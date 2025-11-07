Huspriserna i Kalifornien rusar. I varje fall på sina håll. Nyligen steg en villa i San Francisco-trakten med nära sju miljoner kronor från utropspriset.
Huspriser skjuter i höjden i hett område
Mest läst i kategorin
Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna
När mörkret faller över Sverige söker sig många till solen. Ett glädjande besked för svenskarna är att det i vinter finns gott om destinationer där reskassan räcker långt – i vissa fall nästan fyra gånger längre än hemma. Vi har redan kunnat konstatera att svenskarnas reslust till USA har störtdykt. Och tur är väl det. …
Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast
Förutsättningarna för att sälja sin bostad med vinst skiljer sig mellan olika delar av marknaden. Ettor är bostadsmarknadens sorgebarn, konstaterade Dagens PS i våras. Då visade data från SBAB att marknaden för ettor är svagast av alla bostadstyper. Och bättre har det inte blivit. Senast i september visade statistik att försäljningen av antalet ettor har …
Så mycket billigare är det att äga sin bostad
Efter flera år med skenande räntor har läget vänt. Nu är det återigen billigare att äga sin bostad än att hyra den, enligt en ny genomgång från jämförelsetjänsten Zmarta. Tidigare i år visade en undersökning från SCB att medianutgiften för alla hushåll i Sverige under 2024 var 115 000 kronor i äganderätt, 94 000 kronor …
Svenskarna lämnar Hemnet och kontanterna försvinner
Bostadsmarknaden skakar, kontanterna försvinner och hushållen, ja, de lever med en ekonomisk baksmälla. Det har varit en vecka där flera gamla sanningar satts på prov. Hemnet, som dominerat bostadsmarknaden i årtionden, tappar mark till konkurrenter. Samtidigt slår en ny rapport fast att Sverige nu är ett kontantlöst land. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska …
Så får du högre lön nästa år
Nytt år och nya lönemöjligheter. Men hur gör man egentligen för att lyckas? Karriärexperten Sho Dewan menar att det handlar om förberedelse, bevis och självförtroende. ”Att förhandla om en löneökning kan kännas skrämmande, men med förberedelser, självförtroende och tydliga argument blir det ett professionellt samtal snarare än en konfrontation”, skriver han i Forbes. Följande steg …
Ett hus i Kalifornien har sålts för mer än 700 000 dollar över sitt utropspris. Det är ett bevis på en överhettad bostadsmarknad i San Francisco-området, skriver Newsweek. Husets slutpris blev hela 2,03 miljoner dollar. Det motsvarar drygt 19 miljoner svenska kronor för huset.
Begränsat utbud av hus
Att priserna är så höga har berott på det relativt begränsade utbudet i USA och framför allt i San Francisco området, skriver tidningen. Ett medelpris för ett hus i USA är runt 400 000 dollar eller knappt fyra miljoner svenska kronor. Men enligt Forbes, som Newsweek hänvisar till, är det ovanligt att priserna blir så pass mycket högre än utgångspriset som i det här fallet.
Läs mer: Sjunkande timmerterminer i USA – huspriser påverkar (Dagens PS)
Huset som såldes för topp-priset var ett hus med tre rum och två badrum. Det är byggt 1938 och är på knappt 170 kvadratmeter med en tomt på 270 kvadratmeter.
Det beskrivs som ”ett hus med med tidlös karaktär och fullt fina detaljer”. Badrummen ska vara stora och det är ”en slående utsikt över havet”.
Att priset steg så mycket jämfört med utropspriset förklaras också med att det finns ganska många pengastarka människor i området som är beredda att betala mycket pengar för att hitta ett boende.
”Tickar i alla boxar”
Boendeexperten Alan Chang säger så här till Newsweek: ”När det gäller fastigheter så så säger alla alltid ”läget, läget, läget”. Och här är det sant. Att hitta bostäder här är mycket svårt och det gör att priserna rinner iväg. Det blir ett race för att vinna budgivningen”, säger han.
Han fortsätter: ”Det här huset tickar i alla boxar. Jag är inte förvånad att priset sprang iväg”.
Att området runt San Francisco-bukten har haft ett uppsving när det gäller bostadsmarknaden har diskuterats under många år. Men ett tag var det lite lugnare på marknaden.
Läs mer: USA:s huspriser väntas vara stabila (Dagens PS)
”Exakt varför just detta hus kostade så mycket går inte att säga. Men med AI-boomen har priserna börjat stiga igen. Anställda i företagen har flyttat till området och det påverkar priserna”, säger läraren i finansiell ekonomi, Alex Beene, från University of Tennessee till Newsweek.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Miljardmarknad med svansföring – husdjur tar över börsen
Pandemiboomen har blivit en stabil tillväxtmotor när allt fler behandlar sina fyrbenta vänner som familjemedlemmar. Läkemedel, e-handel och försäkringar för husdjur skapar nu miljardmöjligheter på börsen. Husdjuren har flyttat in i vardagsrummet och in i investeringsportföljerna. Enligt Focus Money uppgick den globala marknaden för husdjursprodukter till drygt 187 miljarder euro under 2023, varav nästan hälften …
Must-chefen: Sverige oftare måltavla när Ryssland trappar upp
Hybridkriget från Ryssland intensifieras mot väst och Sverige är särskilt utsatt efter Nato-inträdet menar Must-chefen. Rysslands påverkansoperationer mot väst blir allt mer aggressiva och Sverige står nu i skottlinjen. Dagens PS har tidigare skrivit om hur cyberangrepp i Europa ökat lavinartat de senaste åren. Det konstaterar nu även Must-chefen Thomas Nilsson i en intervju med …
Byggarbetare straffas för klapp på rumpan
Byggnadsarbetaren klappade en kvinnlig kollega på rumpan. Efter det fällde han sexistiska kommentarer. Nu har han fällts i Svea hovrätt för sexuellt ofredande. Fallet med byggnadsarbetaren och hans klapp på rumpan, och hans kommentarer om hur hon såg ut, var tidigare uppe i Falu tingsrätt. Även om man tyckte att hennes vittnesmål hade varit trovärdigt …
Huspriser skjuter i höjden i hett område
Huspriserna i Kalifornien rusar. I varje fall på sina håll. Nyligen steg en villa i San Francisco-trakten med nära sju miljoner kronor från utropspriset. Ett hus i Kalifornien har sålts för mer än 700 000 dollar över sitt utropspris. Det är ett bevis på en överhettad bostadsmarknad i San Francisco-området, skriver Newsweek. Husets slutpris blev …
Gav inte upp sin AI-startup – trots cancerdiagnos
Han hoppade av universitet vid 21 år års ålder för att starta ett AI-företag – och trots att han fick blodcancer jobbade han upp till 80 timmar i veckan. David Kobrosky, som han heter, är i dag 26 år och berättar om sin brokiga entreprenörsresa i Business Insider. I slutet av 2020 slutade han på …