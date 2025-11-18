Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av Sveriges kommuner. På andra sidan Atlanten ser det inte mycket bättre ut.
Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde
Mest läst i kategorin
Svenskar flyr till Spanien och singlar stängs ute
Fler svenskar lämnar Sverige för sol och distansliv i Spanien. Samtidigt visar nya siffror att singlar nästan är helt utestängda från att köpa hus i Sverige. I veckan har både drömmar om ett liv i solen och tuffa ekonomiska verkligheter för singelhushåll fångat läsarnas intresse. Samtidigt har miljonärerna känt sig olyckliga medan amerikanerna går i …
Experten: Det största misstaget nästan alla gör med sina pengar
Många är vi som jagar den perfekta investeringen, en hög lön och ett välpolerat yttre. Men vad händer om den största ekonomiska risken inte handlar om hur smart du är, hur mycket du tjänar eller vilka aktier du väljer, utan om något mycket enklare? Du riskerar att göra riktigt dyra ekonomiska misstag hela livet, inte …
Därför är miljonärerna rika – och olyckliga
Innebär rikedom trygghet, frihet och lycka? Kanske. Ändå känner sig förvånansvärt många med miljoninkomster både fast, stressade och tomma. “Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, sa den 37-årige miljonären Jack häromdagen. ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”, tillade den rika investeraren Sahil Bloom. “Allt eftersom tiden gick kunde jag inte …
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul
Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader. En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år. Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december …
Akademiker utan jobb – unga börjar snegla mot andra yrken
Krisläget i ekonomin gör att allt fler unga börjar snegla mot utbildningar som leder snabbare till jobb. Intresset för yrkesutbildningar växer – särskilt bland unga kvinnor. När arbetsmarknaden försvagas växer också intresset för utbildningar som man upplever som mer direkta och praktiska, visar en ny rapport. Missa inte: Jobben som gör oss sjuka – här …
Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta.
Men även i USA har bostadsmarknaden svalnat.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Nya siffror från Zillow visar att 53 procent av landets bostäder har tappat i värde det senaste året – den största andelen sedan 2012, då marknaden fortfarande kämpade med sviterna från finanskrisen.
Men trots det dystra första intrycket är bilden mer komplex än ett klassiskt bostadsras, rapporterar Yahoo.
En marknad som rör sig åt olika håll
Nationellt ligger prisutvecklingen ungefär på nollnivå men med stora regionala skillnader.
I delar av sydstaterna och västra USA är prisfallet tydligt, medan de i flera städer i Mellanvästern och nordöstra landet fortsätter att stiga. Områden som tidigare lockade nya invånare under pandemin sticker nu ut som tydliga exempel på en vändning nedåt.
Denver ligger i topp – där har 91 procent av bostäderna tappat från sina toppnivåer, följt av 89 procent i Austin, Texas, och 88 procent i Sacramento, Kalifornien.
Även Florida är hårt drabbat. Över 80 procent av bostäderna i Jacksonville, Orlando och Tampa har minskat i värde.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Prisfall utan krasch
Snittet över hela landet visar att bostäderna tappat 9,7 procent från sina högstanoteringar.
Det är större nedgångar än under de senaste åren, men på en nivå som liknar rörelserna innan pandemin. Det är dock fortfarande långt ifrån raset 2012, då värden sjönk så mycket som 27 procent från toppnivåerna.
Samtidigt har marknaden fått annat stöd på vägen.
De senaste årens kraftiga prisuppgångar gör att många ägare fortfarande sitter på betydande vinster. Den mediana värdeökningen ligger på 67 procent, enligt Zillow, och endast 4,1 procent av bostäderna har minskat i värde jämfört med vad de senast såldes för.
Läs även: Huspriser skjuter i höjden i hett område. Dagens PS
Köparnas bästa läge på flera år
Trots att prisfallen kan väcka oro hos säljare beskriver Zillows chefsekonom Mischa Fisher utvecklingen som positiv för köpare.
”Det här är de bästa nyheterna för köpare på väldigt länge”, säger han.
Stigande utbud, höga boräntor och ekonomisk osäkerhet har gjort att många köpare väntat med att slå till, vilket bidragit till prispressen.
Fisher menar dock att rätt tajming fortfarande är avgörande och säger: ”Så länge du är strategisk med tajmingen när du säljer behöver man inte nödvändigtvis göra en faktisk förlust”.
Vill du veta vilka som är vinnare respektive förlorare på bostadsmarknaden? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar
Efter årsskiftet höjs både inkomstpensionen och tjänstepensionen. För tjänstemän med den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 väntar en ovanligt liten uppräkning.? Höjningen för tjänstepensionen landar på 0,89 procent, vilket innebär att höjningen är rekordliten. Det rapporterar News55.? Totalt berörs omkring 400 000 personer.? Inflationen avgör nivån ITP2 är konstruerad för att följa prisutvecklingen i samhället. När priserna …
Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen
Inför spelbolaget Embracers kommande uppdelning på börsen lyfter Swedbank fram betydande uppsida i aktien. Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp. Läs även: Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror – Dagens PS Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i …
26-årig svensk har i all hast blivit dollarmiljardär
Svensken Arvid Lunnemark, 26, är medgrundare i hajpade AI-bolaget Anysphere som uppmärksamma av amerikanska Forbes och värderas till motsvarande 275 miljarder kronor. Han kom till Boston för sju år sedan för att studera på prestigeskolan MIT och där träffade han tre andra studenter som hade samma vision att dra igång en startup. Dagens Industri berättar …
AI tar jobben – här är miljardärens råd till unga
AI förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Samtidigt pekar miljardären Mark Cuban ut en väg framåt för unga som vill in. Mark Cuban är en av USA:s mest välkända entreprenörer, bland annat som investerare och superentreprenör. Enligt Fortune är han god för 6 miljarder dollar, drygt 56 miljarder kronor. Nu delar han sin syn på hur …
Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av Sveriges kommuner. På andra sidan Atlanten ser det inte mycket bättre ut.? Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta.? Men …