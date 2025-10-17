Blev kär – och förlorade 5 miljoner kronor

Enligt Internetstiftelsen anmäls drygt 100 romansbedrägerier i månaden i Sverige, en siffra som ökat under 2020-talet.

“Mörkertalet är sannolikt stort”, konstaterar man.

Samtidigt visar en ny granskning från Storbritanniens finansinspektion, Financial Conduct Authority (FCA), att bedragare lurade ensamma människor på över 1 miljard kronor förra året.

Kärlek på nätet – med en prislapp

Enligt FCA har antalet fall av romansbedrägerier ökat med 9 procent på ett år. I Sverige ser det inte mycket bättre ut. Under första halvåret 2024 anmäldes nästan 11 procent fler romansbedrägerier jämfört med året innan, enligt statistik som SvD tagit del av.

Romansbedrägerierna har blivit fler under 2020-talet (Foto: Maja Suslin/TT)

Bedragarna bygger långsamt upp falska relationer online – via sociala medier eller dejtingappar – för att sedan be om pengar med känslomässiga historier som täckmantel.

Hela 85 procent av fallen börjar på nätet, ofta med att bedragaren utger sig för att vara någon i behov av hjälp, exempelvis militär, läkare eller entreprenör.

Till slut övertalas offren att skicka pengar, ofta genom upprepade överföringar eller i form av kryptovaluta.

”Romansbedrägeri är ett hänsynslöst brott. Alltför ofta är det sårbara människor som drabbas. Konsekvenserna – både ekonomiskt och personligt – kan vara förödande”, säger Steve Smart, direktör för tillsyn och marknadsövervakning på FCA, till Moneyweek.