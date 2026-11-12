Nya id-kortet får kritik – nästan alla svenskar kan hamna i biometriskt register

Hur vanligt är fusket?

Regeringen vill komma åt personer som använder falska identiteter för att skaffa pass eller id-kort. Men hur många som faktiskt försöker göra det framgår inte av underlaget.

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IMY hänvisar bland annat till en annan statlig utredning där Polisen uppger att de största problemen främst gäller personer som inte är svenska medborgare. Skatteverket har också pekat på att risken för fel är störst när en persons identitet ska fastställas i Sverige för första gången.

IMY ifrågasätter därför varför biometriska uppgifter från en så stor del av befolkningen behöver sparas.

”Den nu remitterade departementspromemorian, som enbart framhåller behovet av att komma åt fusk utan närmare belägg, brister i detta avseende”, skriver myndigheten.

IMY påpekar också att regeringen inte har undersökt om fingeravtryck skulle kunna vara ett mindre ingripande alternativ.

Polisen vill kunna gå längre

Polisen ska också, enligt förslaget, kunna jämföra bilder på misstänkta gärningspersoner med ansiktsbilderna i registret vid utredningar av vissa allvarliga brott.

En bild från en övervakningskamera skulle exempelvis kunna användas för att försöka identifiera en misstänkt person. Sådana sökningar skulle kräva särskilda förutsättningar och beslut av en åklagare.

Polismyndigheten välkomnar möjligheten att söka bland ansiktsbilderna. Enligt myndigheten kan det hjälpa till att identifiera och lagföra fler gärningspersoner.

I sitt remissvar vill Polisen också att regeringen utreder möjligheten att lagra fingeravtryck. Myndigheten anser att fingeravtryck är säkrare än ansiktsbilder när man ska kontrollera en persons identitet.

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IMY säger nej till förslaget om biometriska sökningar i brottsutredningar på det presenterade underlaget, eftersom myndigheten anser att regeringen först måste kunna motivera lagringen av uppgifterna.

IMY pekar också på Polisens nya möjligheter att använda ansiktsigenkänning i realtid, något som enligt myndigheten behöver vägas in när riskerna med registret bedöms.

Uppgifterna kan finnas kvar i många år

Enligt regeringens förslag ska uppgifter i pass- och identitetskortsregistret som huvudregel kunna sparas i upp till tio år efter utgången av det kalenderår då passet eller id-kortet slutade gälla.

IMY motsätter sig inte att Sverige får ett nytt statligt id-kort och välkomnar att en ny lag ska reglera hanteringen av personuppgifter.

Men när det gäller lagringen av biometriska ansiktsuppgifter vill myndigheten se en betydligt grundligare utredning.

”IMY uppfattning är dock att ett sådant förslag är mycket långtgående och typiskt sett behöver föregås av en gedigen utredning med tillgång till experter och andra sakkunniga”, skriver man.

Det nya statliga id-kortet är tänkt att ersätta dagens nationella id-kort från Polisen och Skatteverkets id-kort. Enligt förslaget ska det börja utfärdas den 1 september 2029.

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