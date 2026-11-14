Så hög lön behöver du för att köpa bostad i Sverige 

Stockholm sticker ut. Här kostar en etta i median 3,1 miljoner kronor, vilket kräver en månadslön på drygt 43 000 kronor.

För en tvåa räcker medianlönen i 23 av städerna och för en trea i 17. Ett radhus går att köpa i sex städer, däribland Borlänge, Gävle och Sundsvall.

En villa till medianpris har ensamköparen däremot inte råd med i någon av de 26 städerna.

”Att köpa bostad ensam är väsentligt svårare än att vara två. En inkomst ska bära både lånet och alla fasta kostnader, och marginalerna blir snabbt små”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Här räcker en månadslön på 38 300 kronor till bostad:

Stad Etta Tvåa Trea Radhus Stockholm Nej Nej Nej Nej Göteborg Ja Nej Nej Nej Malmö Ja Ja Nej Nej Uppsala Ja Ja Nej Nej Örebro Ja Ja Ja Nej Borlänge Ja Ja Ja Ja Sundsvall Ja Ja Ja Ja

Källa: Hemnet, november 2026. Beräkningen gäller en ensamstående med 38 300 kronor i månadslön före skatt. Ja betyder att inkomsten räcker till en bostad till medianpris enligt Hemnets kalkyl.

Två löner på 58 000 kronor för en villa

Med två inkomster blir möjligheterna större, särskilt utanför storstäderna.

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Enligt en analys från SEB har ett par i 25-årsåldern, som tjänar 22 000 kronor var i månaden, råd att köpa en genomsnittlig villa i 191 av Sveriges 290 kommuner.

För ett par i 35-årsåldern med två månadslöner på 35 000 kronor stiger antalet till 265 kommuner.

I Stockholms kommun kostar en genomsnittlig villa 9,3 miljoner kronor. Med tio procents kontantinsats behöver paret tjäna minst 58 000 kronor var i månaden för att få ihop kalkylen.

Har båda i stället 35 000 kronor i månadslön skulle de behöva lägga hela 2,8 miljoner kronor i kontantinsats.

”Många av jobben finns i storstäderna, där villadrömmen blir alltmer avlägsen”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

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