Hon köpte fem hus för 50 kronor – så kan du göra samma sak

En euro blev hundratusentals kronor

Enligt uppgifter från New York Post kostade det första färdigrenoverade huset omkring 63 600 dollar att återställa, motsvarande flera hundra tusen kronor.

På vissa av husen hade delar av taket rasat in och flera saknade vatten och el.

”Min man får panik när han ser mig fundera på sådana här projekt, men för mig är det bara en blandning av förväntan och glädje”, berättade Rubia för New York Post.

Därför säljs husen så billigt

I många italienska småstäder har invånarna blivit färre genom åren. Kvar står hus som ingen längre vill ha och som sakta men säkert förfaller.

För att få liv i orterna igen försöker kommunerna locka dit nya invånare genom att sälja husen för en symbolisk summa.

Köpen brukar dock vara förenade med diverse villkor. Bland annat måste köparna vanligtvis renovera fastigheterna inom en bestämd tid.

I Mussomeli har det exempelvis funnits krav på att återställa husens fasader inom tre år, enligt uppgifter från The Independent.

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Nya hus för en euro – även 2026

Det har gått sju år sedan Rubia köpte sina första hus på Sicilien. Men den italienska satsningen på billiga, övergivna bostäder både lever och frodas.

Exempelvis har den sicilianska staden Naro lanserat ett nytt projekt där övergivna hus erbjuds för en euro.

På kommunens egen bostadssajt finns fortfarande flera hus till salu för en euro styck. I skrivande stund finns där ett hus på 60 kvadratmeter på Via Vittorio Emanuele och ett på 100 kvadratmeter på Via Camilleri.

På kommunens webbplats kan du själv bläddra bland husen och, om andan faller på, ansöka om att köpa ett.

Glöm inte renoveringspengarna

Även i Naro får man förstås räkna med att lägga betydligt mer pengar än den där enda euron.

Enligt den italienska bostadssajten Immobiliare.it ska köpare i Naro bland annat betala en deposition på 5 000 euro samt stå för notariekostnader och renovering.

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Köparen måste lämna in ett renoveringsprojekt inom tolv månader efter köpet och arbetet ska i regel vara färdigt inom 36 månader, med möjlighet till ett års förlängning.

Det finns också ett förbud mot att sälja fastigheten vidare under de första fem åren efter att renoveringen avslutats.

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