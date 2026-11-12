Svenska hyror har stigit kraftigt de senaste åren och nu väntar nya hyresförhandlingar. Men 32-åriga Georgina Welsh har hittat ett sätt att slippa hyresavin helt och hållet. Hon bor gratis i andra människors hem och får dessutom betalt för det.
Hon slutade betala hyra – nu bor hon gratis världen över
En genomsnittlig svensk trea kostar i dag 9 528 kronor i månaden, enligt nya siffror från SCB. Hyrorna har stigit med 3,3 procent under 2026 och nästa års höjningar förhandlas redan.
För brittiska Georgina Welsh hör hyresavin däremot till det förflutna. Hon har sagt upp sin lägenhet i London och försörjer sig numera på att passa andra människors husdjur.
Tröttnade på jobbet i London
I åtta år arbetade Welsh inom PR-branschen och avancerade så småningom till en chefsposition. Årslönen låg på 56 000 pund, motsvarande omkring 740 000 kronor.
Men trots den höga lönen fanns det sällan särskilt mycket pengar kvar i slutet av månaden. Bara hyran gick på 1 100 pund, ungefär 14 500 kronor.
Hon började passa husdjur redan 2024, till en början mest för att kunna resa billigare inom Storbritannien. Efter en längre resa i Sydostasien bestämde hon sig för att göra det till sin huvudsakliga sysselsättning.
”Jag ville behålla min flexibla livsstil”, berättar hon för Fortune.
Numera flyttar hon in hos hund- och kattägare när de ska resa bort. Där bor hon tills ägarna kommer hem igen, ibland i flera veckor.
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Jobbar hälften så mycket
För hundpassning tar Welsh 50 pund om dagen, ungefär 660 kronor. Katter passar hon för 40 pund.
Uppdragen måste vara minst fem dagar och hennes längsta bokning hittills har varat i fem veckor.
Nu tjänar hon förvisso mindre än tidigare, men slipper lägga motsvarande 14 000 kronor på boendet varje månad. Hon betalar också mindre i skatt och på sina studielån.
Trots att hon arbetar mindre än hälften så mycket har hon ungefär lika mycket pengar kvar varje månad som tidigare.
”Jag känner mig lyckligare. Jag känner faktiskt att jag har kontroll över mitt liv nu”, säger hon.
Tolv länder och ingen fast adress
Sedan hon bytte bana har Welsh bott och arbetat på flera håll i Storbritannien, bland annat i Brighton, Devon och Cornwall. Hon har också haft uppdrag i Portugal och hunnit resa genom tolv länder.
Friheten har förstås sitt pris. Hon har ingen arbetsgivarbetald pension och vet aldrig säkert när nästa bokning kommer.
Om det blir glest mellan uppdragen kan hon behöva bo hos vänner, flytta hem till sina föräldrar eller betala för ett tillfälligt boende.
”Jag är inte en sådan person som tar risker utan att tänka på de ekonomiska konsekvenserna”, säger hon.
Än så länge tycker hon ändå att fördelarna väger tyngre. Hon har mer tid för egna projekt och behöver inte längre planera livet kring ett heltidsjobb.
Kan du göra samma sak?
Jodå, även i Sverige finns möjligheten. Via tjänster som exempelvis Rover och Pawshake kan du få betalt för att passa husdjur medan ägarna är bortresta. Under tiden får du bo i deras hem.
Lockar utlandet mer finns TrustedHousesitters, där du kan byta djurpassning mot gratis boende runt om i världen. Här får du visserligen ingen lön, men slipper åtminstone hotellräkningen.
Det finns uppdrag även i Sverige. I skrivande stund söker exempelvis en hundägare i Stockholm passning över julhelgen medan två katter i Malmö behöver sällskap under drygt tre veckor i vår.
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