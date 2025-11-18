Det är ingen hemlighet att bostadsmarknaden skapat vinnare och förlorare genom åren. En ny undersökning från Bjurfors visar hur stor skillnaden blivit mellan generationerna.
Äldre svenskar sitter på miljonvinster: “Medvind i 40 år”
Senast i fjol pekade Mäklarsamfundet i en rapport ut äldre generationer som bostadsmarknadens stora vinnare.
Med lägre priser i förhållande till inkomster, generösa kreditvillkor och snabb förmögenhetsuppbyggnad hade äldre generationer en rakare väg till drömboendet.
Idag skulle nästan sex av tio äldre bostadsägare göra en vinst på över en miljon kronor vid försäljning. Bland unga är motsvarande andel bara 12 procent.
“Skillnaden speglar inte bara decennier av prisuppgångar, utan också hur mycket svårare det blivit för den yngre generationen att ta sig in på marknaden”, konstaterar Bjurfors, som genomfört undersökningen, i ett pressmeddelande.
“Har man ägt sitt boende i 30 till 40 år …”
Irja Amolin, vd på Bjurfors, beskriver hur olika resorna varit.
“Har man ägt sitt boende i 30 till 40 år har man haft medvind nästan hela vägen. De unga som kommit in de senaste åren har mött en helt annan verklighet med höga räntor och osäkerhet”, säger hon.
Samtidigt lyfter hon att många yngre trots allt klarat sig bättre än ryktet antytt.
Undersökningen visar nämligen att de flesta unga inte skulle sälja med stor förlust. Endast två procent i den yngre gruppen uppger att de skulle tappa mer än en halv miljon kronor.
Samtidigt ligger många på ett litet plus eller runt nollresultat.
Orden som fastnat – men inte stämmer för majoriteten
Narrativet om unga som köpt i “värsta möjliga läge” har blivit starkt. Men enligt Amolin gäller det inte flertalet.
“Visst finns det unga som drabbats hårt, där kontantinsatsen gått förlorad och försäljning inte är ett alternativ just nu. Men våra siffror visar att den bilden inte stämmer för majoriteten”, säger hon.
Däremot har de äldre haft tid, marknad och ekonomiska villkor på sin sida. I gruppen 56-79 år uppger 59 procent att de skulle göra en miljonvinst vid försäljning.
I Stockholm berättar en av fyra äldre att de skulle kunna gå plus med mer än fem miljoner kronor.
Malmö – de ungas undantag
En annan detalj sticker ut: Malmö.
I den sydliga storstaden svarar ingen i åldern 18-34 år att de skulle sälja med förlust. Göteborg och Stockholm visar lägre förlustsiffror, men där ser man även exempel på större minusbelopp.
Förändring i sikte
Efter ett par år av tvära kast talar Bjurfors om försiktigt positiva signaler inför nästa år.
Räntesänkningar, möjliga skattesänkningar och lättade amorteringskrav pekas ut som faktorer som kan stärka särskilt unga köpare.
Amolin säger: “Den senaste räntesänkningen, som få vågade ta för given, har gett marknaden en liten energiinjektion”.
Frågan är om nästa år blir starten på en ny fas, där även de yngsta får känna att bostadskarriären är mer än bara en kamp uppför.
Vill du veta var singelsvenskar har råd att köpa hus? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
