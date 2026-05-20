1 600 kronor i lägre skatt – men många blir utan: "Dessvärre"

Färre får del av sänkningen

Men det beska pillret är att åldersgränsen flyttas fram. Den nya gränsen kopplas till riktåldern för pension. Det innebär att den som har fyllt 67 år innan årets början ska omfattas av skattelättnaden.

”Det innebär dessvärre att färre får ta del av skattesänkningen”, säger Ström.

Vill jobba – men stoppas

Frågan handlar förvisso inte bara om skatt. För även om viljan att fortsätta arbeta finns, sätter den svenska ålderimsen käppar i hjulet.

Häromdagen presenterade Saco en ny rapport som visar att risken för arbetslöshet stiger med åldern och att möjligheten att få jobb minskar redan i 40-årsåldern.

Fullt friska och arbetsföra personer ratas alltså redan i förhållandevis unga år.

”Äldre vill i hög utsträckning bidra, känna en gemenskap och känna det där välbefinnandet av att dra till strå till stacken. Men arbetsmarknaden behöver släppa in dem. Många som är 60 år har 10 år kvar av yrkeslivet, men får inte chansen”, avslutar Ström.

