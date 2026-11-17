H&M, Power, Åhléns och Stadium. Flera av Sveriges mest välkända butikskedjor har brutit mot reglerna för reapriser och fått förelägganden om miljonviten. Inför Black Friday pekas 24 företag ut. I vissa fall har butikerna fortsatt göra fel trots tidigare tillsägelser.
H&M, Power och Åhléns – här är butikerna som brutit mot lagen
Black Friday närmar sig och lockar återigen svenskarna med stora prissänkningar. Enligt en Prisjaktsundersökning planerar 39 procent att handla under årets rea, den högsta andelen sedan mätningarna började 2022.
Men, liksom tidigare år, kan det vara klokt att granska vissa erbjudanden närmare. Flera av landets största butikskedjor har tidigare marknadsfört sina priser på ett sätt som strider mot prisinformationslagen.
Det skriver Göteborgs-Posten, som har listat 24 företag som fått förelägganden om vite efter Konsumentverkets kontroller.
Kända butikskedjor riskerar miljonbelopp
Bland företagen som brutit mot prisinformationslagen hittar vi H&M, Stadium, Kjell & Co, Power, Åhléns och XXL. Samtliga har fått förelägganden kopplade till viten på minst två miljoner kronor.
För Power och Åhléns handlar det om tre miljoner kronor vardera.
Därtill har Nordic Nest fått två förelägganden med sammanlagda vitesbelopp på fem miljoner kronor.
Problemen handlar framför allt om hur butikerna redovisar tidigare priser. Sedan 2022 måste en butik som annonserar en prissänkning ange varans lägsta pris under de senaste 30 dagarna före sänkningen. Den utlovade rabatten ska beräknas utifrån det priset.
Enligt Konsumentverkets jurist David Ånesjö har överträdelserna förändrats sedan reglerna infördes.
”Nu handlar det mest om att man uppger fel pris eller att man inte beräknar storleken på besparingen i procent baserat på det här 30-dagarspriset utan på ett annat pris”, säger han till GP.
Jackan blev 299 kronor dyrare
Att ett reapris kan vara missvisande har Dagens PS konstaterat förut.
I maj 2025 berättade vi om tio välkända företag som fått förelägganden efter återkommande brister i prisinformationen.
Exempelvis gällde ett av fallen en vinterjacka som marknadsfördes med 22 procents rabatt. Men jämfört med det lägsta priset under de föregående 30 dagarna hade jackan i själva verket blivit 299 kronor dyrare.
I ett annat fall såldes en hudkräm för 724 kronor med ett överstruket pris på 965 kronor. Det korrekta jämförelsepriset var dock 675 kronor.
Lockade med 20 procent – utan prissänkning
Liknande problem har upptäckts även under 2026.
I februari granskade Konsumentverket heminredningskedjan Granit. En lampa, ett doftljus och en fåtölj marknadsfördes med 20 procents rabatt, trots att försäljningspriserna var desamma som varornas lägsta priser under de föregående 30 dagarna.
Granit hade uppmärksammats på liknande brister redan 2025. I april 2026 fick företaget ett föreläggande kopplat till två viten på vardera en miljon kronor.
Även Nordic Nest har fortsatt att göra fel efter tidigare ingripanden. Företaget fick ett föreläggande sommaren 2025, men i december samma år upptäckte Konsumentverket nya brister.
I maj 2026 utfärdades därför ytterligare ett föreläggande, denna gång kopplat till ett vite på tre miljoner kronor. Nordic Nest har uppgett att felet berodde på den mänskliga faktorn.
Priserna höjs redan före Black Friday
Prishöjningar inför Black Friday är förstås inget nytt. Senast i fjol rapporterade PS om onormalt höga priser inför Black Friday. Enligt den finska prisbevakaren Hintaopas hade priserna hos omkring 15 procent av undersökta nätåterförsäljare i Sverige och Finland ökat inför rean.
Inför Black Friday 2025 hade ungefär var tionde vara först höjts i pris innan den sänktes.
Ingen hade behövt betala vite
Konsumentverkets återkommande kontroller visar att problemen har minskat, men fortfarande är omfattande.
Under 2023 upptäcktes brister hos 70 procent av de granskade butikerna. År 2025 var motsvarande andel 39 procent, enligt uppgifter från Råd & Rön.
Trots återkommande överträdelser hade ingen butik behövt betala vite när Råd & Rön granskade saken i oktober 2026.
Föreläggandena innebär att företagen kan tvingas betala om de bryter mot förbuden framöver. Beloppen är alltså inte böter som redan har dömts ut.
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