Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Elpriset slog i taket – men snart kan du andas ut 

I vinter väntar “hyfsat normala elpriser”, menar Fortum (Foto: Johan Nilsson/TT)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Oktober har bjudit på flera timmar med riktigt höga elpriser. Men det betyder inte att vintern blir dyr. Tvärtom tyder det mesta på att elpriset landar på hyfsat normala nivåer. Åtminstone enligt Fortum.

Senast häromdagen larmade rubrikerna om ett skenande elpris. På tisdag kväll kostade elen stundtals 5,70 kronor per kWh i södra halvan av landet. 

Under sommaren har priset på el ökat från låga nivåer och så har det fortsatt även in på hösten. Samtidigt har prognoserna inför vintern spretat

Nu kommer dock en prognos som kan lugna stressade elkunder. 

“Trots de senaste dygnens pristoppar pekar det mesta på att vi får hyfsat normala elpriser i vinter”, skriver Fortum i ett pressmeddelande

Vädret styr – inte tillfälliga pristoppar

”Även om vi det senaste dygnet hade ett par timmar med riktigt höga elpriser så säger det inte så mycket om hur den kommande vintern kommer att bli”, säger Fortums elprisexpert Patrik Södersten.

Enligt Södersten är det vädret som kommer avgöra hur vintern utvecklas för hushållen. Om det blir kallt och vindstilla kan priserna dra iväg, men hittills pekar prognoserna på en relativt stabil situation.

“Om vi istället tittar på priset som marknaden just nu förväntar sig under vinterhalvåret ligger det faktiskt på normala nivåer”, säger han men tillägger att de stora prisskillnaderna mellan olika elområden troligen består.

Norge väntas exportera mindre el till Sverige
Norge inför ”Norge-pris” på el i höst och ett fast elpris i Norge anses så attraktivt att det blir mindre el över att exportera till Sverige. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Det har även pratats om de nya kvartspriserna och det så kallade Norgepriset som nyligen införts i grannlandet. Men enligt Södersten har dessa förändringar marginell påverkan – i slutändan är det vädret som styr.

Det orosmoln som han ser just nu handlar snarare om kärnkraftsunderhåll. Om planerade reparationer drar ut på tiden samtidigt som temperaturen sjunker kan det få märkbara effekter på elpriset.

Nya elskatter och skydd – men liten effekt

I regeringens budget införs två förändringar som påverkar elkunderna: sänkt elskatt med cirka 10 öre per kilowattimme från årsskiftet, och ett nytt högkostnadsskydd som ska aktiveras om månadspriset överstiger 1,5 kronor per kilowattimme.

Södersten välkomnar förslagen men tror inte att de gör någon större skillnad:

”Det är positivt att elskatten sänks, men 10 öre är för lite för att göra reell skillnad. Det är också goda nyheter för elkunder att de skyddas mot extrema priser, men det är fortfarande oklart hur stor del av det överskjutande beloppet som staten kommer att täcka”.

Han påpekar också att pristaket är så högt att kompensationen troligen sällan kommer att bli aktuell.

Elektrifieringen går trögt

Samtidigt som elmarknaden stabiliseras visar Fortums Elektrifieringsbarometer 2025 att Sverige använder mindre el än på 40 år – trots brett stöd för ökad elektrifiering.

”Vår rapport visar att 66 procent av svenskarna vill se en ökad elektrifiering, framför allt för klimatet. Men just nu står utvecklingen och stampar”, säger Södersten.

Han menar att en mer elektrifierad och fossilfri ekonomi skulle ge stabilare priser och stärkt konkurrenskraft, men att det kräver politiska beslut: en tydlig energiöverenskommelse, sänkt elskatt och färre elprisområden.

Trots osäkerheten i vädret ser det alltså ut som att vintern 2025 blir betydligt lugnare än många fruktat. Åtminstone om man ska tro Fortum. 

Vill du läsa mer om elpriset 2025? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

