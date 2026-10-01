Åtta av tio unga svenskar tycker att det är viktigt att vara framgångsrik. Men vad får framgången kosta? En ny undersökning visar att många kan tänka sig att göra mer – eller mindre – obehagliga uppoffringar.
Avslöjat: Så långt kan unga svenskar gå för att bli framgångsrika
Ett bra jobb, pengar på kontot och tid att faktiskt leva lite också. Det låter väl som en ganska rimlig beställning.
Men när unga svenskar får frågan om vad de kan tänka sig att kompromissa med för att bli framgångsrika blir önskelistan lite mindre bekväm.
Fritiden ligger illa till. Sömn likaså. Och för en del är även hälsan förhandlingsbar.
Det visar IHMpact Report 2026, där Ipsos på uppdrag av IHM Business School har undersökt svenskarnas syn på bland annat framgång, karriär och framtid.
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Sömn kan få stå tillbaka
Bland 18-29-åringarna kan 41 procent tänka sig att kompromissa med sin fritid för att bli framgångsrika. Drygt var tredje, 34 procent, kan göra detsamma med sömnen.
Även tryggheten kan få stryka på foten. 24 procent av de unga är beredda att kompromissa med exempelvis ett fast jobb eller en stabil inkomst.
Men det mest anmärkningsvärda svaret gäller hälsan. Var femte ung, 20 procent, kan tänka sig att kompromissa med den för att nå framgång.
Bland 30-49-åringarna är motsvarande andel 8 procent. Bland 50-64-åringarna är den 4 procent och bland 65-75-åringarna 3 procent.
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Ett lyckat liv ska också vara ett bra liv
Sen blir det, förvisso, lite bakvänt.
När svenskarna får välja sina främsta mått på ett framgångsrikt liv hamnar tid för familj och vänner samt god hälsa högst. Båda alternativen väljs av 59 procent.
Hög inkomst och ekonomisk frihet får 29 procent. Status och erkännande får bara 4 procent. Den imponerande titeln verkar med andra ord ha ganska begränsad dragningskraft.
Även bland unga väger relationer och hälsa tungt. 54 procent väljer tid för familj och vänner, medan 49 procent, trots allt, väljer god hälsa. Något som räknas som en del av det lyckade livet kan få stå tillbaka på vägen dit.
Pengarna har förstås också sin plats: 36 procent av unga ser hög inkomst och ekonomisk frihet som ett mått på ett framgångsrikt liv.
Äldre sätter oftare stopp
Bara 14 procent av 18-29-åringarna svarar att de inte är beredda att kompromissa med något för att bli framgångsrika.
Bland 50-64-åringarna säger 53 procent samma sak. Bland de äldsta är andelen 60 procent.
Ambitionen är också tydligare bland unga. Åtta av tio tycker att framgång är mycket eller ganska viktigt, jämfört med drygt hälften av svenskarna totalt.
Framtidstron finns där: 74 procent av de unga tror att de kommer kunna få det liv de önskar. Men 38 procent tror samtidigt att deras generation får det sämre än föräldrarnas.
”Ambitionen och framtidstron finns där, men vägen framåt upplevs inte som självklar”, konstaterar Therese Bohlin, vd på IHM Business School.
Undersökningen bygger på 2 000 intervjuer med personer i åldern 18-75 år, genomförda den 7-31 juli 2026.
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