Men, liksom tidigare år, kan det vara klokt att granska vissa erbjudanden närmare. Flera av landets största butikskedjor har tidigare marknadsfört sina priser på ett sätt som strider mot prisinformationslagen.

Det skriver Göteborgs-Posten, som har listat 24 företag som fått förelägganden om vite efter Konsumentverkets kontroller.

Kända butikskedjor riskerar miljonbelopp

Bland företagen som brutit mot prisinformationslagen hittar vi H&M, Stadium, Kjell & Co, Power, Åhléns och XXL. Samtliga har fått förelägganden kopplade till viten på minst två miljoner kronor.

För Power och Åhléns handlar det om tre miljoner kronor vardera.

Därtill har Nordic Nest fått två förelägganden med sammanlagda vitesbelopp på fem miljoner kronor.

Problemen handlar framför allt om hur butikerna redovisar tidigare priser. Sedan 2022 måste en butik som annonserar en prissänkning ange varans lägsta pris under de senaste 30 dagarna före sänkningen. Den utlovade rabatten ska beräknas utifrån det priset.

Enligt Konsumentverkets jurist David Ånesjö har överträdelserna förändrats sedan reglerna infördes.

”Nu handlar det mest om att man uppger fel pris eller att man inte beräknar storleken på besparingen i procent baserat på det här 30-dagarspriset utan på ett annat pris”, säger han till GP.