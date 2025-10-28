Dagens PS
Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”

Årjäng, en kommun i Sverige
Årjäng har både sol och en välfungerande bostadsmarknad för unga (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Det är stora skillnader mellan landets kommuner när unga försöker ta sig in på bostadsmarknaden, visar en ny kartläggning.

Att bostadsmarknaden är svår för unga är ingen nyhet. 

Bland annat bor 21 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år fortfarande kvar hos sina föräldrar. Något som inte nödvändigtvis hade behövt vara ett problem, om inte 90 procent av dem menar att de bor där ofrivilligt

Därtill ser var tredje person under 25 år blancolånet – lån utan säkerhet – som enda vägen in på bostadsmarknaden. 

Nu har LF Fastighetsförmedlings rankat ungas boendesituation i Sveriges kommuner. 

Storstäderna halkar efter

I kartläggningen har 238 kommuner granskats utifrån faktorer som bostadspriser, ungdomsarbetslöshet, trångboddhet och tillgång till bostäder för unga.

Resultatet visar att de största städerna klarar sig sämst.

Malmö är sämst för unga, följt av Haninge, Burlöv, Helsingborg och Upplands-Bro. Även Göteborg och Stockholm hamnar långt ner – på plats 222 respektive 224.

Malmö
Det blir bottenbetyg för Malmö i årets ranking (Foto: Johan Nilsson/TT)
Här är det sämst att bo för unga:

  • Malmö, Skåne
  • Haninge, Stockholms län
  • Burlöv, Skåne
  • Helsingborg, Skåne
  • Upplands-Bro, Stockholms län
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
“Ett misslyckande för Sverige” 

Att Malmö är sämst beror enligt LF på en “kombination av höga bostadsrättspriser, hög andel trångbodda och ett underskott på bostäder för unga”. 

”Historiskt många unga saknar i dag ett boende som de kan kalla sitt eget hem, samtidigt som den ekonomiska krisen har slagit hårdast mot de med små marginaler”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Han menar att ungas boendesituation inte bara är ett individuellt problem:

”Det är även ett misslyckande för Sverige och riskerar att leda till missade arbets- och utbildningstillfällen”, säger han. 

Årjäng i topp – igen

I andra änden av listan återfinns Årjäng, som tar över förstaplatsen från Tidaholm. Kommunen toppade även rankningen 2021.

De följande platserna går till Hjo, Tidaholm, Kalix och Lycksele.

Svanberg välkomnar regeringens förslag om lättade bolåneregler, men anser att åtgärderna borde ha kommit tidigare.

”Det är i dag oerhört höga trösklar för den som vill flytta hemifrån. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det borde redan ha införts så att fler hade kunnat byta bostad efter behov”. 

Här är det bäst att bo för unga:

  • Årjäng, Värmland
  • Hjo, Västra Götaland
  • Tidaholm, Västra Götaland
  • Kalix, Norrbotten
  • Lycksele, Västerbotten

Flyttkedjan som lösning

För att underlätta för unga vill Svanberg se fler flyttkedjor – att äldre flyttar till mindre boenden och frigör bostäder som barnfamiljer och unga kan ta över.

”Om ett äldre par flyttar från villan till något mindre kan en barnfamilj köpa deras villa. Barnfamiljens gamla lägenhet blir då den första gemensamma bostaden för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in”.

