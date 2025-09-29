Dagens PS
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”

Vietnam
Vietnam – världens mest prisvärda land för utlandsboende (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt. 

I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende. 

Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt hemland – att de är nöjda med levnadskostnaderna. 

Dessutom säger 87 procent att hushållsinkomsten räcker till för ett bekvämt liv, långt över det globala snittet på 69 procent.

Enligt rapporten har 54 procent av de tillfrågade bott i Vietnam i minst fem år. Nästan en tredjedel – 30 procent – säger att de vill stanna för alltid.

En av dem är 36-årige Markeiz Ryan

Krisen som förändrade allt

Ryan växte upp i Maryland och hade en bra barndom, men när finanskrisen slog till 2008 förändrades familjens situation drastiskt. 

”Det tog bort min mammas jobb och det gjorde verkligen saker svåra för oss runt den tid då jag tog examen från gymnasiet”, säger han till CNBC Make It.

För att inte belasta familjen med mer skulder valde han att gå med i flygvapnet 2010. Under åren som följde tjänstgjorde han i flera länder, bland annat i Korea och Tyskland. Men när han bröt mot sitt utegångsförbud i Korea 2016 blev han straffad med indragen lön, degradering och begränsningar till basen.

”Efter detta var jag väldigt deprimerad och väldigt ledsen. Men den depressionen och sorgen får dig att tänka på vart ditt liv är på väg och det får dig att styra om ditt liv i rätt riktning”, säger han.

Första mötet med Vietnam

Det var under den tiden som Ryan besökte en vän i Vietnam – en resa som kom att bli avgörande.

”Jag hade den bästa tiden i mitt liv, och den depressionen var borta”, berättar han.

Efter att ha avslutat sin tjänstgöring i Wyoming och blivit hedersamt avskedad 2019 flyttade han tillbaka till Vietnam. 

Där lever han nu på omkring 4 000 dollar i månaden, närmare 38 000 kronor, en summa som enligt honom räcker långt i landet. 

”Detta kanske inte låter som mycket i Amerika men lita på mig, detta är mer än tillräckligt för att vara medelklass eller till och med övre medelklass i Vietnam”. 

Vietnam
Ryan bor i Ho Chi Minh City (Foto: Unsplash)

Så ser ekonomin ut

Ryans inkomster kommer från flera håll: ungefär 1 500 dollar i månaden från Veterans Affairs, 1 000 dollar via GI Bill medan han studerar en masterutbildning, och mellan 900 och 1 300 dollar från arbete som engelsklärare. 

Utöver det tjänar han några hundra dollar extra på småjobb. 

Hans tvåa i en av Ho Chi Minh Citys högsta bostadshus kostar 850 dollar i månaden. Räkningar och hushållshjälp landar på cirka 130 dollar. Därtill betalar han 1 000 dollar per år i sjukförsäkring och tre dollar i veckan för bensin till motorcykeln. 

Matkostnaderna varierar mellan 100 och 400 dollar beroende på om han lagar själv eller äter ute.

Ett liv utan ständig press

Ryan beskriver Vietnam som det säkraste land han bott i. ”Jag behöver aldrig se mig över axeln här. Jag märkte att det finns en stor nivå av lugn”, säger han.

Han lyfter fram kontrasten mot sitt gamla liv i USA: 

”I Amerika kände jag mig väldigt omotiverad. Jag kände att oavsett hur hårt du jobbar så är du fortfarande i fattigdom. Du jagar ständigt en standard som du egentligen inte kan uppnå”.

I Vietnam, säger han, försvinner mycket av den ekonomiska pressen. 

”Varje dag vaknar jag upp med en lång att-göra-lista över saker jag vill göra, inte saker jag måste göra, och det är ett helt annat sätt att leva”. 

Efter sex år i landet har han inga planer på att flytta. ”Om jag lämnar, är det för att Vietnam har sagt åt mig att lämna”.

Vill du veta vilket land som är bäst för utlandsboende? Då kan vi slå ett slag för den här listan.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

