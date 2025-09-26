Det som länge betraktats som ett tillägg är nu på väg att bli den viktigaste delen för framtidens pensionärer.
Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi
Det har pratats mycket om tjänstepensionen på senare tid. Detta inte minst då siffror från AMF i veckan kunde visa att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. Problemet är att 27 procent av spararna inte är medvetna om att de flyttat sin pension.
Nu kan nya siffror visa att det finns goda skäl att vara lite extra rädd om just tjänstepensionen.
Från komplement till ryggrad
Siffror sammanfattade av SPP visar att tjänstepensionen är på väg att bli den viktigaste delen av svenskarnas pension.
Andelen tjänstepension av de totala pensionsutbetalningarna har stigit från 25 procent år 2006 till nästan 30 procent i dag, enligt Svensk Försäkring.
Idag utgör tjänstepensionen 39 procent av alla pensionsinbetalningar och för vissa, inte minst höginkomsttagare, står tjänstepensionen för nästan hälften av den totala pensionen. Det konstaterade Dagens PS tidigare i år.
Samtidigt har tjänstepensionskapitalets andel av det totala pensionssparandet ökat från 40 till 48 procent, enligt Pensionsmyndigheten.
För en privatanställd tjänsteman som går i pension i år innebär det i genomsnitt 6 755 kronor i månaden i tjänstepension, utöver den allmänna pensionen, enligt Collectum/PTK.
“Tjänstepensionen har gått från att vara ett komplement till att bli ryggraden i många svenskars pension. Utan den riskerar ekonomin som pensionär att bli tuff”, säger Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP.
Svenskar vill lämna arbetslivet tidigare
Samtidigt visar en ny Novus-undersökning, beställd av SPP, att 55 procent av svenskarna vill gå i pension mellan 60 och 67 års ålder. Det innebär att många planerar att sluta jobba tidigare än den nya riktåldern för allmän pension, som från 2026 höjs till 67 år.
Men den som slutar tidigare får också en lägre allmän pension, vilket gör att tjänstepensionen blir ännu mer central. Den kan avgöra om ekonomin håller även vid en tidigare pensionering.
Många svenskar känner redan nu en osäkerhet kring detta. 38 procent uppger att de är rädda för att ha sparat för lite – en ökning med 13 procentenheter jämfört med förra året.
“Engagemanget för pensionsfrågor växer, men oron för om pengarna ska räcka växer ännu mer. Därför är det viktigt att välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension”, säger Shoka Åhrman.
Nyckelfråga för både arbetsgivare och anställda
Samtidigt blir läget värre för den allmänna pensionen.
I fjol visade ett gäng dystra siffror att den allmänna pensionen har sjunkit till i genomsnitt 44 procent av slutlönen – en ny bottennotering. När Äldreriksdagen gick av stapeln i veckan vittnade 7 av 10 pensionärer i publiken att de inte klarar sig på sin allmänna pension.
Det innebär att tjänstepensionen har blivit mer eller mindre avgörande. För arbetsgivarna har den numera blivit ett av de viktigaste verktygen i kampen om kompetens. För individen handlar det om att förstå sina villkor, avgifter och möjligheter att påverka pensionen.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
I samband med Tjänstepensionens dag den 27 september uppmanar SPP fler svenskar att ta reda på hur deras tjänstepension ser ut och vad de kan göra för att stärka sin framtida ekonomi.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
