Avslöjat: Så långt kan unga svenskar gå för att bli framgångsrika

Ett lyckat liv ska också vara ett bra liv

Sen blir det, förvisso, lite bakvänt.

När svenskarna får välja sina främsta mått på ett framgångsrikt liv hamnar tid för familj och vänner samt god hälsa högst. Båda alternativen väljs av 59 procent.

Hög inkomst och ekonomisk frihet får 29 procent. Status och erkännande får bara 4 procent. Den imponerande titeln verkar med andra ord ha ganska begränsad dragningskraft.

Även bland unga väger relationer och hälsa tungt. 54 procent väljer tid för familj och vänner, medan 49 procent, trots allt, väljer god hälsa. Något som räknas som en del av det lyckade livet kan få stå tillbaka på vägen dit.

Pengarna har förstås också sin plats: 36 procent av unga ser hög inkomst och ekonomisk frihet som ett mått på ett framgångsrikt liv.

Äldre sätter oftare stopp

Bara 14 procent av 18-29-åringarna svarar att de inte är beredda att kompromissa med något för att bli framgångsrika.

Bland 50-64-åringarna säger 53 procent samma sak. Bland de äldsta är andelen 60 procent.

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Ambitionen är också tydligare bland unga. Åtta av tio tycker att framgång är mycket eller ganska viktigt, jämfört med drygt hälften av svenskarna totalt.

Framtidstron finns där: 74 procent av de unga tror att de kommer kunna få det liv de önskar. Men 38 procent tror samtidigt att deras generation får det sämre än föräldrarnas.

”Ambitionen och framtidstron finns där, men vägen framåt upplevs inte som självklar”, konstaterar Therese Bohlin, vd på IHM Business School.

Undersökningen bygger på 2 000 intervjuer med personer i åldern 18-75 år, genomförda den 7-31 juli 2026.

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