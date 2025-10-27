Hur mycket pengar behöver man egentligen för att må bra? Den frågan har genomsyrat veckan.
Hon sparade sig olycklig och han blev rik – men inte lycklig
Samtidigt har Skatteverket varnat om kvarskatt medan ett gäng effektiva småhusägare kan få 60 000 kronor i bidrag.
Snart lägger vi ännu en händelserik vecka bakom oss. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.
Hon sparade sig olycklig
Michela Allocca sparade så mycket att det började skada hennes livskvalitet. Hon sa nej till resor, upplevelser och till och med trygghet – allt för att “göra rätt”.
“Jag började förknippa att spendera pengar med något dåligt. Jag undvek att spendera – till nackdel för mitt eget liv”, säger hon.
I dag hjälper hon andra att hitta balansen mellan sparsamhet och livsglädje. Hennes filosofi: spendera pengar på det du värdesätter, skär ner på resten.
Med andra ord: köp mindre, men bättre.
Läs vidare här: Hon sparade sig olycklig – nu varnar hon andra för samma misstag. Dagens PS
Han hade allt – men kände tomhet
På samma tema gjorde investeraren Sahil Bloom en klassisk framgångsresa: Stanford, karriär, hög lön, hus, bil.
Men när han fyllde 30 kände han – ingenting.
”Är det här allt?” skriver han i sin nya bok The 5 Types of Wealth.
I dag menar han att rikedom inte bara är pengar, utan även tid, relationer, syfte och hälsa.
Hans budskap träffar rätt i en tid där många jagar mer, men känner mindre.
Läs mer: Pengarna gjorde honom rik – men inte lycklig. Dagens PS
Viktig påminnelse från Skatteverket
I veckan har Skatteverket varnat för att tusentals svenskar, särskilt nya pensionärer, riskerar kvarskatt.
Vill du slippa obehagliga överraskningar kan det vara smart att jämka. Men om du vill att jämkningen ska gälla från januari 2026 är det bråttom. Du måste ansöka senast 9 november.
Mer om detta: Bråttom: Det här måste du göra innan 9 november. Dagens PS
Husägare kan få upp till 60 000 kronor i bidrag
Regeringen förlänger och utvecklar stödet för energieffektivisering i småhus – upp till 60 000 kronor kan betalas ut för energieffektiviserande åtgärder.
Stödet riktar sig främst till hus med sämre energiprestanda, exempelvis el- och gasuppvärmda småhus. Syftet är att sänka energikostnader och minska klimatpåverkan.
Läs mer här: Så kan husägare få upp till 60 000 i bidrag. Dagens PS
Nya bolåneregler kan frigöra tusenlappar
Vi avrundade veckan med nya bolåneregler.
Regeringen vill ta bort det skärpta amorteringskravet och höja bolånetaket från 85 till 90 procent. Det kan i sin tur ge upp till 2 500 kronor lägre amortering i månaden för ett hushåll med lån på tre miljoner kronor.
Målet är att sänka tröskeln för att köpa bostad, särskilt för unga. Kritiker varnar dock för att förändringarna kan pressa upp priserna.
Läs vidare: Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
