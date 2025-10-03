Här har priset på bostadsrätter ökat med 154 procent

Bostadsmarknaden präglas av höga toppar och djupa dalar. Bland annat visade en analys från Swedbank att myten om ständiga prisuppgångar på bostadsmarknaden är just det – en myt. I 125 av de 179 kommuner som granskats har priserna fallit de senaste åren.

Nu visar en ny analys från Fastighetsbyrån vilka län och kommuner som är de största vinnarna och förlorarna de senaste fem åren.

ANNONS

Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner (Foto: Viktoria Bank/TT)

Priserna upp 14 procent på fem år

På riksnivå har priserna på bostadsrätter ökat med 14 procent sedan 2020. Det motsvarar i snitt drygt 350 000 kronor per bostad. Men jämför man olika delar av landet framträder stora skillnader.

“I Sverige har många fortfarande en bild av att priserna ska stiga tydligt år efter år men det kan vi inte förutsätta. Och skillnaderna mellan olika delar av landet är påtagliga”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.