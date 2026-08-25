”Kan innebära betydligt större räntehöjningar”
En enig direktion lämnade Riksbankens styrränta oförändrad förra veckan. Men mötesprotokollet pekar mot att en höjning närmar sig.
Om kriget i Mellanöstern eskalerar kan det "innebära betydligt större räntehöjningar än vad räntebanan från juni implicerar”, sade vice riksbankschef Göran Hjelm på mötet.
Redan i höst tror den mest hökaktiga ledamoten Anna Seim att det kan krävas en höjning, om utbudschocker i världen samverkar med en starkare inhemsk efterfrågan i Sverige.
Kollegan Per Jansson är mer duvaktig. Han varnar för att höja tidigt som en typ av försäkring mot inflation. Men han öppnar samtidigt för att det kan behövas dubbelhöjningar om inflationen blir ett problem.
Aino Bunge vill avvakta tills bilden av inflationsläget klarnar, medan riksbankschefen Erik Thedéen konstaterar att nästa steg ser ut att bli en räntehöjning.