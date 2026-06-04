Sverige extremt sårbart när kontanterna försvinner

Haveriet som lamslog Swedbank

I april 2026 drabbades Swedbank av ett tekniskt haveri hos en tredjepartsleverantör. Betalningar och Swish-transaktioner blockerades. Många kunder stod utan tillgång till sina pengar.

En Swedbank-kund beskrev läget: ”Vi har knappt någon mat hemma. Min son ska åka på resa på söndag, men han har fått låna ut delar av sin reskassa till mig så att jag kunde köpa medicin och mjölk.”

Det var inte en cyberattack. Det var ett tekniskt fel. Ändå räckte det för att människor inte kunde betala för mat och medicin.

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”En beredskap vi ska bygga över tid”

Riksbankschef Erik Thedéen konstaterar att beroendet av privata aktörer gör betalningssystemet sårbart. Vice riksbankschef Aino Bunge tonar ned oron för panik men erkänner problemet.

”Vi har lager av kontanter. Sedan är det ju inte så att jag uppmanar alla att springa ut nu och ta ut kontanter. Det här är ju en beredskap vi ska bygga över tid.”

Problemet är att de flesta hushåll inte har den beredskapen. Enligt en SBAB-undersökning har majoriteten av svenska hushåll mindre än 1 000 kronor kontant hemma.

Konsumentverket uppskattar att en familj med två vuxna och två barn behöver omkring 2 500 kronor i matkostnader per vecka.

Ny kontantlag och e-krona

Regeringen har börjat agera. Den 1 juli 2026 träder en ny kontantlag i kraft som kräver att livsmedelsbutiker och apotek accepterar kontanter i bemannade kassor.

Riksbanken driver samtidigt på för offline-betalningslösningar och har rekommenderat en utredning om en digital e-krona som reservsystem.

Men uppskattningsvis en halv miljon svenskar lever redan i digitalt utanförskap, och pensionärsorganisationen PRO anser att kontanternas ställning behöver stärkas ytterligare.

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Så skyddar du dig vid nästa avbrott

Riksbanken rekommenderar alla hushåll att ha minst 1 000 kronor kontant hemma per vuxen, i blandade valörer. Ha betalkort från mer än en bank. Förlita dig inte enbart på Swish eller en enda betalapp.

Swedbank-haveriet i april visade vad som händer när systemet fallerar. Nästa störning kan bli längre.