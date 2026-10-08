Kinesiska elbilar spelade in norsk militärövning och koderna de slog in vid militära grindar under en stor försvarsövning i Oslo i september, avslöjar Dagens Næringsliv. Bilarna var hyrda av norska Försvarsmakten från ett hyrbilsbolag med kinesisk ägare.
Kinesiska bilar filmade militärövning – sparade koder
Minst två av bilarna var Deepal, ett elbilsmärke från kinesiska Changan, och de gjorde ”massor av inspelningar”, bland annat av soldater som knappade in koder vid grindarna, enligt en av två anonyma källor som bekräftar DN:s uppgifter.
Øvelse Hovedstad samlade 5 000 hemvärnssoldater. En del av uppdraget var att säkra Oslos flygplats Gardermoen i ett krigsläge.
”Vi använde de här bilarna och några uppmärksamma soldater upptäckte efter hand att det låg lagrad video i bilarna”, säger löjtnant Fredrik Blanck, som deltog i övningen.
Inspelningarna hittades av ett par soldater som hade lite tråkigt och klickade runt i bilens menyer. ”Det visar video av vem som går in i bilen, ut ur bilen. Var är det vi kör? Vem är det vi plockar upp? Hur länge är vi på de olika ställena?” säger Blanck.
Kamerorna hade också fångat koderna vid grindarna. ”I vissa fall använder vi nyckelkort i kombination med koder för att passera grindar, det här fanns lagrat på videoinspelningar”, säger han.
Bilarna kördes vidare inne på militärt område
Förbandet hade ont om fordon och använde bilarna resten av övningen, även inne på militärt område, och först efteråt raderade soldaterna inspelningarna i de bilar där det gick.
”Vi har ju ingen överblick över var det här hamnar”, säger Blanck.
Fynden ska ha rapporterats uppåt i en egen rapport, enligt DN.
Blanck är rädd att en främmande aktör kan lägga ihop inspelningarna till en bild av hur en militär operation går till, och han oroar sig även för mikrofonerna. ”När du sitter och pratar i telefonen via Bluetooth pratar du in i en mikrofon. Man vet ju inte heller vad den är uppkopplad till.”
Norska Försvarsmakten svarar inte på DN:s frågor.
I svaret till DN skriver den pressansvariga Caroline E. Lysne att myndigheten i dag inte bedömer det som ändamålsenligt att förbjuda fordon från vissa länder på sina områden. ”Ett sådant förbud skulle ge begränsad säkerhetsvinst jämfört med de praktiska nackdelarna för Försvaret, anställda och leverantörer”, skriver hon.
Hyrbilsbolaget First Rent A Car Norway, som driver Hertz i Norge, har uppgett att det följer norsk och europeisk lag.
Bolaget är förstaleverantör i Försvarsmaktens hyrbilsavtal på upp till 350 miljoner norska kronor, cirka 367 miljoner svenska, och dess ägarkedja slutar hos kinesiska Zhejiang Geely Holding Group, rapporterade NTB.
Försvarsanställda kör också uppkopplade bilar
Ser du på alla försvarsanställda i hela Sverige och tittar på hur många som kör en uppkopplad bil, så är det här en gigantisk försvarslucka oavsett. Så det är ju en säkerhetslucka som ingen riktigt har tänkt på.
Försvarsmakten hade 42 338 anställda vid årsskiftet och totalt 65 581 tjänstgörande med hemvärnet, enligt myndighetens årsredovisning.
Det är lätt att skratta åt de kinesiska bilarna, men det är lika illa om du har en Tesla, som sitter och spelar in allting du gör. Polen har redan stoppat kinesiska bilar vid grindarna till skyddade militära anläggningar.
”Man har börjat förbjuda dessa bilar på militär mark och för personer i yrkesroller där känsliga uppgifter diskuteras i bilen”, sa motorjournalisten Åsa Wallenrud i mars, i en intervju om bilen som en dator på fyra däck.