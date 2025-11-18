I vinter räknar Bixia med låga till normala elpriser men med stora skillnader mellan norra och södra Sverige, visar elbolagets prognos.
Glad nyhet: ”Risken för höga elpriser väldigt liten”
Prisskillnaderna kan bli från 40 öre i norr till 85 öre i Sydsverige, men överlag väntas priserna på el ligga på runt 60 öre per kilowattimme.
Milda temperaturer, god vind och god tillgång på vattenkraft i norr väntas göra att elförbrukningen blir omkring tio procent under det normala.
Väderprognoserna för december till februari visar på milt väder med temperaturer på ett par grader över det normala i hela Skandinavien med stabil nederbörd, framgår det.
Prognosen är väldigt balanserade elpriser
”Det ser väldigt balanserat ut på elmarknaden inför vintern. De milda väderprognoserna dämpar efterfrågan och vi förväntar oss mycket vind- och vattenkraft i systemet. Det gör att risken för riktigt höga priser är liten”, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia, i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.
Trots de låga priserna är prognosen ändå något högre än förra vintern, då ett ovanligt stort vattenöverskott i kombination med låg efterfrågan pressade ner priserna till omkring 50 öre per kilowattimme i snitt.
I år är vattenläget mer normalt, samtidigt som den nya elförbindelsen till Finland, Aurora Line, innebär att billig el exporteras österut och minskar överskottet av el i norr, vilket höjer prisnivån något.
40 öre i norr och 75 öre i södra Sverige
Men stora prisskillnader är alltså att vänta mellan södra och norra delarna av landet. I norra Sverige hålls priserna ned av ett stort elöverskott på grund av vind- och vattenkraft, medan elproduktionen i söder är lägre än efterfrågan.
Elpriserna i norra Sverige (SE1 och SE2) väntas hamna kring runt 40 öre per kilowattimme, medan de södra Sverige väntas ligga på mellan 75 öre (SE3) och 85 öre (SE4).
”I norra Sverige är elen fortfarande billig, även om den inte är lika extremt billig som i fjol. I södra Sverige pressas priserna uppåt på grund av det torra läget i södra Norge, som minskar tillgången på vattenkraft. Det gör att genomsnittspriset på el i hela Nordpool-området stiger lite”, förklarar Sigvardsson.
Kärnkraften har en nyckelroll i elpriserna
Risken för riktigt höga pristoppar bedöms som låg. Elsystemet är stabilt, kärnkraften tillgänglig och tillgången på förnybar el god. Dessutom är bränslepriserna och därmed kontinentens elpriser lägre än inför förra vintern.
Några långvariga pristoppar på el är inte i sikte, möjligen med några få undantag. Och detta har vi kärnkraften att tacka för, eller i vart fall i södra Sverige.
