Bostadspriserna rusar, hyrorna slukar nästan hela lönen och allt fler unga spanjorer bor kvar hos sina föräldrar. Nu letar en pressad generation efter en utväg – i landets avfolkade byar.
Unga flyr städerna – söker billigare bostäder i avfolkade byar
I årtionden gick flytten åt ett och samma håll. Unga lämnade Spaniens små byar för arbete, utbildning och ett nytt liv i städerna.
Nu börjar rörelsen gå åt andra hållet.
Enligt en undersökning från Fotocasa Research planerar 13 procent av Spaniens bostadssökande att under de kommande månaderna flytta till en kommun med färre än 10 000 invånare.
Det handlar inte främst om pensionärer som längtar efter lugn och ro. Den genomsnittliga flyttaren är 35 år, befinner sig mitt i arbetslivet och tjänar mellan 1 000 och 3 000 euro i månaden. Många bor fortfarande hemma hos sina föräldrar.
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Nästan hela lönen går till hyran
Förklaringen finns på en bostadsmarknad där dörren har stängts för stora delar av den yngre generationen.
På senare år har bostadspriserna i Spanien rusat och idag ligger medelpriset på drygt 30 000 kronor per kvadratmeter, enligt siffror från Fastighetsbyrån.
På ett år har priserna stigit med 14,7 procent och under fyra av årets sex månader har bostadspriserna i Spanien dessutom nått nya rekordnivåer.
Det har lett till att ett bostadsköp i Madrid, Barcelona eller Málaga är utom räckhåll för de flesta under 40. Att hyra ensam är knappast lättare. Den som gör det lägger i genomsnitt 98,7 procent av lönen på boendet, enligt Euronews.
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Under de senaste tolv månaderna har hyrorna ökat med 10,9 procent, enligt siffror från Bankinter. Samtidigt har reallönerna för personer under 35 år knappt ökat.
Resultatet syns hemma hos föräldrarna. År 2025 bodde 44,3 procent av spanjorerna mellan 26 och 34 år fortfarande kvar i föräldrahemmet, enligt landets statistikmyndighet INE.
Bara 14,5 procent av 16-29-åringarna har flyttat hemifrån. Den genomsnittlige spanjoren lämnar numera föräldrahemmet först vid 30 års ålder. EU-genomsnittet är 26 år.
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Byn blir vägen till ett eget hem
Där storstaden erbjuder höga priser och trånga kalkyler har landsbygden något betydligt mer lockande: lediga bostäder till priser som fortfarande går att betala.
Det märks också på åldersfördelningen. Personer mellan 25 och 34 år står för 38 procent av dem som planerar att flytta till landsbygden. Ytterligare 23 procent är mellan 18 och 24 år.
”Den traditionella bilden av återbefolkningen av landsbygden håller på att förändras. I dag är de som vill bosätta sig i en by främst unga, yrkesverksamma och personer som fortfarande har ett livsprojekt att bygga”, säger María Matos, analyschef och talesperson för Fotocasa, till Euronews.
De flesta kommer från Katalonien, Andalusien och Madrid.
Billiga bostäder räcker inte
Flytten kan ge nytt liv åt det som ofta kallas ”det tomma Spanien” – stora delar av landet som har tappat invånare när människor sökt sig till städerna.
Men ett billigt hus löser inte allt.
Många av byarna saknar stabila arbetstillfällen, välfungerande sjukvård, skolor, snabbt internet och kollektivtrafik. Ska flytten bli mer än en tillfällig trend krävs därför investeringar som gör det möjligt att inte bara flytta dit, utan också stanna.
”För att denna möjlighet ska leda till en verklig demografisk återhämtning blir det nödvändigt att fortsätta stärka sysselsättningen, servicen, uppkopplingen och infrastrukturen som kan locka människor och få dem att stanna på lång sikt”, säger María Matos.
Det är alltså inte nödvändigtvis längtan efter ett stillsamt byliv som driver utvecklingen. För många unga spanjorer handlar det om något mer grundläggande: att hitta en plats där lönen faktiskt räcker till ett eget hem.
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