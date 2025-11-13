Dagens PS
Dagensps.se
Energi

Trots hög produktion: Sverige inte ens i toppen i el-ligan

Elpriser
Det kan vara stora skillnader på elpriserna i Europa. Det visar en ny genomgång av Eurostat. (Foto: Terje Pedersen/NTB/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Elen är billigast i Turkiet och dyrast i Tyskland. Däremellan kommer Sverige visar nya uppgifter från Eurostat.

Priserna på el och naturgas för hushåll har skilt sig kraftigt åt i Europa under 2025. Det visar nya uppgifter från Eurostat som redovisas av Euronews.

När vintern tar fart ökar efterfrågan på uppvärmning över hela kontinenten. Men kostnaden för att hålla hemmen varma är långt ifrån enhetlig, beskriver nyhetssajten.

Kriget påverkar priserna

Rysslands invasionskrig fortsätter också att prägla de europeiska energimarknaderna, samtidigt som skillnaderna i nationell politik, energimix och tariffsystem har ökat klyftan mellan de billigaste och dyraste länderna.

Under första halvåret 2025 varierade elpriserna för hushåll mellan 6,2 euro per 100 kWh i Turkiet till 38,4 euro i Tyskland, enligt siffror från Eurostat. Genomsnittet för de 38 europeiska länderna, inklusive EU-medlemmar, kandidatländer och EFTA-länder, låg på 28,7 euro. I Sverige var priset 26,5 euro.

Läs mer: Inflationen faller i eurozonen – energipriser rasar (Dagens PS)

Västeuropa hade de högsta nominella priserna, med Belgien (35,7 euro) och Danmark (34,9 euro) tätt efter Tyskland. Priserna översteg också 30 euro i Italien, Irland och Tjeckien. Däremot rapporterade de flesta östeuropeiska länder och EU-kandidatländer betydligt lägre priser, visar statistik som Euronews rapporterar om.

Olika betalmodeller

Enligt experter som nyhetssajten talat med beror skillnaderna i nominella elpriser mellan länderna på flera faktorer. Det kan handla bland annat handla om variationer i energiproduktionsmix, leverantörers upphandlings- och prisstrategier, subventioneringar och tariffstrukturer.

När man justerar för köpkraftsstandarder (PPS), ett mått som tar hänsyn till lokala inkomster och levnadskostnader, blir skillnaden mellan länderna mindre.

Läs mer: Protesten mot höga energipriser växer (E55)

En euro räcker nämligen inte inte lika långt i hela Europa: 1 000 euro kan täcka en månads hyra i Tyskland, men två eller tre i Bulgarien. Så även om inkomsterna kan verka lägre i euro, minskar skillnaden när man justerar för vad pengarna faktiskt kan köpa.

När det gäller el- och gaspriser varierar det från 12,8 PPS i Island till 39,2 PPS i Tjeckien, följt av Polen (35 PPS). Italien och Tyskland rankas också bland de fem högsta, båda över 34 PPS.

I den nedre delen av skalan låg Malta (13,7 PPS), Turkiet (14 PPS) och Ungern (15 PPS). De nordiska länderna, särskilt Norge (16 PPS) och Finland (18,7 PPS), har billigare justerad el, och även Sverige ligger under EU-genomsnittet på 28,6 PPS.

Stabila elpriser

Elpriserna var relativt stabila i många länder, med förändringar på mindre än 10 procent mellan första halvåret 2024 och 2025, enligt Eurostat. Vissa länder upplevde dock betydande förändringar i sina nationella valutor. Moldavien och Turkiet utmärkte sig med ökningar på mer än 50 procent.

Inom EU noterade Luxemburg och Irland betydande ökningar på över 25 procent. Å andra sidan upplevde Slovenien, Finland och Cypern de största nedgångarna, var och en på över 9 procent i absoluta tal visar genomgången.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElpriserEnergiEurostat
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

