När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt.
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”
Mest läst i kategorin
Här är jobben som gör dig till miljonär
Drömmer du om en årslön på en miljon kronor? Då gäller det att välja rätt utbildning. En ny rapport från Saco visar vilka jobb som kan ge störst skjuts i plånboken och vilka som är en minusaffär. En högskoleutbildad person tjänar i snitt drygt 32 miljoner kronor brutto under sitt liv, enligt beräkningar från Saco, …
Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi
Det som länge betraktats som ett tillägg är nu på väg att bli den viktigaste delen för framtidens pensionärer. Det har pratats mycket om tjänstepensionen på senare tid. Detta inte minst då siffror från AMF i veckan kunde visa att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. Problemet är att …
FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan
Bankerna tjänar bra på våra bolån. Ändå är det få som använder knepet som kan sänka boräntan, menar FI. Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer än nödvändigt i boränta, konstaterade Dagens PS häromdagen. För vissa kan det handla om tusenlappar varje år. Därför finns det också flera skäl för bolånetagare att försöka pressa …
Höjd pensionsålder i Sverige – förändrar spelreglerna
När 65 år inte längre räknas som den givna pensionsåldern börjar normerna skifta. En ny rapport visar att fler svenskar nu väljer att vänta med sitt pensionsuttag. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. Men i och med att riksdagen höjde åldersgränsen för garantipension och andra grundskydd från 65 till 66 …
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende.
Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt hemland – att de är nöjda med levnadskostnaderna.
Dessutom säger 87 procent att hushållsinkomsten räcker till för ett bekvämt liv, långt över det globala snittet på 69 procent.
Enligt rapporten har 54 procent av de tillfrågade bott i Vietnam i minst fem år. Nästan en tredjedel – 30 procent – säger att de vill stanna för alltid.
En av dem är 36-årige Markeiz Ryan.
Krisen som förändrade allt
Ryan växte upp i Maryland och hade en bra barndom, men när finanskrisen slog till 2008 förändrades familjens situation drastiskt.
”Det tog bort min mammas jobb och det gjorde verkligen saker svåra för oss runt den tid då jag tog examen från gymnasiet”, säger han till CNBC Make It.
För att inte belasta familjen med mer skulder valde han att gå med i flygvapnet 2010. Under åren som följde tjänstgjorde han i flera länder, bland annat i Korea och Tyskland. Men när han bröt mot sitt utegångsförbud i Korea 2016 blev han straffad med indragen lön, degradering och begränsningar till basen.
”Efter detta var jag väldigt deprimerad och väldigt ledsen. Men den depressionen och sorgen får dig att tänka på vart ditt liv är på väg och det får dig att styra om ditt liv i rätt riktning”, säger han.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Första mötet med Vietnam
Det var under den tiden som Ryan besökte en vän i Vietnam – en resa som kom att bli avgörande.
”Jag hade den bästa tiden i mitt liv, och den depressionen var borta”, berättar han.
Efter att ha avslutat sin tjänstgöring i Wyoming och blivit hedersamt avskedad 2019 flyttade han tillbaka till Vietnam.
Där lever han nu på omkring 4 000 dollar i månaden, närmare 38 000 kronor, en summa som enligt honom räcker långt i landet.
”Detta kanske inte låter som mycket i Amerika men lita på mig, detta är mer än tillräckligt för att vara medelklass eller till och med övre medelklass i Vietnam”.
Så ser ekonomin ut
Ryans inkomster kommer från flera håll: ungefär 1 500 dollar i månaden från Veterans Affairs, 1 000 dollar via GI Bill medan han studerar en masterutbildning, och mellan 900 och 1 300 dollar från arbete som engelsklärare.
Utöver det tjänar han några hundra dollar extra på småjobb.
Hans tvåa i en av Ho Chi Minh Citys högsta bostadshus kostar 850 dollar i månaden. Räkningar och hushållshjälp landar på cirka 130 dollar. Därtill betalar han 1 000 dollar per år i sjukförsäkring och tre dollar i veckan för bensin till motorcykeln.
Matkostnaderna varierar mellan 100 och 400 dollar beroende på om han lagar själv eller äter ute.
Ett liv utan ständig press
Ryan beskriver Vietnam som det säkraste land han bott i. ”Jag behöver aldrig se mig över axeln här. Jag märkte att det finns en stor nivå av lugn”, säger han.
Han lyfter fram kontrasten mot sitt gamla liv i USA:
”I Amerika kände jag mig väldigt omotiverad. Jag kände att oavsett hur hårt du jobbar så är du fortfarande i fattigdom. Du jagar ständigt en standard som du egentligen inte kan uppnå”.
I Vietnam, säger han, försvinner mycket av den ekonomiska pressen.
”Varje dag vaknar jag upp med en lång att-göra-lista över saker jag vill göra, inte saker jag måste göra, och det är ett helt annat sätt att leva”.
Efter sex år i landet har han inga planer på att flytta. ”Om jag lämnar, är det för att Vietnam har sagt åt mig att lämna”.
Vill du veta vilket land som är bäst för utlandsboende? Då kan vi slå ett slag för den här listan.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”
När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt.? I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende.? Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt …
Krönika: Tåget kommer att överleva
Viggo Cavling, redaktör på Perfect Weekend, skriver i en krönika om varför tåget trots förseningar och gnäll från både kritiker och världsreporter Staffan Heimerson kommer att överleva. Tvärtom är tåget fortfarande ett av de smartaste sätten att resa i Sverige Staffan går till attack mot tåget I en som vanligt rolig text sågar världsreportern (och …
Turisterna flockas till Sverige – trots lågkonjunktur
Sommaren 2025 blev en riktig toppnotering för svensk turism. Antalet gästnätter på kommersiella boenden landade på 30,8 miljoner under juni, juli och augusti – en ökning med en miljon nätter jämfört med förra året. Redan i fjol var Sverige på uppgång. Då visade en rapport från European Travel Commission att fler turister väljer att undvika …
Slipper klimatkrav och redovisningar
En attack mot kvartalskapitalismen? Knappast. Däremot mot kvartalsrapporterna. Snart försvinner kravet på sådana, i vart fall i USA. Securities and Exchange Commission, SEC, kommer att ta bort kravet på kvartalsrapporter för noterade bolag. Det är slutsatsen av en debattartikel SEC-ordföranden Paul Atkins i Financial Times. Atkins utsågs av Donald Trump i våras och tackar nu …
Upphittat: 1,6 miljoner ton ammunition
1,6 miljoner ton ammunition. Dumpad i Nordsjön och Östersjön. 80 år efter andra världskriget återkommer den som hot. Som om vi inte redan överösts med larmrapporter om hur våra hav utsätts för klimathot, extremväder och global uppvärmning, så kommer det ett nytt. Det handlar om att cirka 1,6 miljoner ton oexploderad ammunition från två världskriget …