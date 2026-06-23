Liberalerna kräver sänkt inkomstskatt

L vill att det ska löna sig mer att arbeta och den statliga inkomstskatten ska sänkas i flera steg med start den 1 januari 2027, enligt Mohamsson. På sikt ska den halveras.

Det är ett skarpt krav i kommande blågula förhandlingar. Det är i dag en straffskatt för den som utbildar sig till något riktigt svårt, säger hon.

Skatten träffar höginkomsttagare. Den ligger i dag på 20 procent av den överskjutande delen för den som tjänar mer än 643 000 kronor om året.

Det kostar omkring tre miljarder kronor att sänka inkomstskatten med 1 procent, enligt Mohamsson. Målet är att få ner den till 10 procent. Hur det ska finansieras ger hon inget svar på.

L vill också att Sverige ska bli EU:s smartaste land om tio år. Målet ska mätas genom att slå ihop internationella mätningar som Pisa och Timss, som rankar elevers skolresultat.

Man kan också titta ranking av universitet och på behörighet efter gymnasiet, säger L-ledaren.

Vi är det parti som vill mer. I stället för att ta storleken L så kan man ta storleken M.