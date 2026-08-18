Därför ratar Swedbank Fredrik Lundbergs aktie

Kostnadschocken väntar

Bakom pessimismen ligger framför allt risken för att stigande kostnader ännu inte har slagit igenom fullt ut i Essitys resultat.

Under andra kvartalet ökade kostnaden för sålda varor med bara 90 miljoner kronor jämfört med året före. Sedan dess har dock priserna på energi, kemikalier, oljerelaterade produkter och frakt fortsatt upp enligt analytikern Johannes Grunselius.

Europeiska gaspriser har enligt Swedbanks analys fördubblats sedan årsskiftet, medan oljerelaterade insatsvaror som propen blivit omkring 30 procent dyrare.

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Swedbank räknar nu med att Essitys kostnad för sålda varor stiger 4–5 procent under andra halvåret.

Svårt att skicka notan vidare

Särskilt utsatt är Consumer Tissue, som bland annat omfattar toalett- och hushållspapper och står för omkring 30 procent av försäljningen. Verksamheten är starkt exponerad mot europeiska energipriser.

Problemet är att Essity inte självklart kan kompensera sig genom att höja priserna mot konsumenterna resonerar banken.

Swedbank ser begränsade möjligheter till prishöjningar inom Consumer Tissue, Baby Care och stora delar av Feminine Care.

Högre energipriser slår dessutom dubbelt. Förutom de direkta produktionskostnaderna bidrar de till den allmänna inflationen, som kan pressa hushållens köpkraft och konsumentförtroende.

Swedbank sänker därför sina prognoser för Essitys justerade ebita 2026–2028 med 2 procent. För andra halvåret väntas marginalen inom Consumer Tissue falla till den lägsta nivån sedan 2022, enligt bankens nya analys.

Tvivlar på miljardaffär

Ytterligare ett frågetecken gäller Essitys strategiska översyn av Consumer Tissue. Verksamheten omsatte omkring 44 miljarder kronor 2025 och har 80 procent av försäljningen i Europa.

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Swedbank anser att en försäljning till en industriell köpare skulle kunna skapa mest värde för aktieägarna genom möjliga synergier. Men banken tvivlar på att Essity i dagens makromiljö kan få till en attraktiv försäljning. Consumer Tissue har dessutom haft negativ volymtillväxt fyra kvartal i rad.

Allt är dock inte nattsvart. Swedbank lyfter fram Health & Medical som en verksamhet med goda långsiktiga tillväxtmöjligheter. Essitys starka balansräkning ger också utrymme för större aktieåterköp framöver.

Men på kort sikt väger riskerna tyngre. Swedbanks värdering av Essitys olika delar ger ett värde på omkring 300 kronor per aktie, men det är inte tillräckligt för att väga upp risken för pressade marginaler.

Därför blir domen över ett av Fredrik Lundbergs stora innehav fortsatt tydlig: sälj.

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