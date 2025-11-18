Dagens PS
Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde 

Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde
53 procent av USA:s bostäder har tappat i värde det senaste året (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av Sveriges kommuner. På andra sidan Atlanten ser det inte mycket bättre ut. 

Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta. 

Men även i USA har bostadsmarknaden svalnat. 

Nya siffror från Zillow visar att 53 procent av landets bostäder har tappat i värde det senaste året – den största andelen sedan 2012, då marknaden fortfarande kämpade med sviterna från finanskrisen. 

Men trots det dystra första intrycket är bilden mer komplex än ett klassiskt bostadsras, rapporterar Yahoo

En marknad som rör sig åt olika håll

Nationellt ligger prisutvecklingen ungefär på nollnivå men med stora regionala skillnader. 

I delar av sydstaterna och västra USA är prisfallet tydligt, medan de i flera städer i Mellanvästern och nordöstra landet fortsätter att stiga. Områden som tidigare lockade nya invånare under pandemin sticker nu ut som tydliga exempel på en vändning nedåt.

Denver ligger i topp – där har 91 procent av bostäderna tappat från sina toppnivåer, följt av 89 procent i Austin, Texas, och 88 procent i Sacramento, Kalifornien. 

Även Florida är hårt drabbat. Över 80 procent av bostäderna i Jacksonville, Orlando och Tampa har minskat i värde. 

Prisfall utan krasch

Snittet över hela landet visar att bostäderna tappat 9,7 procent från sina högstanoteringar. 

Det är större nedgångar än under de senaste åren, men på en nivå som liknar rörelserna innan pandemin. Det är dock fortfarande långt ifrån raset 2012, då värden sjönk så mycket som 27 procent från toppnivåerna.

Samtidigt har marknaden fått annat stöd på vägen. 

De senaste årens kraftiga prisuppgångar gör att många ägare fortfarande sitter på betydande vinster. Den mediana värdeökningen ligger på 67 procent, enligt Zillow, och endast 4,1 procent av bostäderna har minskat i värde jämfört med vad de senast såldes för.

Läs även: Huspriser skjuter i höjden i hett område. Dagens PS

Köparnas bästa läge på flera år

Trots att prisfallen kan väcka oro hos säljare beskriver Zillows chefsekonom Mischa Fisher utvecklingen som positiv för köpare. 

”Det här är de bästa nyheterna för köpare på väldigt länge”, säger han. 

Stigande utbud, höga boräntor och ekonomisk osäkerhet har gjort att många köpare väntat med att slå till, vilket bidragit till prispressen. 

Fisher menar dock att rätt tajming fortfarande är avgörande och säger: ”Så länge du är strategisk med tajmingen när du säljer behöver man inte nödvändigtvis göra en faktisk förlust”. 

Vill du veta vilka som är vinnare respektive förlorare på bostadsmarknaden? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

