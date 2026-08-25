Höginkomsttagarnas stora skräck: Så kan valet slå mot plånboken

Svaret pekar mot den sittande regeringen. I en ny Sifo-undersökning, beställd av privatekonomitjänsten uScore, uppger 21 procent att deras ekonomi skulle bli bättre om Tidöpartierna får fortsätta styra. 17 procent tror att den skulle försämras.

Vid ett maktskifte är bilden den motsatta. Endast 15 procent tror att privatekonomin skulle förbättras med en regering bestående av C, MP, S och V. Samtidigt räknar 35 procent med en försämring.

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Varannan höginkomsttagare orolig

Det är dock först när svaren delas upp efter inkomst som den verkligt stora sprickan visar sig.

Bland dem med högst inkomster tror hela 54 procent att ett maktskifte skulle ge dem en tunnare plånbok. Om Tidöpartierna får sitta kvar är motsvarande andel bara 4 procent.

För dem med en månadsinkomst på högst 22 000 kronor är förhållandet närmast det omvända. I den gruppen tror 40 procent att privatekonomin skulle försämras med ett fortsatt Tidöstyre. Bara 17 procent ser samma risk med en rödgrön regering.

”Ju mer man tjänar desto mer oroar man sig för hur ett maktskifte kan påverka plånboken. Vi kan också se en tydlig skiljelinje mellan könen och dem som arbetar och de som inte gör det”, säger Elenor Flodin, hushållsekonom på uScore.

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