Äldre svenskar sitter på miljonvinster: “Medvind i 40 år” 

Senast i fjol pekade Mäklarsamfundet i en rapport ut äldre generationer som bostadsmarknadens stora vinnare.

Med lägre priser i förhållande till inkomster, generösa kreditvillkor och snabb förmögenhetsuppbyggnad hade äldre generationer en rakare väg till drömboendet.

Idag skulle nästan sex av tio äldre bostadsägare göra en vinst på över en miljon kronor vid försäljning. Bland unga är motsvarande andel bara 12 procent.

“Skillnaden speglar inte bara decennier av prisuppgångar, utan också hur mycket svårare det blivit för den yngre generationen att ta sig in på marknaden”, konstaterar Bjurfors, som genomfört undersökningen, i ett pressmeddelande.

“Har man ägt sitt boende i 30 till 40 år …”

Irja Amolin, vd på Bjurfors, beskriver hur olika resorna varit.

“Har man ägt sitt boende i 30 till 40 år har man haft medvind nästan hela vägen. De unga som kommit in de senaste åren har mött en helt annan verklighet med höga räntor och osäkerhet”, säger hon.

Samtidigt lyfter hon att många yngre trots allt klarat sig bättre än ryktet antytt.

Undersökningen visar nämligen att de flesta unga inte skulle sälja med stor förlust. Endast två procent i den yngre gruppen uppger att de skulle tappa mer än en halv miljon kronor.

Samtidigt ligger många på ett litet plus eller runt nollresultat.