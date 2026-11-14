En etta i Stockholm kräver drygt 43 000 kronor i månadslön. Siktar du på en villa i samma stad kan det behövas två löner på 58 000 kronor vardera. Vi har samlat ett gäng analyser som visar hur mycket du behöver tjäna för att köpa bostad i olika delar av Sverige.
Så hög lön behöver du för att köpa bostad i Sverige
Med en vanlig svensk lön kommer du ganska långt på bostadsmarknaden. I åtminstone delar av landet.
En ny undersökning från Hemnet visar att en ensamstående med en medianlön på 38 300 kronor i månaden har råd med en etta i 25 av 26 undersökta städer.
Stockholm sticker ut. Här kostar en etta i median 3,1 miljoner kronor, vilket kräver en månadslön på drygt 43 000 kronor.
För en tvåa räcker medianlönen i 23 av städerna och för en trea i 17. Ett radhus går att köpa i sex städer, däribland Borlänge, Gävle och Sundsvall.
En villa till medianpris har ensamköparen däremot inte råd med i någon av de 26 städerna.
”Att köpa bostad ensam är väsentligt svårare än att vara två. En inkomst ska bära både lånet och alla fasta kostnader, och marginalerna blir snabbt små”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
Här räcker en månadslön på 38 300 kronor till bostad:
|Stad
|Etta
|Tvåa
|Trea
|Radhus
|Stockholm
|Nej
|Nej
|Nej
|Nej
|Göteborg
|Ja
|Nej
|Nej
|Nej
|Malmö
|Ja
|Ja
|Nej
|Nej
|Uppsala
|Ja
|Ja
|Nej
|Nej
|Örebro
|Ja
|Ja
|Ja
|Nej
|Borlänge
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Sundsvall
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Källa: Hemnet, november 2026. Beräkningen gäller en ensamstående med 38 300 kronor i månadslön före skatt. Ja betyder att inkomsten räcker till en bostad till medianpris enligt Hemnets kalkyl.
Två löner på 58 000 kronor för en villa
Med två inkomster blir möjligheterna större, särskilt utanför storstäderna.
Enligt en analys från SEB har ett par i 25-årsåldern, som tjänar 22 000 kronor var i månaden, råd att köpa en genomsnittlig villa i 191 av Sveriges 290 kommuner.
För ett par i 35-årsåldern med två månadslöner på 35 000 kronor stiger antalet till 265 kommuner.
I Stockholms kommun kostar en genomsnittlig villa 9,3 miljoner kronor. Med tio procents kontantinsats behöver paret tjäna minst 58 000 kronor var i månaden för att få ihop kalkylen.
Har båda i stället 35 000 kronor i månadslön skulle de behöva lägga hela 2,8 miljoner kronor i kontantinsats.
”Många av jobben finns i storstäderna, där villadrömmen blir alltmer avlägsen”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
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Samma lön räcker till fyra gånger så stor bostad
Jämförelsetjänsten Zmarta räknade i december på vad en ensamstående med 42 000 kronor i månadslön skulle kunna köpa med 2026 års skatter och bolåneregler.
I Vasastan-Norrmalm i Stockholm räcker inkomsten till en bostadsrätt på 23,5 kvadratmeter. På Södermalm blir det 26,5 kvadratmeter.
I Spånga-Kista får köparen däremot 72,6 kvadratmeter för samma lön.
Skillnaderna är stora även längre söderut. I centrala Göteborg räcker 42 000 kronor i månadslön till 39,3 kvadratmeter och i Malmö centrum till 51,2.
I Fosie-Oxie i Malmö räcker inkomsten till en bostadsrätt på 101,7 kvadratmeter.
Det är drygt fyra gånger så stor bostad som i Vasastan-Norrmalm, trots att månadslönen är densamma.
En trea kan kräva 89 000 kronor i lön
År 2024 lät Bostadsrätterna bolåneaktören Hypoteket räkna på vad en ensamstående förälder med två minderåriga barn behöver tjäna för att köpa en trea på 75 kvadratmeter.
I Stockholm landade lönekravet på hela 89 000 kronor i månaden.
I Göteborg krävdes 58 000 kronor, i Malmö 47 500 kronor och i Örebro 42 500 kronor.
Kalkylen gjordes innan de nya bolånereglerna infördes i april 2026 och byggde på 15 procents kontantinsats och en månadsavgift på 6 000 kronor.
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