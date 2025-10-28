Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

“Ett misslyckande för Sverige”

Att Malmö är sämst beror enligt LF på en “kombination av höga bostadsrättspriser, hög andel trångbodda och ett underskott på bostäder för unga”.

”Historiskt många unga saknar i dag ett boende som de kan kalla sitt eget hem, samtidigt som den ekonomiska krisen har slagit hårdast mot de med små marginaler”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Han menar att ungas boendesituation inte bara är ett individuellt problem:

”Det är även ett misslyckande för Sverige och riskerar att leda till missade arbets- och utbildningstillfällen”, säger han.

Årjäng i topp – igen

I andra änden av listan återfinns Årjäng, som tar över förstaplatsen från Tidaholm. Kommunen toppade även rankningen 2021.

De följande platserna går till Hjo, Tidaholm, Kalix och Lycksele.

Svanberg välkomnar regeringens förslag om lättade bolåneregler, men anser att åtgärderna borde ha kommit tidigare.

”Det är i dag oerhört höga trösklar för den som vill flytta hemifrån. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det borde redan ha införts så att fler hade kunnat byta bostad efter behov”.

Här är det bäst att bo för unga:

Årjäng, Värmland

Hjo, Västra Götaland

Tidaholm, Västra Götaland

Kalix, Norrbotten

Lycksele, Västerbotten

Flyttkedjan som lösning

För att underlätta för unga vill Svanberg se fler flyttkedjor – att äldre flyttar till mindre boenden och frigör bostäder som barnfamiljer och unga kan ta över.

”Om ett äldre par flyttar från villan till något mindre kan en barnfamilj köpa deras villa. Barnfamiljens gamla lägenhet blir då den första gemensamma bostaden för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in”.

