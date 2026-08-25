Unga dömer ut bostadsmarknaden: "Riggad för rika"

Föräldrarna ger ett rejält försprång

”Sammantaget pekar resultaten på att många unga uppfattar bostadsmarknaden som allt mindre meritokratisk. Möjligheten att äga sitt boende upplevs inte enbart avhängigt arbete och sparande, utan också vilken ekonomisk familjebakgrund man kommer ifrån”, konstaterar samfundet.

Misstron kommer inte ur tomma luften. Undersökningen visar stora skillnader i hur mycket hjälp unga kan få hemifrån.

Bland dem som vuxit upp i villa, radhus eller bostadsrätt uppger sex av tio att föräldrar eller andra nära anhöriga har sparat pengar åt dem. Bland unga som vuxit upp i hyresrätt gäller det bara omkring två av tio.

I den senare gruppen svarar dessutom 35 procent att föräldrarna varken har sparat eller skulle kunna hjälpa dem ekonomiskt.

Även det egna sparkapitalet skiljer sig åt. Av dem som vuxit upp i hyresrätt har 44 procent mindre än 50 000 kronor sparat. Bland unga från ägt boende är större sparkapital vanligare.

”Om möjligheten att äga sitt boende i allt högre grad avgörs av föräldrarnas ekonomi riskerar bostadsmarknaden att befästa sociala skillnader. Det första steget in på bostadsmarknaden håller på att bli en klassfråga”, säger Amanda Göthberg, omvärldsanalytiker på Mäklarsamfundet.

Startlinjen ser olika ut

”Det hoppfulla är att bostadsdrömmen fortfarande lever. Unga sparar, planerar och är beredda att göra uppoffringar för att kunna köpa en bostad. Problemet är att startlinjen ser väldigt olika ut”, säger Amanda Göthberg.

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Rapporten bygger på en undersökning med 1 000 förstagångsväljare födda mellan 2004 och 2008. Intervjuerna genomfördes via Norstats Sverigepanel och Kivra under mars och april 2026.

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