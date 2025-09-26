Här är jobben som gör dig till miljonär

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Kräver tålamod – tar tid att komma ikapp

Att plugga lönar sig på sikt, men det tar tid. Den som väljer att plugga på högskola har i genomsnitt inte tjänat ikapp en person som börjar jobba direkt efter gymnasiet förrän vid 36 års ålder. Därefter fortsätter försprånget att växa, visar rapporten.

”Vilken typ av utbildning man väljer är egentligen viktigare än att man faktiskt utbildar sig”, säger Gilbert Fontana, utredare på Saco, till Expressen.

Att plugga lönar sig på sikt, men det tar tid att komma ifatt (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Här är utbildningarna som ger högst bruttolön:

Läkarutbildning: 50,8 miljoner kronor

Juridikutbildning: 44 miljoner kronor

Civilingenjörsutbildning: 41,9 miljoner kronor

Ekonomutbildning: 41,7 miljoner kronor

Tandläkarutbildning: 36 miljoner kronor

Systemvetenskap/allmän datautbildning: 35,5 miljoner kronor

Veterinärutbildning: 34,9 miljoner kronor

Matematik- och statistikutbildning: 33,9 miljoner kronor

Högskoleingenjörsutbildning: 33,5 miljoner kronor

Datavetenskaplig utbildning: 32,8 miljoner kronor

Minus på vissa utbildningar

Alla utbildningar är dock inte en ekonomisk vinstaffär. Saco pekar på att elva utbildningar ger lägre livslön jämfört med personer som bara har en gymnasieexamen. Dit hör bland annat förskollärare, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker och flera lärarutbildningar.

Förklaringen är att dessa yrken fortfarande har låga lönenivåer trots flera års studier. Detta skulle dock kunna ändras i framtiden, men då krävs åtgärder, menar Fontana.

”Det handlar i grund och botten att arbetsgivarna har ett ansvar att erbjuda högre löner och se till att de öppnar upp för fler karriärmöjligheter”, säger han till Expressen.

Välj med både hjärta och hjärna

Trots skillnaderna i lön betonar Saco att man inte bör välja utbildning enbart utifrån pengar.

“Står man inför ett val så ska man nog välja utifrån intresse och nyfikenhet. Arbetslivet är långt så jag tänker att det är viktigt att välja en utbildning till det yrket man faktiskt vill ha. Sedan är det viktigt att fundera på hur löneläget och arbetsmarknaden ser ut generellt”, säger Fontana.

Han pekar också på en trend där vissa högutbildade har svårare att komma in på arbetsmarknaden direkt efter examen, vilket Dagens PS skrivit om tidigare. Det kan bero på både lågkonjunktur och tekniska förändringar som gör att rutinjobb försvinner.

