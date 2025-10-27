Hon sparade sig olycklig och han blev rik – men inte lycklig 

Samtidigt har Skatteverket varnat om kvarskatt medan ett gäng effektiva småhusägare kan få 60 000 kronor i bidrag.

Snart lägger vi ännu en händelserik vecka bakom oss. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska nyheter.

Hon sparade sig olycklig

Michela Allocca sparade så mycket att det började skada hennes livskvalitet. Hon sa nej till resor, upplevelser och till och med trygghet – allt för att “göra rätt”.

“Jag började förknippa att spendera pengar med något dåligt. Jag undvek att spendera – till nackdel för mitt eget liv”, säger hon.

I dag hjälper hon andra att hitta balansen mellan sparsamhet och livsglädje. Hennes filosofi: spendera pengar på det du värdesätter, skär ner på resten.

Med andra ord: köp mindre, men bättre.

