Black Friday närmar sig med löften om fantastiska fynd och oemotståndliga rabatter. Problemet är att fyra av tio granskade butiker fortfarande bryter mot reglerna för reapriser. Här är fem fällor att se upp för innan du slår till.
Reafusk i Sverige – fyra av tio butiker bryter mot lagen
Kruxet med Black Friday och liknande reaperioder är att rabatterna inte alltid är så förmånliga som de verkar.
Enligt uppgifter från Råd & Rön bröt 39 procent av de butiker som Konsumentverket granskade under 2025 mot reglerna för hur reapriser får marknadsföras.
Det är visserligen en förbättring jämfört med 2023, då hela 70 procent av de granskade butikerna gjorde fel. År 2024 låg andelen på 38 procent.
Missa inte: Hon köpte fem hus för 50 kronor – så kan du göra samma sak. Dagens PS
Butikerna fortsätter bryta mot reglerna
Sedan 2022 måste butiker som annonserar en prissänkning ange det lägsta pris som varan haft under de senaste 30 dagarna.
Syftet är att förhindra att företag höjer priserna inför en rea för att sedan kunna skylta med stora rabatter.
Men reglerna efterlevs fortfarande dåligt.
”Att en av tre gör överträdelser är en för hög siffra. Det är alldeles för många fel”, säger Johan Ohlsson, enhetschef på Konsumentverkets rättsenhet, hos Råd & Rön.
Konsumentverket har hittills utfärdat 32 förbudsförelägganden mot företag som brutit mot reglerna. Bland företagen finns Kronans Apotek, Lyko, Stadium och Åhléns.
Fortsätter företagen att göra fel kan de tvingas betala vite.
Läs även: De får 81 000 kronor i pension – varje månad. Dagens PS
Rekordmånga planerar att shoppa
Reafusket tycks förvisso inte ha fått svenskarnas Black Friday-intresse att sina.
Enligt Prisjakts senaste Konsumentkompass planerar 39 procent av svenskarna att handla under årets rea. Det är den högsta andelen sedan mätningarna började 2022.
Den genomsnittliga shoppingbudgeten ligger på 3 561 kronor – 19 procent mindre än förra året.
Drygt var fjärde svensk, 27 procent, uppger dock att Black Friday får dem att spendera mer än de tänkt.
”Köplusten inför Black Friday är på topp och det märks att konsumenterna räknar med rean”, kommenterar Prisjakts konsumentexpert Isabella Ahmadi.
Fem fällor att se upp för
Här är fem vanliga fällor som kan förvandla ett tänkt fynd till en besvikelse:
1. Rabatten är inte så bra som den verkar
Butiker kan marknadsföra prissänkningar som i själva verket är betydligt mindre än de ser ut att vara. Kontrollera därför varans prishistorik och jämför med andra butiker.
2. Butiken har satt för lågt pris och avbryter din beställning
Har du fått en bekräftelse på köpet gäller som huvudregel det överenskomna priset. Men om priset är uppenbart felaktigt och du borde ha förstått misstaget kan butiken ha rätt att avbryta köpet.
3. Fyndet är plötsligt slutsålt
Om butiken efter ett bekräftat köp meddelar att varan är slut kan du i vissa fall kräva att köpet fullföljs. Huvudregeln är att ingångna avtal ska hållas.
4. Butiken sänker priset efter ditt köp
Köpte du varan för 1 000 kronor och upptäcker att den kostar 800 kronor dagen efter har du normalt ingen rätt att få tillbaka mellanskillnaden. Vid näthandel har du däremot vanligtvis 14 dagars ångerrätt.
5. Julklappen kommer först efter jul
Varor från så kallade dropshipping-företag skickas direkt från en leverantör, ofta utanför EU. Det kan innebära långa leveranstider och krångligare returer. Kontrollera vem du handlar av och varifrån varan skickas innan du beställer.
Källa: Konsumentverket.
Läs också: WorldHotels går in i bonuskriget med 70 miljoner medlemmar. Realtid