Regeringen vill göra det mer lönsamt för äldre att fortsätta jobba. Men bakom skattesänkningen finns en ny hake: färre än innan får ta del av sänkningen.
1 600 kronor i lägre skatt – men många blir utan: "Dessvärre"
På tisdagen presenterades två förändringar kring det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre. Dels vill regeringen förstärka avdraget med totalt 460 miljoner kronor. Det innebär att det, för den som omfattas, väntar en skattesänkning på ytterligare 1 600 kronor per år.
Samtidigt höjs åldersgränsen. Det innebär att färre äldre får ta del av pengarna.
”Ett sött och ett beskt”
Det är ett dubbelt besked, konstaterar Staffan Ström, pensionsexpert på Alecta.
”Det är två piller på samma gång – ett sött och ett beskt”, säger han till News55.
Det söta pillret är, alltså, skattesänkningen. Regeringens mål är att fler seniorer ska vilja stanna kvar på arbetsmarknaden eller komma tillbaka efter pensionen.
I ett pressmeddelande skriver regeringen:
”Det är viktigt att det även fortsatt finns starka drivkrafter för seniorer att fortsätta arbeta efter riktåldern för pension”.
Färre får del av sänkningen
Men det beska pillret är att åldersgränsen flyttas fram. Den nya gränsen kopplas till riktåldern för pension. Det innebär att den som har fyllt 67 år innan årets början ska omfattas av skattelättnaden.
”Det innebär dessvärre att färre får ta del av skattesänkningen”, säger Ström.
Vill jobba – men stoppas
Frågan handlar förvisso inte bara om skatt. För även om viljan att fortsätta arbeta finns, sätter den svenska ålderimsen käppar i hjulet.
Häromdagen presenterade Saco en ny rapport som visar att risken för arbetslöshet stiger med åldern och att möjligheten att få jobb minskar redan i 40-årsåldern.
Fullt friska och arbetsföra personer ratas alltså redan i förhållandevis unga år.
”Äldre vill i hög utsträckning bidra, känna en gemenskap och känna det där välbefinnandet av att dra till strå till stacken. Men arbetsmarknaden behöver släppa in dem. Många som är 60 år har 10 år kvar av yrkeslivet, men får inte chansen”, avslutar Ström.
