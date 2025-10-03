Dagens PS
Här har priset på bostadsrätter ökat med 154 procent

Bostadsrätter
En kommun har sett en prisökning på 154 procent (Foto: Maja Suslin/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Marknaden för bostadsrätter har stått mer eller mindre still det senaste året. På längre sikt är skillnaderna dock stora. 

Bostadsmarknaden präglas av höga toppar och djupa dalar. Bland annat visade en analys från Swedbank att myten om ständiga prisuppgångar på bostadsmarknaden är just det – en myt. I 125 av de 179 kommuner som granskats har priserna fallit de senaste åren. 

Nu visar en ny analys från Fastighetsbyrån vilka län och kommuner som är de största vinnarna och förlorarna de senaste fem åren.

Priserna på bostadsrätter
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner (Foto: Viktoria Bank/TT)

Priserna upp 14 procent på fem år

På riksnivå har priserna på bostadsrätter ökat med 14 procent sedan 2020. Det motsvarar i snitt drygt 350 000 kronor per bostad. Men jämför man olika delar av landet framträder stora skillnader.

“I Sverige har många fortfarande en bild av att priserna ska stiga tydligt år efter år men det kan vi inte förutsätta. Och skillnaderna mellan olika delar av landet är påtagliga”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande

Norrbotten i topp – Kalmar i botten

Bland länen har Norrbotten haft den starkaste utvecklingen med en uppgång på 26 procent. Därefter följer Skåne (+19 procent) och Stockholm (+17 procent). I botten hittar vi Kalmar (-6 procent), Dalarna (-4 procent) och Gävleborg (-4 procent).

Topp 3 län

  • Norrbotten: +26 %
  • Skåne: +19 %
  • Stockholm: +17 %

Botten 3 län

  • Kalmar: –6 %
  • Dalarna: –4 %
  • Gävleborg: –4 %

Säffle sticker ut

På kommunnivå är skillnaderna ännu större. Säffle i Värmland har haft en prisexplosion på hela 154 procent – den största ökningen i landet. Ljusdal (+101 procent) och Hofors (+90 procent) följer på listan över vinnare.

I andra änden ligger Filipstad, där priserna fallit med 38 procent. Orsa (-34 procent) och Vänersborg (-26 procent) hör också till förlorarna.

Topp 3 kommuner (procentuell ökning)

  • Säffle: +154 %
  • Ljusdal: +101 %
  • Hofors: +90 %
Botten 3 kommuner (procentuell utveckling)

  • Filipstad: -38 %
  • Orsa: -34 %
  • Vänersborg: -26 %

Störst värdeökningar i kronor

Sett till kronor är det framför allt starka storstadskommuner och populära fjällområden som sticker ut. 

I Berg i Jämtlands län har bostadsrättsvärdena ökat med i snitt 1,48 miljoner kronor, följt av Danderyd (+1,42 miljoner) och Älvdalen (+1,24 miljoner).

Fastighetsbyrån betonar att lokala förutsättningar – som utbud, befolkningsutveckling och arbetsmarknad – har stor betydelse. För bostadsköpare gäller det att ha koll på det aktuella läget i just den ort där man vill köpa.

Här kan du läsa mer om priserna på bostadsmarknaden.

BostadsrättpriserPrisökningar
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Senaste nytt

