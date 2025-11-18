Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde 

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta.

Men även i USA har bostadsmarknaden svalnat.

Nya siffror från Zillow visar att 53 procent av landets bostäder har tappat i värde det senaste året – den största andelen sedan 2012, då marknaden fortfarande kämpade med sviterna från finanskrisen.

Men trots det dystra första intrycket är bilden mer komplex än ett klassiskt bostadsras, rapporterar Yahoo.

En marknad som rör sig åt olika håll

Nationellt ligger prisutvecklingen ungefär på nollnivå men med stora regionala skillnader.

I delar av sydstaterna och västra USA är prisfallet tydligt, medan de i flera städer i Mellanvästern och nordöstra landet fortsätter att stiga. Områden som tidigare lockade nya invånare under pandemin sticker nu ut som tydliga exempel på en vändning nedåt.

Denver ligger i topp – där har 91 procent av bostäderna tappat från sina toppnivåer, följt av 89 procent i Austin, Texas, och 88 procent i Sacramento, Kalifornien.

Även Florida är hårt drabbat. Över 80 procent av bostäderna i Jacksonville, Orlando och Tampa har minskat i värde.