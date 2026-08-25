Unga flyr städerna – söker billigare bostäder i avfolkade byar

Enligt en undersökning från Fotocasa Research planerar 13 procent av Spaniens bostadssökande att under de kommande månaderna flytta till en kommun med färre än 10 000 invånare.

Det handlar inte främst om pensionärer som längtar efter lugn och ro. Den genomsnittliga flyttaren är 35 år, befinner sig mitt i arbetslivet och tjänar mellan 1 000 och 3 000 euro i månaden. Många bor fortfarande hemma hos sina föräldrar.

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Nästan hela lönen går till hyran

Förklaringen finns på en bostadsmarknad där dörren har stängts för stora delar av den yngre generationen.

På senare år har bostadspriserna i Spanien rusat och idag ligger medelpriset på drygt 30 000 kronor per kvadratmeter, enligt siffror från Fastighetsbyrån.

På ett år har priserna stigit med 14,7 procent och under fyra av årets sex månader har bostadspriserna i Spanien dessutom nått nya rekordnivåer.

Det har lett till att ett bostadsköp i Madrid, Barcelona eller Málaga är utom räckhåll för de flesta under 40. Att hyra ensam är knappast lättare. Den som gör det lägger i genomsnitt 98,7 procent av lönen på boendet, enligt Euronews.

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Under de senaste tolv månaderna har hyrorna ökat med 10,9 procent, enligt siffror från Bankinter. Samtidigt har reallönerna för personer under 35 år knappt ökat.

Resultatet syns hemma hos föräldrarna. År 2025 bodde 44,3 procent av spanjorerna mellan 26 och 34 år fortfarande kvar i föräldrahemmet, enligt landets statistikmyndighet INE.

Bara 14,5 procent av 16-29-åringarna har flyttat hemifrån. Den genomsnittlige spanjoren lämnar numera föräldrahemmet först vid 30 års ålder. EU-genomsnittet är 26 år.

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