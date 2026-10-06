AI är inte din vän: Anthropic anmälde användare till polisen

Enligt gripandeprotokollet upptäckte Claudes automatiska säkerhetssystem kvinnans chattar om att planera en masskjutning på en polisstation. Systemet förde dem vidare till en anställd granskare som bedömde innehållet som ett trovärdigt hot.

Chatten är inte konfidentiell

Anthropic lämnar enligt sin egen policy inte ut användaruppgifter till myndigheter utan giltig rättslig process, med undantag för nödsituationer som kan leda till omedelbar fysisk skada eller död, enligt bolagets policy från den 16 mars 2026.

Google har ett nästan likalydande nödundantag och nämner bombhot och skolskjutningar som exempel, men säger ingenting om att granska sökningar och anmäla den som söker, skriver Google. Ett undantag finns dock: Material med sexuella övergrepp mot barn söks upp automatiskt och rapporteras till organisationen NCMEC, enligt transparensrapporten.

Innehållet kan dock lämna chatten på egen hand. Samtal som användare hade delat vidare med ChatGPT:s delningsfunktion har blivit sökbara på Google, skriver Realtid.