Glädjerus: Nu tänker fler svenskar köpa bostad 

Köpa bostad
Optimismen hos både mäklare och köpare ökar (Foto: Janerik Henriksson/TT/Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Stämningen på bostadsmarknaden ljusnar. En ny trendspaning från Boneo visar att både mäklare och köpare blivit mer positiva.

“En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden i september. 

Samtidigt visade Swedbanks Boindex att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats medan mäklaren Oskar Arnell i juni konstaterade att det nu “är fyndläge” på bostadsmarknaden

Nu visar en ny trendspaning från Boneo att ovanstående utveckling satt spår i hushållens framtidstro. 

Fler tror på stigande priser

I september trodde 34 procent av köparna på stigande bostadspriser de närmaste tre månaderna, upp från 32 procent i augusti. Andelen som tror på oförändrade eller fallande priser minskade samtidigt.

Även mäklarna delar den ökade optimismen. 23 procent av de tillfrågade mäklarna tror på stigande priser, en uppgång med två procentenheter jämfört med månaden innan. Det visar att fler i branschen räknar med en mer aktiv höst.

Köparna mer köpbenägna

Parallellt har även köparnas planer förändrats. Andelen som vill köpa ”på obestämd tid” minskade från 41 till 37 procent, medan fler nu planerar att köpa inom tre till sex månader. Planer på att köpa redan inom en månad ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Det tyder på att fler bostadsspekulanter är redo att agera och inte längre skjuter upp sina beslut på framtiden.

Köpa bostad
Fler svenskar är redo att slå till (Foto: Boneo)

”Bostadsintresset växer”

Boneos vd Fredrik Engdahl menar att optimismen och köpviljan hänger tätt ihop:

“Vi ser att både optimismen kring bostadspriser samt köpbenägenheten ökar – och de hänger såklart ihop. Fler köpare och mäklare tror nu på prisuppgång, samtidigt som fler av Boneos besökare är redo att agera på marknaden. Det visar att bostadsintresset faktiskt växer och förhoppningsvis blir marknaden ännu mer aktiv under hösten”. 

Undersökningen Mäklarkollen skickas varje månad ut till Boneos över 4 000 anslutna mäklare, medan Köparkollen bygger på svar från 1 000-2 000 besökare på boneo.se.

Om trenden håller i sig kan hösten bli mer livlig än väntat på bostadsmarknaden, något tidigare prognoser redan pekat på.

BostadsaffärBostadsmarknadenOptimismTrend
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

