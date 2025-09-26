Dagens PS
Här är jobben som gör dig till miljonär

Vissa yrken lönar sig betydligt mer än andra (Foto: Canva)
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Drömmer du om en årslön på en miljon kronor? Då gäller det att välja rätt utbildning. En ny rapport från Saco visar vilka jobb som kan ge störst skjuts i plånboken och vilka som är en minusaffär.

En högskoleutbildad person tjänar i snitt drygt 32 miljoner kronor brutto under sitt liv, enligt beräkningar från Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Men skillnaden mellan utbildningarna är enorm, konstaterar E55. 

De toppar listan 

Läkare toppar listan med en livslön på 50,8 miljoner brutto, vilket motsvarar 32,3 miljoner efter skatt. Jurister och civilingenjörer ligger också högt, med omkring 40-44 miljoner brutto. 

Ekonomi, tandläkare, systemvetenskap och veterinär är andra utbildningar som ger starkt utfall över ett arbetsliv.

För att nå en årslön på en miljon kronor krävs en månadslön på drygt 83 000 kronor. Här sticker specialistläkare ut med en genomsnittslön på nästan 94 000 kronor, enligt SCB. Än bättre ställt är det för chefer inom bank, finans och försäkring (158 900 kr/mån) och mäklare inom finans (106 500 kr/mån). 

Kräver tålamod – tar tid att komma ikapp

Att plugga lönar sig på sikt, men det tar tid. Den som väljer att plugga på högskola har i genomsnitt inte tjänat ikapp en person som börjar jobba direkt efter gymnasiet förrän vid 36 års ålder. Därefter fortsätter försprånget att växa, visar rapporten.

”Vilken typ av utbildning man väljer är egentligen viktigare än att man faktiskt utbildar sig”, säger Gilbert Fontana, utredare på Saco, till Expressen.

Utbildning
Att plugga lönar sig på sikt, men det tar tid att komma ifatt (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Här är utbildningarna som ger högst bruttolön: 

  • Läkarutbildning: 50,8 miljoner kronor
  • Juridikutbildning: 44 miljoner kronor
  • Civilingenjörsutbildning: 41,9 miljoner kronor
  • Ekonomutbildning: 41,7 miljoner kronor
  • Tandläkarutbildning: 36 miljoner kronor
  • Systemvetenskap/allmän datautbildning: 35,5 miljoner kronor
  • Veterinärutbildning: 34,9 miljoner kronor
  • Matematik- och statistikutbildning: 33,9 miljoner kronor
  • Högskoleingenjörsutbildning: 33,5 miljoner kronor
  • Datavetenskaplig utbildning: 32,8 miljoner kronor

Minus på vissa utbildningar

Alla utbildningar är dock inte en ekonomisk vinstaffär. Saco pekar på att elva utbildningar ger lägre livslön jämfört med personer som bara har en gymnasieexamen. Dit hör bland annat förskollärare, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker och flera lärarutbildningar.

Förklaringen är att dessa yrken fortfarande har låga lönenivåer trots flera års studier. Detta skulle dock kunna ändras i framtiden, men då krävs åtgärder, menar Fontana. 

”Det handlar i grund och botten att arbetsgivarna har ett ansvar att erbjuda högre löner och se till att de öppnar upp för fler karriärmöjligheter”, säger han till Expressen. 

Välj med både hjärta och hjärna

Trots skillnaderna i lön betonar Saco att man inte bör välja utbildning enbart utifrån pengar.

“Står man inför ett val så ska man nog välja utifrån intresse och nyfikenhet. Arbetslivet är långt så jag tänker att det är viktigt att välja en utbildning till det yrket man faktiskt vill ha. Sedan är det viktigt att fundera på hur löneläget och arbetsmarknaden ser ut generellt”, säger Fontana. 

Han pekar också på en trend där vissa högutbildade har svårare att komma in på arbetsmarknaden direkt efter examen, vilket Dagens PS skrivit om tidigare. Det kan bero på både lågkonjunktur och tekniska förändringar som gör att rutinjobb försvinner.

Vill du hitta ett välbetalt jobb som endast kräver en kort utbildning? Då kan vi slå ett slag för den här listan.

JobbListaLönerUtbildning
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

