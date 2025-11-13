Elen är billigast i Turkiet och dyrast i Tyskland. Däremellan kommer Sverige visar nya uppgifter från Eurostat.
Trots hög produktion: Sverige inte ens i toppen i el-ligan
Mest läst i kategorin
Vindkraftsboom pressar elpriserna – sparar miljarder åt hushållen
Storbritanniens massiva satsning på vindkraft har inte bara minskat landets klimatpåverkan, den har också sänkt energikostnaderna kraftigt för hushållen. En ny studie visar att brittisk vindkraft har sparat konsumenterna över 100 miljarder pund under det senaste decenniet. Enligt en ny analys från University College London, UCL, har vindkraften mellan 2010 och 2023 gett ett nettobidrag …
Därför är solpaneler bäst på vintern
När årets första snö kommer tänker många villaägare att deras solpaneler slutar fungera. I stället ser det motsatta ut att inträffa. När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera. Så är det inte. I själva verket händer det motsatta …
Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt
Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende. Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner. Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka. …
Solenergi tar världen med storm – väst måste satsa i racet
Solenergi byggs ut i en rasande fart i takt med att priserna på solpaneler sjunker. Problemet att det går alltför fort för Europa och USA som nu snabbt måste bygga om sina elnät för att inte halka efter resten av världen. Länder som Kina, Indien och Brasilien har redan förstått att solenergi har kommit för …
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre
Norska oljejätten Equinor kan komma att sparka 5 000 av sin personal inom 5 år. Förnybar energi är inte lika hett som tidigare trott. Det stod nyligen klart att det norska oljebolaget Equinor köpte 41,2 miljoner aktier i det danska energibolaget Ørsted. “Detta är en kontracyklisk investering i en ledande utvecklare och en premiumportfölj av …
Priserna på el och naturgas för hushåll har skilt sig kraftigt åt i Europa under 2025. Det visar nya uppgifter från Eurostat som redovisas av Euronews.
När vintern tar fart ökar efterfrågan på uppvärmning över hela kontinenten. Men kostnaden för att hålla hemmen varma är långt ifrån enhetlig, beskriver nyhetssajten.
Kriget påverkar priserna
Rysslands invasionskrig fortsätter också att prägla de europeiska energimarknaderna, samtidigt som skillnaderna i nationell politik, energimix och tariffsystem har ökat klyftan mellan de billigaste och dyraste länderna.
Under första halvåret 2025 varierade elpriserna för hushåll mellan 6,2 euro per 100 kWh i Turkiet till 38,4 euro i Tyskland, enligt siffror från Eurostat. Genomsnittet för de 38 europeiska länderna, inklusive EU-medlemmar, kandidatländer och EFTA-länder, låg på 28,7 euro. I Sverige var priset 26,5 euro.
Läs mer: Inflationen faller i eurozonen – energipriser rasar (Dagens PS)
Västeuropa hade de högsta nominella priserna, med Belgien (35,7 euro) och Danmark (34,9 euro) tätt efter Tyskland. Priserna översteg också 30 euro i Italien, Irland och Tjeckien. Däremot rapporterade de flesta östeuropeiska länder och EU-kandidatländer betydligt lägre priser, visar statistik som Euronews rapporterar om.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Olika betalmodeller
Enligt experter som nyhetssajten talat med beror skillnaderna i nominella elpriser mellan länderna på flera faktorer. Det kan handla bland annat handla om variationer i energiproduktionsmix, leverantörers upphandlings- och prisstrategier, subventioneringar och tariffstrukturer.
När man justerar för köpkraftsstandarder (PPS), ett mått som tar hänsyn till lokala inkomster och levnadskostnader, blir skillnaden mellan länderna mindre.
Läs mer: Protesten mot höga energipriser växer (E55)
En euro räcker nämligen inte inte lika långt i hela Europa: 1 000 euro kan täcka en månads hyra i Tyskland, men två eller tre i Bulgarien. Så även om inkomsterna kan verka lägre i euro, minskar skillnaden när man justerar för vad pengarna faktiskt kan köpa.
När det gäller el- och gaspriser varierar det från 12,8 PPS i Island till 39,2 PPS i Tjeckien, följt av Polen (35 PPS). Italien och Tyskland rankas också bland de fem högsta, båda över 34 PPS.
I den nedre delen av skalan låg Malta (13,7 PPS), Turkiet (14 PPS) och Ungern (15 PPS). De nordiska länderna, särskilt Norge (16 PPS) och Finland (18,7 PPS), har billigare justerad el, och även Sverige ligger under EU-genomsnittet på 28,6 PPS.
Stabila elpriser
Elpriserna var relativt stabila i många länder, med förändringar på mindre än 10 procent mellan första halvåret 2024 och 2025, enligt Eurostat. Vissa länder upplevde dock betydande förändringar i sina nationella valutor. Moldavien och Turkiet utmärkte sig med ökningar på mer än 50 procent.
Inom EU noterade Luxemburg och Irland betydande ökningar på över 25 procent. Å andra sidan upplevde Slovenien, Finland och Cypern de största nedgångarna, var och en på över 9 procent i absoluta tal visar genomgången.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Senaste nytt
Vi listat Stockholms bästa asiatiska krogar
Välkommen till den enda lista asiatiska krogar du behöver i Stockholm! Här hittar du årets högst betygsatta och mest omtalade asiatiska restauranger i Stockholm, presenterade i Perfect Weekend-stil: personligt, opretentiöst och alltid med wow-faktor. Krogarna har valts ut för att de toppar omdömessajter, guidelistor och – här hittar du också direktlänkar för att boka bord …
Miljarder konton i rekordstor läcka – alla borde byta lösenord
En nmassiv dataläcka har exponerat omkring 1,3 miljarder lösenord och 2 miljarder e-postadresser, vilket markerar en av de största säkerhetsincidenterna hittills. Nu uppmanas alla användare att agera. Den amerikanska tjänsten Have I Been Pwned har bekräftat att man adderat omkring 1,3 miljarder unika lösenord till sin databas, skriver Heise online. Dessa härrör från den samling …
Trots hög produktion: Sverige inte ens i toppen i el-ligan
Elen är billigast i Turkiet och dyrast i Tyskland. Däremellan kommer Sverige visar nya uppgifter från Eurostat. Priserna på el och naturgas för hushåll har skilt sig kraftigt åt i Europa under 2025. Det visar nya uppgifter från Eurostat som redovisas av Euronews. När vintern tar fart ökar efterfrågan på uppvärmning över hela kontinenten. Men …
Bantarklubben hoppas på mirakelpillret
Weightwatchers öppnar för att sälja Novo Nordisks bantningspreparat Wegovy från och med nästa år. I USA. Weightwatchers (Viktväktarna) har haft det kämpigt ekonomiskt. Bakgrunden var att företaget sedan lång tid tillbaka hade dragits med stora skulder. Skulder på motsvarande 14,3 miljarder kronor. Det gjorde att man i våras ansökte om en så kallad chapter 11 …
Fler varslas hos uppstickaren Braathens
Flygbolaget Braathens varslar ytterligare personal. Det handlar om 20 personer som jobbar i ett av bolagets dotterbolag. Tidigare i år, i september, försattes två av flygbolagets bolag i konkurs och 120 kabinanställda förlorade jobben. Då var det dotterbolagen Braathens international airways och Braathens crew som lades ned och samtliga flygningar med Airbusplan stoppades omedelbart. Fler …