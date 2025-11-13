Trots hög produktion: Sverige inte ens i toppen i el-ligan

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Enligt experter som nyhetssajten talat med beror skillnaderna i nominella elpriser mellan länderna på flera faktorer. Det kan handla bland annat handla om variationer i energiproduktionsmix, leverantörers upphandlings- och prisstrategier, subventioneringar och tariffstrukturer.

När man justerar för köpkraftsstandarder (PPS), ett mått som tar hänsyn till lokala inkomster och levnadskostnader, blir skillnaden mellan länderna mindre.

En euro räcker nämligen inte inte lika långt i hela Europa: 1 000 euro kan täcka en månads hyra i Tyskland, men två eller tre i Bulgarien. Så även om inkomsterna kan verka lägre i euro, minskar skillnaden när man justerar för vad pengarna faktiskt kan köpa.

När det gäller el- och gaspriser varierar det från 12,8 PPS i Island till 39,2 PPS i Tjeckien, följt av Polen (35 PPS). Italien och Tyskland rankas också bland de fem högsta, båda över 34 PPS.

I den nedre delen av skalan låg Malta (13,7 PPS), Turkiet (14 PPS) och Ungern (15 PPS). De nordiska länderna, särskilt Norge (16 PPS) och Finland (18,7 PPS), har billigare justerad el, och även Sverige ligger under EU-genomsnittet på 28,6 PPS.

Stabila elpriser

Elpriserna var relativt stabila i många länder, med förändringar på mindre än 10 procent mellan första halvåret 2024 och 2025, enligt Eurostat. Vissa länder upplevde dock betydande förändringar i sina nationella valutor. Moldavien och Turkiet utmärkte sig med ökningar på mer än 50 procent.

Inom EU noterade Luxemburg och Irland betydande ökningar på över 25 procent. Å andra sidan upplevde Slovenien, Finland och Cypern de största nedgångarna, var och en på över 9 procent i absoluta tal visar genomgången.