Elpriset slog i taket – men snart kan du andas ut 

Senast häromdagen larmade rubrikerna om ett skenande elpris. På tisdag kväll kostade elen stundtals 5,70 kronor per kWh i södra halvan av landet.

Under sommaren har priset på el ökat från låga nivåer och så har det fortsatt även in på hösten. Samtidigt har prognoserna inför vintern spretat.

Nu kommer dock en prognos som kan lugna stressade elkunder.

“Trots de senaste dygnens pristoppar pekar det mesta på att vi får hyfsat normala elpriser i vinter”, skriver Fortum i ett pressmeddelande.

Vädret styr – inte tillfälliga pristoppar

”Även om vi det senaste dygnet hade ett par timmar med riktigt höga elpriser så säger det inte så mycket om hur den kommande vintern kommer att bli”, säger Fortums elprisexpert Patrik Södersten.

Enligt Södersten är det vädret som kommer avgöra hur vintern utvecklas för hushållen. Om det blir kallt och vindstilla kan priserna dra iväg, men hittills pekar prognoserna på en relativt stabil situation.

“Om vi istället tittar på priset som marknaden just nu förväntar sig under vinterhalvåret ligger det faktiskt på normala nivåer”, säger han men tillägger att de stora prisskillnaderna mellan olika elområden troligen består.

Norge inför ”Norge-pris” på el i höst och ett fast elpris i Norge anses så attraktivt att det blir mindre el över att exportera till Sverige. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Det har även pratats om de nya kvartspriserna och det så kallade Norgepriset som nyligen införts i grannlandet. Men enligt Södersten har dessa förändringar marginell påverkan – i slutändan är det vädret som styr.

Det orosmoln som han ser just nu handlar snarare om kärnkraftsunderhåll. Om planerade reparationer drar ut på tiden samtidigt som temperaturen sjunker kan det få märkbara effekter på elpriset.