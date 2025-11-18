Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Äldre svenskar sitter på miljonvinster: “Medvind i 40 år” 

Nästan sex av tio äldre skulle göra miljonvinst vid en försäljning i dag
Nästan sex av tio äldre skulle göra miljonvinst vid en försäljning i dag (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Det är ingen hemlighet att bostadsmarknaden skapat vinnare och förlorare genom åren. En ny undersökning från Bjurfors visar hur stor skillnaden blivit mellan generationerna. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Senast i fjol pekade Mäklarsamfundet i en rapport ut äldre generationer som bostadsmarknadens stora vinnare. 

Med lägre priser i förhållande till inkomster, generösa kreditvillkor och snabb förmögenhetsuppbyggnad hade äldre generationer en rakare väg till drömboendet.

Idag skulle nästan sex av tio äldre bostadsägare göra en vinst på över en miljon kronor vid försäljning. Bland unga är motsvarande andel bara 12 procent. 

“Skillnaden speglar inte bara decennier av prisuppgångar, utan också hur mycket svårare det blivit för den yngre generationen att ta sig in på marknaden”, konstaterar Bjurfors, som genomfört undersökningen, i ett pressmeddelande. 

“Har man ägt sitt boende i 30 till 40 år …”

Irja Amolin, vd på Bjurfors, beskriver hur olika resorna varit. 

“Har man ägt sitt boende i 30 till 40 år har man haft medvind nästan hela vägen. De unga som kommit in de senaste åren har mött en helt annan verklighet med höga räntor och osäkerhet”, säger hon. 

Samtidigt lyfter hon att många yngre trots allt klarat sig bättre än ryktet antytt. 

Undersökningen visar nämligen att de flesta unga inte skulle sälja med stor förlust. Endast två procent i den yngre gruppen uppger att de skulle tappa mer än en halv miljon kronor. 

ANNONS

Samtidigt ligger många på ett litet plus eller runt nollresultat.

Unga och äldre
De unga som kommit in på marknaden de senaste åren har mött en helt annan verklighet (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Orden som fastnat – men inte stämmer för majoriteten

Narrativet om unga som köpt i “värsta möjliga läge” har blivit starkt. Men enligt Amolin gäller det inte flertalet. 

“Visst finns det unga som drabbats hårt, där kontantinsatsen gått förlorad och försäljning inte är ett alternativ just nu. Men våra siffror visar att den bilden inte stämmer för majoriteten”, säger hon. 

Däremot har de äldre haft tid, marknad och ekonomiska villkor på sin sida. I gruppen 56-79 år uppger 59 procent att de skulle göra en miljonvinst vid försäljning. 

I Stockholm berättar en av fyra äldre att de skulle kunna gå plus med mer än fem miljoner kronor.

Malmö – de ungas undantag

En annan detalj sticker ut: Malmö. 

ANNONS

I den sydliga storstaden svarar ingen i åldern 18-34 år att de skulle sälja med förlust. Göteborg och Stockholm visar lägre förlustsiffror, men där ser man även exempel på större minusbelopp.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Förändring i sikte

Efter ett par år av tvära kast talar Bjurfors om försiktigt positiva signaler inför nästa år. 

Räntesänkningar, möjliga skattesänkningar och lättade amorteringskrav pekas ut som faktorer som kan stärka särskilt unga köpare

Amolin säger: “Den senaste räntesänkningen, som få vågade ta för given, har gett marknaden en liten energiinjektion”. 

Frågan är om nästa år blir starten på en ny fas, där även de yngsta får känna att bostadskarriären är mer än bara en kamp uppför.

Vill du veta var singelsvenskar har råd att köpa hus? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadsmarknadenFörsäljningVinnareVinster
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS