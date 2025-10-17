Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Blev kär – och förlorade 5 miljoner kronor

Blev Kär och förlorade 5 miljoner kronor
Kärlek kan bli en dyr affär (Foto: Pexels/Isabell Höjman/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Kärlek har blivit en dyr affär. I ett fall lurades en person på motsvarande drygt 5,4 miljoner kronor. 

Enligt Internetstiftelsen anmäls drygt 100 romansbedrägerier i månaden i Sverige, en siffra som ökat under 2020-talet. 

“Mörkertalet är sannolikt stort”, konstaterar man. 

Samtidigt visar en ny granskning från Storbritanniens finansinspektion, Financial Conduct Authority (FCA), att bedragare lurade ensamma människor på över 1 miljard kronor förra året. 

Kärlek på nätet – med en prislapp

Enligt FCA har antalet fall av romansbedrägerier ökat med 9 procent på ett år. I Sverige ser det inte mycket bättre ut. Under första halvåret 2024 anmäldes nästan 11 procent fler romansbedrägerier jämfört med året innan, enligt statistik som SvD tagit del av. 

Bedragare
Romansbedrägerierna har blivit fler under 2020-talet (Foto: Maja Suslin/TT)

Bedragarna bygger långsamt upp falska relationer online – via sociala medier eller dejtingappar – för att sedan be om pengar med känslomässiga historier som täckmantel.

Hela 85 procent av fallen börjar på nätet, ofta med att bedragaren utger sig för att vara någon i behov av hjälp, exempelvis militär, läkare eller entreprenör.

Till slut övertalas offren att skicka pengar, ofta genom upprepade överföringar eller i form av kryptovaluta.

”Romansbedrägeri är ett hänsynslöst brott. Alltför ofta är det sårbara människor som drabbas. Konsekvenserna – både ekonomiskt och personligt – kan vara förödande”, säger Steve Smart, direktör för tillsyn och marknadsövervakning på FCA, till Moneyweek

Förlorade över fem miljoner kronor

En genomsnittlig person som utsatts för ett romansbedrägeri blir enligt Polisens uppskattningar av med flera hundra tusen kronor. 

För andra rör det sig om livsbesparingar. 

I ett av de fall som FCA:s granskning lyfter lurades en person på mer än 428 000 pund, motsvarande drygt 5,4 miljoner kronor.

I ett annat fall betalade ett offer 403 gånger på ett år – i genomsnitt en överföring varje dag – och förlorade totalt 72 000 pund.

En annan person berättade för banken att de skulle skicka kryptopengar till Irak, eftersom deras “partner” i militären bara accepterade den typen av betalning. Trots den märkliga förklaringen stoppades inte transaktionen.

Bankerna under lupp

Varken Sverige eller Storbritannien har någon nationell handlingsplan för att hantera den här typen av bedrägerier.

FCA:s genomgång visar att vissa banker misslyckades med att identifiera misstänkta betalningar – medan andra gick längre än vad reglerna kräver för att skydda kunder.

Ett finansbolag gjorde till exempel elva samtal under sex veckor för att stötta en kund som var fast i ett bedrägeri.

Ett annat hjälpte en ensamstående förälder som nyligen skilt sig och hade ett barn under cancerbehandling. Banken följde upp varje steg och bevakade kontot för att förhindra nya förluster.

”Vi är medvetna om de utmaningar banker och betalningsbolag möter i kampen mot detta komplexa brott. Vår granskning ska hjälpa dem att ligga steget före bedragarna”, säger Steve Smart.

Så skyddar du dig 

FCA varnar både banker och privatpersoner för att låta sig luras av digitala “romantiker”.
Myndigheten listar flera röda flaggor:

  • Om någon du bara träffat online ber om pengar, kryptovaluta eller presentkort.
  • Om personen undviker att träffas eller kräver personlig information.
  • Om relationen går fort fram och du känner dig pressad till ekonomiska beslut.

Myndigheten uppmanar också till att prata med vänner eller familj innan man skickar pengar och att kontakta banken direkt om man misstänker bedrägeri.

Här kan du läsa om romansbedragaren som skapade nakenbilder.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

