Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”

I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende.

Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt hemland – att de är nöjda med levnadskostnaderna.

Dessutom säger 87 procent att hushållsinkomsten räcker till för ett bekvämt liv, långt över det globala snittet på 69 procent.

Enligt rapporten har 54 procent av de tillfrågade bott i Vietnam i minst fem år. Nästan en tredjedel – 30 procent – säger att de vill stanna för alltid.

En av dem är 36-årige Markeiz Ryan.

Krisen som förändrade allt

Ryan växte upp i Maryland och hade en bra barndom, men när finanskrisen slog till 2008 förändrades familjens situation drastiskt.

”Det tog bort min mammas jobb och det gjorde verkligen saker svåra för oss runt den tid då jag tog examen från gymnasiet”, säger han till CNBC Make It.

För att inte belasta familjen med mer skulder valde han att gå med i flygvapnet 2010. Under åren som följde tjänstgjorde han i flera länder, bland annat i Korea och Tyskland. Men när han bröt mot sitt utegångsförbud i Korea 2016 blev han straffad med indragen lön, degradering och begränsningar till basen.

”Efter detta var jag väldigt deprimerad och väldigt ledsen. Men den depressionen och sorgen får dig att tänka på vart ditt liv är på väg och det får dig att styra om ditt liv i rätt riktning”, säger han.