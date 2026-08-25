”Kan innebära betydligt större räntehöjningar”

Redan i höst tror den mest hökaktiga ledamoten Anna Seim att det kan krävas en höjning, om utbudschocker i världen samverkar med en starkare inhemsk efterfrågan i Sverige.

Kollegan Per Jansson är mer duvaktig. Han varnar för att höja tidigt som en typ av försäkring mot inflation. Men han öppnar samtidigt för att det kan behövas dubbelhöjningar om inflationen blir ett problem.

Aino Bunge vill avvakta tills bilden av inflationsläget klarnar, medan riksbankschefen Erik Thedéen konstaterar att nästa steg ser ut att bli en räntehöjning.