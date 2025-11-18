Glad nyhet: ”Risken för höga elpriser väldigt liten”

Prisskillnaderna kan bli från 40 öre i norr till 85 öre i Sydsverige, men överlag väntas priserna på el ligga på runt 60 öre per kilowattimme.

Milda temperaturer, god vind och god tillgång på vattenkraft i norr väntas göra att elförbrukningen blir omkring tio procent under det normala.

Väderprognoserna för december till februari visar på milt väder med temperaturer på ett par grader över det normala i hela Skandinavien med stabil nederbörd, framgår det.

Prognosen är väldigt balanserade elpriser

”Det ser väldigt balanserat ut på elmarknaden inför vintern. De milda väderprognoserna dämpar efterfrågan och vi förväntar oss mycket vind- och vattenkraft i systemet. Det gör att risken för riktigt höga priser är liten”, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia, i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

Trots de låga priserna är prognosen ändå något högre än förra vintern, då ett ovanligt stort vattenöverskott i kombination med låg efterfrågan pressade ner priserna till omkring 50 öre per kilowattimme i snitt.

I år är vattenläget mer normalt, samtidigt som den nya elförbindelsen till Finland, Aurora Line, innebär att billig el exporteras österut och minskar överskottet av el i norr, vilket höjer prisnivån något.