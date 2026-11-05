Reafusk i Sverige – fyra av tio butiker bryter mot lagen

Rekordmånga planerar att shoppa

Reafusket tycks förvisso inte ha fått svenskarnas Black Friday-intresse att sina.

Enligt Prisjakts senaste Konsumentkompass planerar 39 procent av svenskarna att handla under årets rea. Det är den högsta andelen sedan mätningarna började 2022.

Den genomsnittliga shoppingbudgeten ligger på 3 561 kronor – 19 procent mindre än förra året.

Drygt var fjärde svensk, 27 procent, uppger dock att Black Friday får dem att spendera mer än de tänkt.

”Köplusten inför Black Friday är på topp och det märks att konsumenterna räknar med rean”, kommenterar Prisjakts konsumentexpert Isabella Ahmadi.

Fem fällor att se upp för

Här är fem vanliga fällor som kan förvandla ett tänkt fynd till en besvikelse:

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1. Rabatten är inte så bra som den verkar

Butiker kan marknadsföra prissänkningar som i själva verket är betydligt mindre än de ser ut att vara. Kontrollera därför varans prishistorik och jämför med andra butiker.

2. Butiken har satt för lågt pris och avbryter din beställning

Har du fått en bekräftelse på köpet gäller som huvudregel det överenskomna priset. Men om priset är uppenbart felaktigt och du borde ha förstått misstaget kan butiken ha rätt att avbryta köpet.

3. Fyndet är plötsligt slutsålt

Om butiken efter ett bekräftat köp meddelar att varan är slut kan du i vissa fall kräva att köpet fullföljs. Huvudregeln är att ingångna avtal ska hållas.

4. Butiken sänker priset efter ditt köp

Köpte du varan för 1 000 kronor och upptäcker att den kostar 800 kronor dagen efter har du normalt ingen rätt att få tillbaka mellanskillnaden. Vid näthandel har du däremot vanligtvis 14 dagars ångerrätt.

5. Julklappen kommer först efter jul

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Varor från så kallade dropshipping-företag skickas direkt från en leverantör, ofta utanför EU. Det kan innebära långa leveranstider och krångligare returer. Kontrollera vem du handlar av och varifrån varan skickas innan du beställer.

Källa: Konsumentverket.

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