på allvar först när säkringarna löper ut i april.

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