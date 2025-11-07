Huspriser skjuter i höjden i hett område

Ett hus i Kalifornien har sålts för mer än 700 000 dollar över sitt utropspris. Det är ett bevis på en överhettad bostadsmarknad i San Francisco-området, skriver Newsweek. Husets slutpris blev hela 2,03 miljoner dollar. Det motsvarar drygt 19 miljoner svenska kronor för huset.

Begränsat utbud av hus

Att priserna är så höga har berott på det relativt begränsade utbudet i USA och framför allt i San Francisco området, skriver tidningen. Ett medelpris för ett hus i USA är runt 400 000 dollar eller knappt fyra miljoner svenska kronor. Men enligt Forbes, som Newsweek hänvisar till, är det ovanligt att priserna blir så pass mycket högre än utgångspriset som i det här fallet.

Huset som såldes för topp-priset var ett hus med tre rum och två badrum. Det är byggt 1938 och är på knappt 170 kvadratmeter med en tomt på 270 kvadratmeter.

Det beskrivs som ”ett hus med med tidlös karaktär och fullt fina detaljer”. Badrummen ska vara stora och det är ”en slående utsikt över havet”.

Att priset steg så mycket jämfört med utropspriset förklaras också med att det finns ganska många pengastarka människor i området som är beredda att betala mycket pengar för att hitta ett boende.

”Tickar i alla boxar”

Boendeexperten Alan Chang säger så här till Newsweek: ”När det gäller fastigheter så så säger alla alltid ”läget, läget, läget”. Och här är det sant. Att hitta bostäder här är mycket svårt och det gör att priserna rinner iväg. Det blir ett race för att vinna budgivningen”, säger han.

Han fortsätter: ”Det här huset tickar i alla boxar. Jag är inte förvånad att priset sprang iväg”.

Att området runt San Francisco-bukten har haft ett uppsving när det gäller bostadsmarknaden har diskuterats under många år. Men ett tag var det lite lugnare på marknaden.

”Exakt varför just detta hus kostade så mycket går inte att säga. Men med AI-boomen har priserna börjat stiga igen. Anställda i företagen har flyttat till området och det påverkar priserna”, säger läraren i finansiell ekonomi, Alex Beene, från University of Tennessee till Newsweek.