Fritidshusmarknaden går in i sommaren med stabila priser, långa försäljningstider och många objekt ute till salu. Enligt Handelsbankens fastighetsrapport har var fjärde fritidshus sålts under utgångspris under början av året.
Fynda fritidshus: Var fjärde säljs under utgångspris
Prisutvecklingen på fritidshus har i princip varit stillastående under det senaste året och idag kostar ett genomsnittligt fritidshus drygt 2,4 miljoner kronor.
Redan i februari konstaterade Realtid att närmare hälften av alla fritidshus det senaste året har sålts till ett pris under utgångspriset. Och så har det fortsatt.
”Fritidshuspriserna har varit stabila, där var fjärde fritidshus har sålts under utgångspriset under början av året”, konstaterar Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken.
Vill man fynda finns det dock skäl att rappa på. Sommaren brukar nämligen innebära fler affärer – och således högre priser. Dessutom planerar drygt var fjärde svensk att köpa ett fritidshus under det närmsta året, enligt en undersökning från i maj.
”Sommaren innebär fler affärer, och stärkt köpkraft talar för en viss prisuppgång runt hörnet”, fortsätter Bornevall.
Långa väntetider för säljare
Just nu ligger omkring 3 000 fritidshus ute till försäljning, vilket är i nivå med förra året.
Enligt Handelsbankens rapport varierar försäljningstiden kraftigt över året. I mars kan det ta upp mot 200 dagar att sälja ett fritidshus. Efter påsk sjunker tiden ofta till omkring 40 dagar.
Men även om sommaren brukar ge mer fart i marknaden är det ingen given snabbaffär.
”Efter en längre tids avvaktande hållning ser vi just nu ett växande kundintresse för att köpa fritidshus. Marknaden har blivit ultralokal och läge och skick spelar ännu större roll än tidigare. Lokal kunskap blir avgörande för både köpare och säljare”, säger Petri Rask, kontorschef för Handelsbanken Linköping.
Köpare kan få mer att säga till om – men tänk på detta
För den som letar fritidshus kan det alltså finnas ovanligt goda möjligheter att förhandla. Många objekt finns ute, försäljningstiderna är relativt långa och en betydande del säljs under utgångspris.
Men ett bättre förhandlingsläge betyder inte att köpet är enkelt. Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzer påpekar att mäklarens kalkyl sällan visar hela bilden.
Den som köper fritidshus behöver också räkna på resor, underhåll, trädgård, sophämtning, försäkring, vatten och avlopp. Ett charmigt hus på visning kan snabbt bli betydligt dyrare om avloppet behöver göras om, om renoveringar krävs eller om huset ligger så långt bort att tillsynen blir krånglig.
För köparen är rådet därför ganska enkelt: titta inte bara på prislappen. Den trögare marknaden kan ge utrymme att förhandla, men den verkliga kostnaden börjar först efter köpet.
Fritidshuset kostar inte bara pengar – det kostar också tid, arbete och planering.
Här säljs flest under utgångspris
I riket som helhet såldes 47 procent av fritidshusen under utgångspriset under perioden 1 februari 2025 till 31 januari 2026, enligt siffror från Hemnet.
I flera län var andelen ännu högre:
- Dalarna: 51 procent
- Stockholm: 51 procent
- Västerbotten: 51 procent
- Västmanland: 50 procent
- Norrbotten: 49 procent
- Södermanland: 49 procent
- Västernorrland: 49 procent
- Gävleborg: 48 procent
- Jämtland: 48 procent
- Jönköping: 48 procent
- Västra Götaland: 48 procent
