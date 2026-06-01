Fynda fritidshus: Var fjärde säljs under utgångspris 

Redan i februari konstaterade Realtid att närmare hälften av alla fritidshus det senaste året har sålts till ett pris under utgångspriset. Och så har det fortsatt.

”Fritidshuspriserna har varit stabila, där var fjärde fritidshus har sålts under utgångspriset under början av året”, konstaterar Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken.

Vill man fynda finns det dock skäl att rappa på. Sommaren brukar nämligen innebära fler affärer – och således högre priser. Dessutom planerar drygt var fjärde svensk att köpa ett fritidshus under det närmsta året, enligt en undersökning från i maj.

”Sommaren innebär fler affärer, och stärkt köpkraft talar för en viss prisuppgång runt hörnet”, fortsätter Bornevall.

Långa väntetider för säljare

Just nu ligger omkring 3 000 fritidshus ute till försäljning, vilket är i nivå med förra året.

Enligt Handelsbankens rapport varierar försäljningstiden kraftigt över året. I mars kan det ta upp mot 200 dagar att sälja ett fritidshus. Efter påsk sjunker tiden ofta till omkring 40 dagar.

Men även om sommaren brukar ge mer fart i marknaden är det ingen given snabbaffär.

”Efter en längre tids avvaktande hållning ser vi just nu ett växande kundintresse för att köpa fritidshus. Marknaden har blivit ultralokal och läge och skick spelar ännu större roll än tidigare. Lokal kunskap blir avgörande för både köpare och säljare”, säger Petri Rask, kontorschef för Handelsbanken Linköping.

