Glädjerus: Nu tänker fler svenskar köpa bostad 

“En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden i september.

Samtidigt visade Swedbanks Boindex att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats medan mäklaren Oskar Arnell i juni konstaterade att det nu “är fyndläge” på bostadsmarknaden.

Nu visar en ny trendspaning från Boneo att ovanstående utveckling satt spår i hushållens framtidstro.

Fler tror på stigande priser

I september trodde 34 procent av köparna på stigande bostadspriser de närmaste tre månaderna, upp från 32 procent i augusti. Andelen som tror på oförändrade eller fallande priser minskade samtidigt.

Även mäklarna delar den ökade optimismen. 23 procent av de tillfrågade mäklarna tror på stigande priser, en uppgång med två procentenheter jämfört med månaden innan. Det visar att fler i branschen räknar med en mer aktiv höst.