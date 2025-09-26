Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi

Det har pratats mycket om tjänstepensionen på senare tid. Detta inte minst då siffror från AMF i veckan kunde visa att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. Problemet är att 27 procent av spararna inte är medvetna om att de flyttat sin pension.

Nu kan nya siffror visa att det finns goda skäl att vara lite extra rädd om just tjänstepensionen.

Från komplement till ryggrad

Siffror sammanfattade av SPP visar att tjänstepensionen är på väg att bli den viktigaste delen av svenskarnas pension.

Andelen tjänstepension av de totala pensionsutbetalningarna har stigit från 25 procent år 2006 till nästan 30 procent i dag, enligt Svensk Försäkring.

Idag utgör tjänstepensionen 39 procent av alla pensionsinbetalningar och för vissa, inte minst höginkomsttagare, står tjänstepensionen för nästan hälften av den totala pensionen. Det konstaterade Dagens PS tidigare i år.

Tjänstepensionen – din kanske viktigaste löneförmån? (Foto: Jessica Gow/TT)

Samtidigt har tjänstepensionskapitalets andel av det totala pensionssparandet ökat från 40 till 48 procent, enligt Pensionsmyndigheten.

För en privatanställd tjänsteman som går i pension i år innebär det i genomsnitt 6 755 kronor i månaden i tjänstepension, utöver den allmänna pensionen, enligt Collectum/PTK.

“Tjänstepensionen har gått från att vara ett komplement till att bli ryggraden i många svenskars pension. Utan den riskerar ekonomin som pensionär att bli tuff”, säger Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP.