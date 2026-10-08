Kinesiska bilar filmade militärövning – sparade koder

Øvelse Hovedstad samlade 5 000 hemvärnssoldater. En del av uppdraget var att säkra Oslos flygplats Gardermoen i ett krigsläge.

”Vi använde de här bilarna och några uppmärksamma soldater upptäckte efter hand att det låg lagrad video i bilarna”, säger löjtnant Fredrik Blanck, som deltog i övningen.

Inspelningarna hittades av ett par soldater som hade lite tråkigt och klickade runt i bilens menyer. ”Det visar video av vem som går in i bilen, ut ur bilen. Var är det vi kör? Vem är det vi plockar upp? Hur länge är vi på de olika ställena?” säger Blanck.

Kamerorna hade också fångat koderna vid grindarna. ”I vissa fall använder vi nyckelkort i kombination med koder för att passera grindar, det här fanns lagrat på videoinspelningar”, säger han.

Bilarna kördes vidare inne på militärt område

Förbandet hade ont om fordon och använde bilarna resten av övningen, även inne på militärt område, och först efteråt raderade soldaterna inspelningarna i de bilar där det gick.

”Vi har ju ingen överblick över var det här hamnar”, säger Blanck.

Fynden ska ha rapporterats uppåt i en egen rapport, enligt DN.

Blanck är rädd att en främmande aktör kan lägga ihop inspelningarna till en bild av hur en militär operation går till, och han oroar sig även för mikrofonerna. ”När du sitter och pratar i telefonen via Bluetooth pratar du in i en mikrofon. Man vet ju inte heller vad den är uppkopplad till.”

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Norska Försvarsmakten svarar inte på DN:s frågor.

I svaret till DN skriver den pressansvariga Caroline E. Lysne att myndigheten i dag inte bedömer det som ändamålsenligt att förbjuda fordon från vissa länder på sina områden. ”Ett sådant förbud skulle ge begränsad säkerhetsvinst jämfört med de praktiska nackdelarna för Försvaret, anställda och leverantörer”, skriver hon.

Hyrbilsbolaget First Rent A Car Norway, som driver Hertz i Norge, har uppgett att det följer norsk och europeisk lag.

Bolaget är förstaleverantör i Försvarsmaktens hyrbilsavtal på upp till 350 miljoner norska kronor, cirka 367 miljoner svenska, och dess ägarkedja slutar hos kinesiska Zhejiang Geely Holding Group, rapporterade NTB.